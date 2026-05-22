Nequi suspenderá sus servicios durante esta fecha; conozca las razones de la medida

Nequi anunció una suspensión de sus servicios durante la madrugada del próximo lunes 25 de mayo de 2026 debido a trabajos de actualización tecnológica que buscan mejorar la experiencia de sus usuarios en la plataforma.

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La interrupción está programada entre la 1:30 a.m. y las 2:00 a.m., un lapso en el que no será posible ingresar a la aplicación, realizar transferencias ni efectuar pagos a través del servicio. La entidad recomendó a quienes acostumbran usar la app en ese horario tomar precauciones y contar con un método de pago alternativo mientras se desarrollan las labores de mantenimiento.

Anuncio mantenimiento Nequi. Foto: Nequi

A través de un mensaje dirigido a sus clientes, Nequi explicó que estas acciones hacen parte de un proceso de fortalecimiento de su infraestructura tecnológica.

“¿Usas Nequi en la madrugada? Esto te interesa: el lunes 25 de mayo de 2026, entre la 1:30 a. m. y las 2:00 a. m., estaremos mejorando nuestra tecnología para ti. Durante ese rato no podrás entrar a la app o hacer pagos con Nequi. Si usas Nequi en ese horario, te recomendamos programarte o tener otro medio de pago a la mano. Tu plata está segura. ¡Listo!“, destaca Nequi.

En los últimos años, Nequi se ha convertido en una de las aplicaciones financieras más utilizadas en Colombia, especialmente entre jóvenes y trabajadores independientes que dependen de la inmediatez de las transacciones digitales.

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La plataforma también recordó que este tipo de mantenimientos son habituales en servicios financieros digitales y permiten optimizar la estabilidad, velocidad y seguridad de las operaciones. Sin embargo, para muchos usuarios, cualquier interrupción puede representar un problema si no se tiene información previa, especialmente en momentos donde se requiere acceso rápido al dinero o a medios de pago electrónicos.

Algunos servicios de Nequi no estarán disponibles. Foto: Getty Images / Nequi

Por esa razón, la compañía sugirió programar pagos con anticipación o disponer de efectivo, tarjetas u otras aplicaciones bancarias mientras se completa la actualización. Además, reiteró un mensaje de tranquilidad sobre la seguridad de las cuentas y los saldos almacenados en la aplicación.