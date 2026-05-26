Nubank alcanza 5 millones de clientes en Colombia y anuncia millonaria inversión en el país

Nu Colombia cumplió cinco años de operación en el país y alcanzó 5 millones de clientes, una cifra que equivale al 15 % de la población adulta nacional y con la que consolida su presencia en el sistema financiero local.

La compañía, que inició operaciones en Colombia en 2021 con una tarjeta de crédito como primer producto, anunció además que planea invertir cerca de $ 473.000 millones en 2026. Según la firma, estos recursos estarán destinados a fortalecer su plataforma tecnológica, ampliar su portafolio, atraer talento y seguir expandiendo su operación en el país. Actualmente, emplea a 700 personas en Colombia.

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El crecimiento de Nu se ha dado en un mercado donde, al inicio de sus operaciones, cerca del 65 por ciento de la población no tenía acceso al crédito formal. En ese contexto, la compañía asegura que su tarjeta de crédito ha sido la primera en la vida financiera de cerca de un millón de colombianos. Actualmente, tiene presencia en todos los departamentos y en más del 95 por ciento de los municipios, gracias a su modelo completamente digital.

“Cinco millones de personas en Colombia han elegido Nu. Estas son cinco millones de razones para seguir desarrollando productos que mejoren la relación financiera de las personas con sus finanzas”, afirmó Marcela Torres, gerente general de Nu Colombia. La directiva destacó que el propósito de la compañía seguirá enfocado en generar inclusión financiera y promover la competencia en el sector.

Oficinas principales de Nubank en Sao Paulo. Foto: Nu Bank

En estos cinco años, el portafolio de Nu también se ha ampliado. La empresa pasó de ofrecer una sola tarjeta de crédito a contar con tres opciones: Morada, NuControl y Abrecaminos, esta última diseñada para personas que suelen ser rechazadas por la banca tradicional. A esto se suma la Cuenta Nu con Cajitas, nueve opciones de CDT y dos tipos de préstamos personales.

La compañía también destacó que, a comienzos de 2026, superó los $ 10 billones en depósitos entre cuentas y CDT, lo que la ubica entre las cinco instituciones financieras más grandes del país medidas por depósitos.

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Para Nu, su llegada al país ayudó a acelerar cambios en el mercado financiero colombiano, como la expansión de las cuentas remuneradas y las transferencias gratuitas e inmediatas. Torres aseguró que la empresa mantendrá sus inversiones en Colombia para ampliar su oferta y seguir impulsando un sistema financiero “más moderno, competitivo e incluyente”. Confesó que el salto que dieron en el número de clientes (de 800.000 en 2023 a 2,5 millones en 2024) obedeció a que empezaron a ofrecer cuentas de ahorro, CDT y préstamos personales.

Agregó además que, tras 18 meses de trabajo, lanzaron un programa de fidelización, en el que ya tiene un millón de usuarios y que están trabajando en productos de remesas y cuentas de ahorro empresariales.