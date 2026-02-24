Derechos

Banco Mundial revisó los alcances de leyes que le dan participación a la mujer y halló sorpresas

El estudio fue presentado este martes 24 de febrero. La igualdad legal casi completa solo favorece al 4 % de las mujeres en el mundo.

Redacción Economía
24 de febrero de 2026, 7:16 a. m.
Mujeres, aunque han ido avanzando en conquistas, falta mucho trecho aún.
Mujeres, aunque han ido avanzando en conquistas, falta mucho trecho aún. Foto: 123RF

Aunque cada vez se oye hablar de una participación más activa de la mujer en el mercado laboral, en posiciones de liderazgo y su voz se alza más que en otros tiempos, el camino que falta es largo y escabroso.

El Banco Mundial llevó a cabo un estudio que fue presentado este martes 24 de febrero, a nivel global, para escudriñar los resultados de expediciones de leyes que intentan abrirle paso a las mujeres, a punta de normas sobre cuotas de participación.

El organismo internacional halló que las leyes que brindan oportunidades económicas a las mujeres solo se aplican a medias y la tendencia es a nivel mundial, pese a que se suele creer que en los países desarrollados hay mayores avances.

En Colombia, por ejemplo, existe la ley del 30 %, con la cual se obliga a que la mujer tenga al menos ese porcentaje de participación en compañías y entidades públicas.

En el entorno global, según lo hallado por el Banco Mundial, solo el 4 % de las mujeres en el mundo vive en economías que ofrecen una igualdad legal casi completa. ¿Llegaremos al menos allá, si en Colombia hasta la disparidad en el acceso al empleo sigue siendo la constante?.

El Banco Mundial en Washington D.C., Estados Unidos, el 26 de diciembre de 2022. (Foto de Celal Gunes/Agencia Anadolu vía Getty Images)
Banco Mundial . (Foto de Celal Gunes/Agencia Anadolu vía Getty Images) Foto: Anadolu Agency

Restultados

El documento del Banco Mundial indica que las leyes diseñadas para garantizar igualdad de oportunidades económicas para las mujeres solo se aplican en promedio a la mitad en todo el mundo.

Tal estadística evidencia que las barreras que impiden que las mujeres contribuyan plenamente al crecimiento y la prosperidad, con todo y la legislación introducida, son mucho mayores de lo que se pensaba.

Es más, “incluso si las leyes se aplicaran plenamente, las mujeres aún disfrutarían de apenas dos tercios de los derechos legales de los hombres”. Tal resultado podría estar indicando que probablemente sería mejor dejar que la mujer misma, con toda la formación lograda y las capacidades expresadas que apenas empiezan a reconocerse, compitiera con sus pares hombres.

El informe del Banco Mundial, conocido como Women, Business and the Law”, evalúa no solo el grado de igualdad en las leyes existentes, sino también en qué medida esas leyes se aplican.

La investigación se basa en encuestas de expertos legales, quienes llegaron a la conclusión de que las leyes que fomentan la plena participación económica de las mujeres solo se aplican a la mitad.

Sin más mujeres no habrá pleno crecimiento

Allí, en concepto del organismo de la Banca Multilateral, tendrán que jugar un papel decidido los gobiernos. Principalmente, porque la no participación plena de la mujer impide que las economías alcancen su máximo potencial de crecimiento y generación de empleo, concluye el informe.

“Sobre el papel, la mayoría de los países lo están haciendo razonablemente bien: el país promedio obtiene una puntuación de 67 sobre 100 en la adecuación de las leyes para permitir la igualdad económica entre mujeres y hombres”, dijo Indermit Gill, economista jefe del Grupo Banco Mundial y vicepresidente sénior de Economía del Desarrollo.

El proyecto ya fue aprobado en la Comisión Primera del Congreso y está a la espera de ser discutido en la plenaria.
Leyes si, pero que se cumplan. Foto: Agencia123rf

Leyes que no se cumplen

Si bien existen avances en emisión de leyes, hacerlas cumplir es el talón de Aquiles. Los números hallados en el estudio así lo evidencian, puesto que, cuando se trata de hacer cumplir las leyes, la puntuación promedio cae a 53.

Además, cuando se evalúan los sistemas necesarios para implementar esos derechos, la puntuación de adecuación es de solo 47.

Para el Banco Mundial, los resultados encontrados reflejan “enormes brechas de oportunidad, y los hallazgos de este informe proporcionan a los responsables de políticas información para revertir la disminución del potencial de crecimiento de las economías en desarrollo”.

