Tecnología

WhatsApp denunció que el gobierno ruso bloquea la app para “obligar a la gente a usar una aplicación de vigilancia estatal”

La empresa alertó que más de 100 millones de usuarios quedarían aislados de comunicaciones privadas.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
13 de febrero de 2026, 7:43 p. m.
El Kremlin defendió la medida y aseguró que la plataforma se negó a acatar normas rusas.
El Kremlin defendió la medida y aseguró que la plataforma se negó a acatar normas rusas. Foto: VYACHESLAV PROKOFYEV / POOL / AFP - WhatsApp

Rusia confirmó este jueves el bloqueo de la aplicación de mensajería WhatsApp, tras las restricciones anunciadas a comienzos de la semana contra Telegram. La decisión, según el Kremlin, responde al incumplimiento de la legislación local por parte de estas plataformas extranjeras.

En los últimos años, el gobierno ruso ha incrementado las medidas que restringen la libertad de expresión en internet y limitan el uso de aplicaciones no nacionales, en un contexto de mayor control sobre el ecosistema digital.

El portavoz presidencial, Dmitri Peskov, confirmó que el bloqueo se ejecutó “debido a la reticencia de la empresa a respetar la ley rusa”, y aseguró que la medida fue implementada de forma inmediata.

WhatsApp denuncia presión para migrar a una app estatal

La compañía estadounidense, que afirma tener más de 100 millones de usuarios en Rusia, reaccionó con dureza. El pasado 11 de febrero, WhatsApp anunció:

Estados Unidos

Hora y canal para ver la llegada de los cuatro astronautas de SpaceX y la NASA a la EEI este sábado 14 de febrero

Tecnología

Encuentran fósiles del impresionante mastodonte y un perezoso gigante: tienen hasta 40.000 años de antigüedad

Tecnología

Las frases de San Valentín más bonitas y románticas para enviar a su pareja por WhatsApp

Tecnología

Nunca descuide estos documentos porque lo pueden estafar en un abrir y cerrar de ojos

Tecnología

TikTok lanza un nueva función para descubrir contenidos próximos a su ubicación: así funcionará

Tecnología

Estalla la última canción de Maluma con Yeison Jiménez: número de la tendencia en YouTube, video homenaje al cantante

Tecnología

YouTube llega al Apple Vision Pro para ver videos en 3D: conozca todas las novedades del lanzamiento

Tecnología

El método infalible para enviar archivos grandes por WhatsApp sin perder calidad ni complicaciones

Tecnología

Tras el reforzamiento de WhatsApp, se añadió un nuevo botón que puede salvar de estafas: así lo puede activar rápido

Tecnología

WhatsApp anuncia decisión radical que cambiaría la forma de hacer llamadas: soltó detalles clave

“Hoy, el gobierno ruso intentó bloquear completamente WhatsApp para obligar a la gente a usar una aplicación de vigilancia estatal. Intentar aislar a más de 100 millones de usuarios de la comunicación privada y segura es un retroceso y solo puede reducir la seguridad de los ciudadanos rusos. Seguimos haciendo todo lo posible para mantener a los usuarios conectados”.

Antes del bloqueo total, las autoridades ya habían restringido funciones clave como las llamadas en ambas aplicaciones, una medida aplicada desde agosto de 2025.

Por su parte, la agencia reguladora Roskomnadzor anunció “restricciones progresivas” contra Telegram y previamente acusó a ambas plataformas de ser utilizadas para estafas y “objetivos criminales y terroristas”.

WhatsApp respondió a Elon Musk y a Pável Dúrov sobre la seguridad de la app: “Cualquier afirmación es falsa”

MAX, la alternativa nacional impulsada por el Kremlin

En paralelo al bloqueo, las autoridades rusas han promovido la migración hacia MAX, un servicio de mensajería de desarrollo nacional presentado como alternativa local.

“MAX es una alternativa existente, una mensajería emergente y nacional”, afirmó Peskov.

La aplicación fue propuesta por el gigante ruso de redes sociales VK desde 2025 y es presentada como una “superaplicación” que integra servicios administrativos y comerciales, similar a lo que ocurre con WeChat o Alipay en China.

El avance de Max coincide con restricciones impuestas a plataformas extranjeras, incluida la función de llamadas en WhatsApp.
MAX se presenta como una “superaplicación” que combina trámites oficiales y servicios comerciales. Foto: AFP

Sin embargo, a diferencia de WhatsApp y Telegram, MAX no utiliza encriptado de extremo a extremo, un sistema que protege el contenido de los mensajes e impide que terceros puedan interceptarlos y leerlos con facilidad. Esta característica ha generado críticas de abogados y defensores de la privacidad, quienes advierten que podría convertirse en un instrumento de vigilancia.

VPN y nuevas restricciones

Si el bloqueo total de WhatsApp y Telegram se consolida, los usuarios aún podrían eludir la censura mediante herramientas como redes privadas virtuales (VPN). No obstante, una ley rusa reciente prohíbe la promoción de estos servicios, lo que complica su difusión masiva.

El pulso entre el gobierno ruso y las plataformas extranjeras abre un nuevo capítulo en la disputa por el control del espacio digital, con millones de ciudadanos en el centro del debate sobre privacidad, seguridad y soberanía tecnológica.

*Con información de AFP.

Más de Tecnología

La compañía calificó la decisión como un retroceso para la seguridad digital de los ciudadanos.

WhatsApp denunció que el gobierno ruso bloquea la app para “obligar a la gente a usar una aplicación de vigilancia estatal”

Los miembros de Crew-12 son el cosmonauta de Roscosmos, Andrei Fedyaev, los astronautas de la NASA, Jack Hathaway y Jessica Meir, y la astronauta de la ESA, Sophie Adenot.

Hora y canal para ver la llegada de los cuatro astronautas de SpaceX y la NASA a la EEI este sábado 14 de febrero

Una alerta ciudadana dio paso a uno de los descubrimientos científicos más relevantes en décadas.

Encuentran fósiles del impresionante mastodonte y un perezoso gigante: tienen hasta 40.000 años de antigüedad

San Valentín es una festividad que se celebra en varios países del mundo cada 14 de febrero.

Las frases de San Valentín más bonitas y románticas para enviar a su pareja por WhatsApp

Las autoridades alertan sobre esta modalidad de estafa que suplanta sus datos.

Nunca descuide estos documentos porque lo pueden estafar en un abrir y cerrar de ojos

La alianza permitirá que millones de aficionados sigan el Mundial 2026 desde una experiencia digital más accesible.

TikTok lanza un nueva función para descubrir contenidos próximos a su ubicación: así funcionará

El video oficial del sencillo escala rápidamente en el ranking de YouTube Colombia.

Estalla la última canción de Maluma con Yeison Jiménez: número de la tendencia en YouTube, video homenaje al cantante

Google ha lanzado oficialmente una aplicación dedicada de YouTube para el visor de realidad mixta Apple Vision Pro.

YouTube llega al Apple Vision Pro para ver videos en 3D: conozca todas las novedades del lanzamiento

Este 14 de febrero evite decir estas frases para no arruinar su cita.

Policía Nacional advierte sobre modalidad de estafas no denunciadas por la comunidad por vergüenza

Una investigación ha logrado generar células productoras de insulina a partir de piel humana.

¿Adiós a las agujas? Científicos ponen a prueba un gel que permitiría administrar insulina a través de la piel sin inyecciones

Noticias Destacadas