Autoridades de tránsito llaman a respetar los procedimientos y las investigaciones sobre sistemas de fotodetección

Las autoridades de tránsito del país aseguraron que las investigaciones anunciadas por la Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte sobre posibles irregularidades en sistemas de fotodetección aún se encuentran en etapa administrativa y no afectan, por ahora, la validez de los comparendos impuestos a los ciudadanos.

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A través de un pronunciamiento conocido este jueves, el Comité de Representación del Capítulo Técnico de Autoridades de Tránsito indicó que atenderá y cumplirá los requerimientos de las autoridades competentes frente a los presuntos incumplimientos relacionados con los Sistemas Automáticos, Semiautomáticos y Otros Medios Tecnológicos para la Detección de Infracciones de Tránsito (SAST).

Las multas por fotodetección pueden ser impugnadas por los mecanismos establecidos. Foto: El País

Sin embargo, el Comité aclaró que los organismos mencionados en el anuncio oficial todavía están dentro de un procedimiento administrativo en curso y que no se ha agotado el derecho a la defensa y contradicción. Incluso, señalaron que algunas entidades señaladas públicamente aún no han sido notificadas formalmente de las actuaciones.

Las autoridades enfatizaron que el anuncio realizado por el Gobierno Nacional “no implica, bajo ninguna circunstancia”, que los comparendos emitidos recientemente pierdan validez o que los conductores estén exentos de pagar las multas correspondientes.

En ese sentido, recalcaron que los ciudadanos continúan obligados a cumplir las normas de tránsito y que las sanciones siguen vigentes mientras no exista una decisión judicial o administrativa que determine lo contrario.

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También recordaron que los conductores conservan el derecho de acudir a los mecanismos legales establecidos para impugnar comparendos o presentar recursos, tal como lo contempla la legislación colombiana.

Los entes de control cuentan con la información entregada por las autoridades de tránsito. Foto: Cámara de fotodetección: José Luis Guzman / El País - Fotomulta: cortesía a El País

Asimismo, advirtieron que el comunicado emitido por las entidades nacionales no debe interpretarse como una invitación al no pago de multas ni al desconocimiento de las normas de tránsito vigentes en el país.

El Comité también hizo un llamado al respeto por los funcionarios y servidores públicos encargados de las labores de tránsito y transporte, y recordó que las decisiones relacionadas con comparendos y sanciones son competencia exclusiva de las autoridades de tránsito, conforme a la Constitución y la Ley 769 de 2002.