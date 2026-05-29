La Gobernación de Sucre advirtió que más de 139 mil usuarios de Coosalud están en riesgo por una deuda superior a $40 mil millones con hospitales y clínicas del departamento.

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La crisis financiera del sistema de salud volvió a encender las alarmas en Sucre.

Más de 139 mil afiliados de la EPS Coosalud podrían quedar sin atención médica debido a una deuda superior a los 40 mil millones de pesos con hospitales y clínicas del departamento, según denunció la gobernadora Lucy García Montes.

De acuerdo con las cifras divulgadas por la Gobernación de Sucre y reportadas por medios regionales, la situación afecta a 139.236 usuarios, de los cuales 133.853 pertenecen al régimen subsidiado y 5.383 al contributivo.

La mandataria aseguró que la falta de pagos está generando un fuerte impacto sobre la red hospitalaria y comprometiendo la continuidad de servicios médicos en la región.

La situación no es menor si se tiene en cuenta que Coosalud es una de las EPS con mayor presencia en varias regiones del Caribe colombiano.

En Sucre, gran parte de los usuarios afiliados pertenece a población vulnerable adscrita al régimen subsidiado.

Esto aumenta el impacto social de una eventual suspensión o restricción de servicios.

La deuda de más de $40 mil millones que tendría Coosalud con hospitales y clínicas de Sucre mantiene en alerta a la red de salud del departamento. Foto: Getty Images

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Entre las instituciones afectadas aparece el Hospital Universitario de Sucre.

Según denuncias conocidas públicamente, no habría recibido pagos correspondientes a abril y mayo de 2026.

También se encuentran clínicas privadas de Sincelejo como la Clínica Santa María, la Clínica Especializada La Concepción y la Clínica Salud Social.

Esta última crisis llevó a que La Concepción informara mediante un comunicado que alcanzó una ocupación del 100 % en urgencias de adultos y unidades de cuidados intensivos.

La gobernadora advirtió que la deuda está afectando la capacidad de hospitales y clínicas para pagar nómina, adquirir medicamentos y sostener servicios especializados.

“La falta de pagos de la EPS Coosalud está asfixiando el sistema de salud de los sucreños”, afirmó en declaraciones difundidas por medios locales.

El problema ocurre en medio de una crisis más amplia del sistema sanitario colombiano.

La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) reveló que las deudas acumuladas con hospitales y clínicas del país alcanzaron los 25,7 billones de pesos al cierre de 2025.

En un reciente informe de la Contraloría General de la República se alertó sobre el deterioro financiero de varias EPS intervenidas.

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Entre ellas se encuentra Coosalud, cuyos pasivos habrían pasado de 1,9 billones de pesos en 2024 a 6,4 billones en 2025.

La Contraloría también advirtió que esta situación ya se refleja en problemas de acceso a medicamentos, citas y procedimientos médicos para millones de usuarios en Colombia.

Mientras tanto, en Sucre crece la preocupación por el impacto que la falta de recursos pueda tener sobre la atención de miles de pacientes que dependen de la red pública y privada del departamento.