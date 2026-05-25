Nequi anuncia nueva suspensión de uno de sus servicios más importantes; fecha y horarios

La plataforma financiera digital Nequi informó a sus usuarios sobre una jornada de mantenimiento programado que afectará temporalmente algunos de los servicios asociados a la ‘Tarjeta Débito Nequi Visa’ durante la madrugada del 26 al 27 de mayo de 2026.

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Según el anuncio compartido a través de la aplicación móvil, las labores de actualización tecnológica iniciarán el martes 26 de mayo a las 10:00 de la noche y se extenderán hasta las 7:00 de la mañana del miércoles 27 de mayo. Durante ese lapso, los usuarios no podrán realizar ciertas operaciones relacionadas específicamente con la tarjeta de débito de la entidad.

Nequi suspensión servicios. Foto: Nequi

“Esto te interesa: el martes 26 de mayo del 2026, desde las 10:00 p. m. hasta el miércoles 27 de mayo del 2026 a las 7:00 a. m., estaremos mejorando nuestra tecnología para ti. Durante ese rato no podrás hacer pagos, consultas, emitir o cancelar la Tarjeta Débito Nequi Visa, tampoco podrás usar el servicio de Giros a un Link”, señala Nequi.

Entre los servicios que estarán temporalmente fuera de funcionamiento se encuentran los pagos con la tarjeta de débito Nequi Visa, las consultas relacionadas con este producto financiero y las opciones para emitir o cancelar la tarjeta. Asimismo, el servicio de “Giros a un Link” también presentará interrupciones mientras se desarrollan los ajustes tecnológicos.

No obstante, Nequi aclaró que el resto de sus servicios digitales continuarán funcionando con normalidad durante la ventana de mantenimiento.

Los usuarios podrán seguir enviando y recibiendo dinero entre cuentas Nequi, Bancolombia y otros bancos del país. También permanecerán habilitados los retiros en cajeros automáticos, los pagos mediante códigos QR y otras herramientas disponibles dentro del ecosistema de la aplicación.

Algunos servicios no estarán disponibles en las últimas horas. Foto: Getty Images / Nequi

La compañía señaló que estas mejoras buscan fortalecer la infraestructura tecnológica y optimizar la experiencia de los usuarios en la plataforma. Este tipo de mantenimientos programados son habituales en servicios financieros digitales, especialmente cuando las entidades buscan actualizar sistemas, reforzar protocolos de seguridad o mejorar el rendimiento de sus aplicaciones.

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Nequi recomendó a sus clientes tener en cuenta el horario de la suspensión temporal para evitar contratiempos en operaciones relacionadas con la tarjeta Débito Visa y recordó que las demás funcionalidades de la aplicación seguirán disponibles de manera habitual.