SIC ordenó medidas cautelares contra operadores de aseo en Cali: les impuso varias exigencias

En la mañana de este martes, la Superintendencia de Industria y Comercio se pronunció respecto a el ordenamiento de medidas cautelares en contra de cuatro operadores de aseo en Cali, con el fin de garantizar la libre competencia y libre elección de los usuarios.

Las medidas se dieron exactamente en contra de las sociedades Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P., Promoambiental Cali S.A. E.S.P., Promoambiental Valle S.A. E.S.P., Veolia Aseo Cali S.A. E.S.P., que podrían estar incurriendo en actuaciones que limiten la competencia y la capacidad de elección de los usuarios en Cali.

La SIC ordenó medidas cautelares a cuatro operadores de aseo en Cali para proteger la libre competencia y la elección de los usuarios. Foto: UAESP Cali

“El objetivo es salvaguardar la eficacia de eventuales decisiones definitivas y frenar conductas que presuntamente podrían distorsionar las condiciones de mercado en la capital del Valle del Cauca”, precisó. Además agregó que las ordenes impartidas se deberán cumplir dentro de los siguientes tres días hábiles a la notificación.

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Dentro de las órdenes, la SIC solicitó que se informe explícitamente a los usuarios sobre la libre competencia. Es decir, las empresas deberán comunicar que el esquema anterior relacionado con Emsirva terminó y que ahora los ciudadanos tienen derecho a elegir operador bajo un modelo de libre competencia. Esta orden busca que los usuarios sepan que no están obligados a quedarse con un único prestador.

Entre las órdenes impartidas está la entrega de información clave para garantizar una adecuada prestación del servicio. Foto: Archivo - Alcaldía de Cali

También solicitó que las empresas no actúen coordinadamente, lo que significa que deben abstenerse de utilizar una figura llamada Unión Temporal Sico, para coordinar acciones que podrían no ajustarse al régimen de libre competencia. Esto ante el riesgo de que varias compañías, que deberían competir entre sí, terminen actuando como si fueran un bloque único.

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Finalmente, las empresas deberán entregar información como el catastro de usuarios, los Contratos de Condiciones Uniformes (CCU) y las bases de información operativa.

Estos datos serían necesarios para garantizar una prestación adecuada del servicio a los usuarios finales, sin ningún tipo de vicio.