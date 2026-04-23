Gobierno actualiza lista que elimina más de 100 tratamientos del sistema de salud: colombianos ahora deberán cubrirlos de su bolsillo

El sistema de salud colombiano no ha pasado por buenos días desde hace varios años. El deterioro se ha acelerado con varias decisiones que ha tomado el Gobierno de Gustavo Petro y que han deteriorado los servicios para los pacientes, además de impulsar a las EPS en crisis a una quiebra inminente.

Ahora se conoció una nueva resolución que suscribió el Ministerio de Salud, que actualiza la lista de servicios y tecnologías que no serán pagados con recursos públicos del sistema de salud. Con la iniciativa buscan cuidar el financiamiento y así el uso del dinero público, además de basarse en evidencia científica y evitar pagar procedimientos que no son exclusivamente médicos.

Salud define qué tratamientos ya no cubrirá el sistema en Colombia tras nueva resolución. Foto: 123RF

Es importante tener en cuenta que anteriormente ya existían algunas exclusiones. Sin embargo, con la norma mencionada se agregaron otras especialidades.

Las nuevas exclusiones aplicadas son:

Minoxidil : en formas farmacéuticas tópicas para alopecia andrógena no especificada.

: en formas farmacéuticas tópicas para alopecia andrógena no especificada. Restauración de dientes mediante incrustación metálica : incorporada como nueva exclusión dentro del anexo técnico.

: incorporada como nueva exclusión dentro del anexo técnico. Diacereína: para indicaciones relacionadas con osteoartrosis primaria generalizada, otras poliartrosis y artrosis primaria de otras articulaciones.

En la nueva resolución (695 de 2026),el Gobierno decidió mantener las exclusiones que se encontraban en la anterior resolución.

Medicamentos y combinaciones excluidas para usos específicos

Acetaminofén + codeína (en dolor neuropático)

Acetaminofén + hidrocodona

Buprenorfina

Diazepam (en ciertos usos)

Erlotinib (sin mutación EGFR)

Infliximab (en algunas patologías)

Interferón beta 1A

Glucosamina (no todas las formas)

Condroitina

Teofilina (como monoterapia en EPOC)

Arroz y harinas de maíz: el decreto que emitió el Ministerio de Salud ordenando cambios

No serán posibles procedimientos estéticos y este es el gran bloque de exclusión

Liposucción (en todas sus formas)

Lipectomía

Rinoplastia estética (todas las variantes)

Blefaroplastia (superior, inferior, láser, etc.)

Ritidectomía (lifting facial)

Mamoplastia de aumento

Gluteoplastia

Mentoplastia

Plastias faciales y corporales

Rejuvenecimiento vaginal

Reducción de grasa en cara, abdomen, muslos

Plastia de labios menores

Plastia de cejas

Bichectomía

Correcciones estéticas nasales

Alargamiento y engrosamiento de pene

Himenoplastia / himenorrafia

Clitoroplastia

Alargamiento de pene

Engrosamiento de pene

Microinjertos capilares

Evaluaciones genéticas deportivas

Terapias de estrés oxidativo

Escaleras domiciliarias

Fotografías clínicas

Estrategias recreativas

Procedimientos estéticos y terapias sin evidencia quedan fuera de financiación pública. Foto: https://cronicadelquindio.com/

También se prohíben procedimientos de fertilidad y reproducción

Inseminación artificial

Fecundación in vitro (FIV con ICSI)

No se permiten terapias sin evidencia científica o alternativas

Ozonoterapia

Psicoterapia tipo “psicomagia”

Terapia Tomatis

Aromaterapia Delfinoterapia Cámaras hiperbáricas Dietas especiales (sin gluten como tratamiento) Suplementos vitamínicos sin evidencia Estimulación magnética sin respaldo



Por ocupación del 651% Hospital Universitario San Ignacio declara emergencia funcional en urgencias en Bogotá

Tampoco productos de consumo o cuidado personal

Cosméticos (maquillaje, cremas, bálsamos)

Gel antibacterial

Lociones hidratantes

Pañitos húmedos

Papel higiénico

Toallas higiénicas

Repelentes

Edulcorantes y sustitutos de sal

Alimentos procesados y envasados

Suplementos dietarios

Son varios procedimientos odontológicos que tampoco cubrirá el sistema

Ortodoncia fija (en algunos casos)

Gingivectomía

Cierre de diastemas

Fertilidad asistida y algunos medicamentos específicos no serán pagados por el sistema de salud. Foto: Jorge Orozco

Es importante tener en cuenta que muchos de los ítems excluidos pueden aplicar pero solo en ciertos diagnósticos: