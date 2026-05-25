Vivienda

Precios de vivienda en el primer trimestre de 2026: ¿se encareció la compra de casa o apartamento?

Las casas se están vendiendo para renovación urbana. De una sacan un montón de apartamentos, que cada vez son más caros.

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Redacción Economía
25 de mayo de 2026 a las 7:44 p. m.
Precios de la vivienda nueva en el primer trimestre de 2026.
Precios de la vivienda nueva en el primer trimestre de 2026. Foto: Getty Images
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