La Superintendencia de Economía Solidaria anunció el cambio de los miembros de la junta directiva de Coosalud EPS, luego de la Asamblea General de Accionistas realizada en las últimas horas.

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Durante el pronunciamiento oficial, la entidad aseguró que esta decisión marca el inicio de una nueva etapa para la EPS, enfocada en la transparencia, la responsabilidad y la protección de los derechos de millones de afiliados y asociados propietarios.

“Ayer se llevó a cabo la Asamblea General de Accionistas de Coosalud EPS en la que se llevó a cabo el cambio de los miembros de la Junta Directiva de la entidad. El próximo miércoles esta junta se reunirá por primera vez para tomar decisiones transcendentales sobre la administración de la EPS”, señaló la superintendenta María José Navarro.

#EnDesarrollo La Superintendencia de la Economía Solidaria confirmó un nuevo remezón en Coosalud EPS, luego de que en las últimas horas la asamblea general de accionistas aprobara el cambio de toda su junta directiva, en medio del proceso de intervención adelantado por el… pic.twitter.com/TT3IAOFivr — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) May 22, 2026

La entidad también indicó que con la renovación de la junta directiva se busca fortalecer la gestión y garantizar resultados en beneficio de los usuarios del sistema de salud.

La Superintendencia de Economía Solidaria también reiteró que mantendrá estrictas labores de inspección, vigilancia y control sobre Coosalud EPS, con el objetivo de asegurar el adecuado manejo de los recursos públicos de la salud y el cumplimiento de las obligaciones de la entidad frente a sus afiliados.

“La Superintendencia seguirá ejerciendo inspección, vigilancia y control con toda la rigurosidad que este caso exige. Los recursos de los colombianos se defienden y los recursos de la salud se defienden siempre”, destaca la entidad.

María José Navarro, superintendente de la Economía Solidaria. Foto: Suministrada API

Coosalud EPS es actualmente una de las aseguradoras de salud más grandes del país y pertenece a la cooperativa Coosalud, cuyos verdaderos propietarios son sus asociados.

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Por tal razón, la Superintendencia reiteró que las decisiones adoptadas buscan salvaguardar los intereses de los asociados y de los millones de afiliados que dependen de la prestación de servicios de Coosalud EPS en distintas regiones del país.