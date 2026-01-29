Tecnología

No fue solo Elon Musk; ahora el creador de Telegram señaló: “Hay que estar loco para creer que WhatsApp es seguro”

La privacidad de los mensajes volvió a generar dudas tras nuevas acusaciones que involucran a WhatsApp y a su empresa matriz.

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

30 de enero de 2026, 3:18 a. m.
Una demanda internacional reactivó el debate sobre qué tan protegidas están las conversaciones en aplicaciones populares.
Una demanda internacional reactivó el debate sobre qué tan protegidas están las conversaciones en aplicaciones populares. Foto: Getty Images / WhatsApp - Meta

La seguridad de las aplicaciones de mensajería volvió a quedar en el centro del debate público; esta vez, las dudas no surgieron únicamente desde el mundo académico o legal, sino desde las voces más influyentes de la industria tecnológica.

A las críticas lanzadas semanas atrás por Elon Musk se sumó ahora Pável Dúrov, fundador de Telegram, quien lanzó una dura advertencia sobre WhatsApp y su sistema de protección de mensajes.

El nuevo cruce se dio en medio de la circulación de información sobre una demanda internacional que pone en cuestión las garantías que Meta ofrece a los usuarios de WhatsApp en materia de privacidad.

Aunque la compañía insiste en que los chats están protegidos, las acusaciones y reacciones públicas reavivaron la desconfianza sobre qué tan privados son realmente los mensajes que se envían a diario.

Una demanda que reavivó la polémica

El origen de la discusión se remonta a la difusión de una nota del medio Bloomberg que dio cuenta de una acción legal presentada contra Meta Platforms Inc. Según lo expuesto en esa demanda, el conglomerado tecnológico estaría en capacidad de conservar, examinar e incluso acceder a comunicaciones privadas de los usuarios de WhatsApp, pese a las promesas de confidencialidad.

La información no pasó desapercibida y rápidamente fue replicada en redes sociales, donde generó reacciones en cadena. Una de las más comentadas fue la de Elon Musk, quien utilizó su cuenta oficial en X para cuestionar de forma directa la seguridad de la aplicación de mensajería más usada del mundo.

El mensaje de Musk fue: “WhatsApp no ​​es seguro. Incluso Signal es cuestionable. “Utilicé 𝕏 Chat”, señaló Musk.

Un mensaje del magnate se volvió viral luego de pronunciarse sobre la seguridad de las aplicaciones de mensajería.
Desde su cuenta en X, Elon Musk lanzó una crítica directa que encendió el debate sobre la privacidad de los chats. Foto: @elonmusk

La frase se viralizó en cuestión de horas y reabrió un debate que parecía recurrente, pero que esta vez tomó más fuerza por el contexto judicial que lo rodeaba.

“WhatsApp no ​​es seguro”: Elon Musk puso en duda el uso de la aplicación y resaltó que es mejor utilizar X

Dúrov se suma a las críticas y apunta a WhatsApp

Pável Dúrov, creador de Telegram, decidió pronunciarse también desde X y fue aún más contundente que Musk. En su publicación, aseguró que resulta ingenuo confiar en la seguridad de WhatsApp en la actualidad y cuestionó la forma en la que la plataforma ha presentado su sistema de protección de mensajes.

Dúrov sostuvo que, tras analizar cómo WhatsApp ha implementado su modelo de cifrado, se identificaron múltiples puntos vulnerables que pondrían en riesgo la privacidad de los usuarios.

“Hay que estar loco para creer que WhatsApp es seguro en 2026. Cuando analizamos cómo WhatsApp implementó su “encriptación”, encontramos múltiples vectores de ataque”, señaló Pável Dúrov en X.

Las declaraciones del creador de Telegram reavivaron las dudas sobre el sistema de protección de la aplicación.
Pável Dúrov lanzó una dura advertencia sobre la privacidad de los mensajes en WhatsApp. Foto: @durov

Aunque evitó entrar en explicaciones técnicas, su mensaje fue claro: la confianza en la aplicación no estaría plenamente justificada.

El fundador de Telegram acompañó su declaración citando la misma información que dio origen a la polémica, en la que se señala que un grupo internacional de demandantes acusa a Meta de tener la capacidad de gestionar y revisar comunicaciones que, en teoría, deberían ser privadas.

Las palabras de Dúrov no solo intensificaron la discusión, sino que también evidenciaron la creciente rivalidad entre las grandes plataformas de mensajería. Mientras WhatsApp defiende su modelo de seguridad, sus competidores aprovechan el contexto para reforzar sus propias narrativas sobre protección de datos y privacidad.

Las promesas de seguridad de WhatsApp quedaron bajo cuestionamiento luego de recientes señalamientos públicos.

No fue solo Elon Musk; ahora el creador de Telegram señaló: “Hay que estar loco para creer que WhatsApp es seguro”

