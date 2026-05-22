Crisis por parálisis de vía a Buenaventura. Colfecar y Fedetranscarga alertan sobre graves efectos

Es grave y no se vislumbra ningún intento de solución desde las instancias competentes para hacerlo.

Los gremios de empresas de transporte, Colfecar y Fedetranscarga, denuncian que la situación es crítica, pues los bloqueos ya llevan varios días y por ese corredor pasa el 45 % del comercio exterior.

Es decir, la carga que luego se transporta por vía terrestre, para ser distribuida a lo largo del territorio nacional, a sus destinos, es la que está en medio de la protesta minera.

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Nidia Hernández, presidenta de Colfecar, argumenta que este es un corredor vial estratégico para el abastecimiento del país y el comercio exterior de Colombia.

No en vano, por allí se movilizan diariamente 4.634 vehículos de carga en promedio, los cuales llevan 55.698 toneladas por día hacia y desde el principal puerto del Pacífico colombiano.

En consecuencia, el bloqueo que se mantiene desde hace arios días está generando pérdidas acumuladas por $22.400 millones.

Monumental trancón en vía a Buenaventura Foto: Colfecar / Cortesía

Van 17 bloqueos en este año

La situación está pasando de castaño a oscuro, pues el trancón de camiones, por los bloqueos, ya lleva varios días y los manifestantes, desde el sector minero, han solicitado la presencia del presidente Gustavo Petro, algo que no será fácil, ya que el país está a solo una semana de las elecciones.

Claro está, el problema no es tan nuevo, pues, según refiere la directiva de Colfecar, en lo corrido de 2026 en la vía a Buenaventura se han presentado 17 bloqueos, de los cuales dos se presentaron en febrero y por los mismos motivos de la protesta actual.

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Por esa razón, la presidenta de Colfercar dice que sería la evidencia de que el Ministerio del Interior “no solo permite el bloqueo de las vías, sino que no se compromete realmente con la ejecución de los acuerdos con las comunidades”.

¿Qué dice Fedetranscarga?

Por el lado de Fedetranscarga, otro de los gremios del transporte de carga, el reclamo es similar. Según el gremio que preside Arnulfo Cuervo, la situación es grave. “La problemática ya se salió de control, pero además, tiene al sector transporte de carga asumiendo las mayores consecuencias. Miles de transportadores se encuentran atrapados en medio de esta situación, enfrentando pérdidas económicas insostenibles", aseguró.

Según los cálculos de Fedetranscarga, los gastos operativos ya superan ampliamente los anticipos de los viajes, mientras los costos asociados a alimentación, bienestar y permanencia en carretera sobrepasan cualquier lógica financiera y operativa para las empresas transportadoras.

Los gremios transportadores alegan que otro problema que se suma a los de orden público que se salen de sus manos, atañe directamente a las empresas e impacta a los trabajadores del volante. “No existen condiciones mínimas para garantizar una estadía digna a nuestros conductores, quienes permanecen durante días represados en carretera, viendo vulnerados sus derechos fundamentales, su seguridad, su bienestar y su integridad". ¿Es eso justo?, le preguntan al Gobierno nacional.

Los gremios del transporte de carga señalan que se requiere soluciones definitivas, de manera que no estén volviendo a lo mismo, pues las situaciones son reiterativas en las vías del país.

Represamiento de carga en la vía a Buenaventura, por bloqueo de comunidades mineras. Foto: Colfecar / Cortesía