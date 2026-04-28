Qué pasará con pacientes de Coosalud: es la primera EPS a la que el Gobierno le quitará la licencia de operación

En la noche del pasado 27 de abril, el presidente Gustavo Petro emitió una orden directa a la Superintendencia de Salud, para que retire la licencia de las EPS que han tenido el peor desempeño, priorizando aquellas que tienen el mayor número de quejas de usuarios actualmente.

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El mandatario se acogió al Decreto 780 de 2016, el cual precisa que se permite revocar la autorización por fallas reiteradas en atención, finanzas o uso indebido de recursos. Si se aplica esta medida, las entidades no podrían seguir operando.

Coosalud EPS sería la primera entidad en enfrentar la revocatoria por fallas financieras y alto número de quejas. Foto: Coosalud

Hace algunas horas se conoció cuál sería la primera EPS que enfrentaría la medida. Se trata de Coosalud, que, según el mandatario, es la EPS que tiene los peores estados financieros y también un alto volumen de quejas. Por ello, esta sería la primera en la decisión.

El Gobierno Nacional indica además que mantener la habilitación de Coosalud, puede llegar a poner en riesgo la vida de los usuarios, por lo que buscará evitar que sigan prestando su servicio.

Una de las dudas que surgen con la decisión del mandatario es la que respecta a qué podría suceder con los pacientes y la atención de los mismos.

El Gobierno advierte que mantener operando a Coosalud podría poner en riesgo la vida de los pacientes. Foto: SUPERSALUD

Es importante tener en cuenta que si se aplica la revocación de la licencia, la EPS pierde todas sus funciones legales, pues no podrá administrar recursos públicos, no puede ofrecer el Plan de Beneficios de Salud, debe cesar de inmediato la prestación de los servicios y también el manejo de los afiliados.

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Lo más seguro que sucederá con los pacientes pertenecientes a Coosalud es que sean trasladados de inmediato a otra EPS, para que puedan seguir siendo atendidos. Por ello, la recomendación es que estén atentos a las comunicaciones oficiales de la EPS, y también consultar periódicamente la plataforma de la ADRES, para saber en qué empresa quedó afiliado.

De aplicarse la medida, los afiliados serían trasladados a otras EPS para garantizar la continuidad en la atención. Foto: Shutterstock

Puede hacerlo en el siguiente link: https://servicios.adres.gov.co/BDUA/Consulta-Afiliados-BDUA

Allí debe dejar su tipo de documento y número de documento. En el portal le aparecerá cuál es la EPS a la que está afiliado.

Recuerde que debe habilitar las ventanas pop-up en su navegador para realizar la consulta. De lo contrario no podrá ver los resultados.