Vivienda
Precios de vivienda en el primer trimestre de 2026: ¿se encareció la compra de casa o apartamento?
Las casas se están vendiendo para renovación urbana. De una sacan un montón de apartamentos, que cada vez son más caros.
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25 de mayo de 2026 a las 7:44 p. m.
Precios de la vivienda nueva en el primer trimestre de 2026. Foto: Getty Images
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