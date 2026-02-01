WhatsApp respondió a Elon Musk y a Pável Dúrov sobre la seguridad de la app: “Cualquier afirmación es falsa”

La polémica por la seguridad de las aplicaciones de mensajería sumó un nuevo capítulo. Luego de las críticas públicas lanzadas por Elon Musk y por Pável Dúrov, fundador de Telegram, WhatsApp salió al paso y defendió de forma tajante la privacidad de las conversaciones dentro de su plataforma.

La compañía rechazó los señalamientos y aseguró que los mensajes de sus usuarios están protegidos de extremo a extremo.

Las declaraciones de Musk y Dúrov habían generado un intenso debate en redes sociales, especialmente después de que el dueño de X pusiera en duda no solo a WhatsApp, sino a Signal, una app conocida por priorizar la confidencialidad.

Ante ese escenario, la respuesta de WhatsApp buscó despejar cualquier sospecha y reafirmar su postura frente a la protección de datos.

La respuesta oficial de WhatsApp

A través de una publicación, WhatsApp aseguró que las conversaciones personales no pueden ser leídas por terceros y que ni la propia empresa tiene acceso al contenido de los chats.

La plataforma aseguró que el contenido de los chats está protegido desde el origen hasta el destino. Foto: @WhatsApp

Según explicó la plataforma: “Tus mensajes de WhatsApp son privados. Usamos el protocolo de código abierto Signal para cifrarlos”.

Además, señaló cuatro puntos:

El cifrado se realiza en su dispositivo. Los mensajes se cifran antes de salir de su dispositivo. Solo el destinatario previsto tiene las claves para descifrar los mensajes. Las claves de cifrado de mensajes no son accesibles para WhatsApp o Meta.

“Cualquier afirmación en contrario es falsa”, resaltó la empresa en su publicación.

En ese mismo pronunciamiento, la empresa fue categórica al afirmar que ni WhatsApp ni Meta pueden acceder a esas claves, por lo que cualquier versión que sugiera lo contrario carece de sustento.

No fue solo Elon Musk; ahora el creador de Telegram señaló: “Hay que estar loco para creer que WhatsApp es seguro”

Un cruce que reaviva el debate sobre la privacidad

La aclaración de WhatsApp llega en un contexto marcado por cuestionamientos de alto perfil.

Los cuestionamientos de Elon Musk y Pável Dúrov marcaron el escenario en el que WhatsApp decidió pronunciarse. Foto: Getty Images / WhatsApp - Meta

Elon Musk había afirmado que WhatsApp no es seguro y agregó que incluso Signal resulta dudoso, recomendando el uso de X Chat.

“WhatsApp no ​​es seguro. Incluso Signal es cuestionable", señaló Musk.

Poco después, Pável Dúrov se sumó a las críticas y aseguró que confiar en la seguridad de WhatsApp sería un error, aludiendo a posibles puntos débiles en su sistema de protección.

“Hay que estar loco para creer que WhatsApp es seguro en 2026. Cuando analizamos cómo WhatsApp implementó su “encriptación”, encontramos múltiples vectores de ataque", comentó Dúrov en X.

Frente a esas acusaciones, WhatsApp fue contundente: sostuvo que utiliza el protocolo de cifrado de Signal, de código abierto y ampliamente revisado, y concluyó que “cualquier afirmación en contrario es falsa”.