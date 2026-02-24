Bancolombia se pronunció en la mañana de este martes asegurando, a través de sus redes sociales, que los servicios de la plataforma bancaria ya están disponibles y que los usuarios ya pueden evidenciarlo.

Es importante recordar que desde el pasado domingo, la aplicación del banco y todos los servicios que se prestan allí fueron interrumpidos, por lo que los usuarios no podían transferir dinero y también tenían problemas con sus bolsillos o con las transferencias a Nequi.

La entidad anunció que ya se reestablecieron los servicios. Foto: Nequi / Bancolombia / Canva / Fondo generado con IA

En la comunicación reciente, el banco aseguró lo siguiente:

“Todos los servicios ya están disponibles. Los ajustes que hicimos funcionaron y ya puedes usar todos nuestros servicios. Evaluaremos cada caso en detalle y si te viste afectado, te devolvemos lo que corresponde. Valoramos tu paciencia y confianza”, indicó la entidad.

Entre los servicios que se encuentran funcionando está el uso de tarjetas débito y crédito, además del retiro de dinero en cajeros electrónicos.

¿Cuál fue la razón de la falla del banco?

La entidad explicó que la falla de los servicios se dio tras un mantenimiento tecnológico que no salió como esperaba, generando un impacto en la rutina y los negocios.

El banco aseguró que el dinero estaba protegido en todo momento, al igual que la información de los usuarios, pues no se trató de un incidente de seguridad.

Caída simultánea de Bancolombia y Nequi genera problemas de acceso a servicios digitales Foto: Montaje con fotos tomadas de redes sociales

“Priorizamos las operaciones esenciales como el uso de la tarjeta débito y crédito, retiros en cajeros automáticos, consulta de saldos y transferencias entre cuentas de Bancolombia”, indicó la entidad.

Además, aseguraron que evaluarán la situación de cada cliente con cuidado.

“Si te viste afectado, te acompañamos devolviéndote lo que corresponde, las compensaciones las haremos de forma automática, las verás en los próximos días como un abono en tu cuenta”, precisó Bancolombia.

Bancolombia explicó la razón de sus fallas. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

A través de redes sociales, varios usuarios se han pronunciado sobre la falla, asegurando que esta intermitencia es recurrente en las plataformas de la entidad y que aunque se dice que ya funciona al 100 %, el servicio de PSE aún se encuentra fallando.

SEMANA consultó con la entidad, que aseguró que el servicio de PSE se encuentra funcionando correctamente. Invito a los usuarios a reportar cualquier anomalía en esta plataforma con el fin de informar a ACH.