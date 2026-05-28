¿Qué se debe tener en cuenta al hacerse una cirugía plástica? Aspectos clave para la seguridad del paciente antes y después del procedimiento

Tras la muerte de Yulixa Toloza luego de someterse a un procedimiento estético en una clínica clandestina en Bogotá, las autoridades sanitarias han reforzado los controles sobre establecimientos no habilitados y han reiterado las alertas sobre los riesgos de la informalidad en cirugías plásticas. En este contexto, se ha insistido en la importancia de adoptar medidas de verificación previas para proteger la seguridad del paciente.

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Expertos en acompañamiento quirúrgico señalan que uno de los primeros pasos antes de someterse a una intervención es revisar las credenciales del cirujano y la habilitación del centro médico. Beatriz Hincapié, CEO de Mentoring Medic, explicó que la decisión no debe basarse en la popularidad del profesional en redes sociales ni en promociones, sino en su trayectoria, experiencia comprobable y en la transparencia del equipo médico.

“El primer filtro de seguridad para cualquier paciente debe ser la verificación rigurosa del cirujano plástico en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (RETHUS) para garantizar que esté avalado por los entes gubernamentales. Además, es indispensable verificar los antecedentes y sanciones disciplinarias y ético-profesionales vigentes del personal médico que participará en el procedimiento, incluido el anestesiólogo. Estos datos se encuentran disponibles para que cualquier ciudadano los pueda consultar en la Procuraduría General de la Nación y en el Tribunal Nacional de Ética Médica”, afirmó.

Aspectos clave para la seguridad del paciente antes y después del procedimiento. Foto: Adobe Stock

Hincapié agregó que la infraestructura del centro donde se realiza la cirugía es tan relevante como la formación del profesional. Indicó que las clínicas deben contar con habilitación vigente, quirófanos adecuados, equipos certificados, áreas de recuperación con monitoreo continuo y planes de contingencia que incluyan acceso a unidades de cuidados intensivos, así como equipos de emergencia disponibles.

La especialista también destacó la importancia de la preparación previa del paciente, que incluye exámenes médicos, valoración cardiovascular y la suspensión del consumo de nicotina y de ciertos medicamentos o suplementos que puedan aumentar el riesgo de sangrado, siempre bajo indicación médica.

Finalmente, señaló que el proceso no termina en el quirófano, ya que el seguimiento postoperatorio es determinante. Según explicó, la supervisión profesional y el cumplimiento de los protocolos de recuperación contribuyen a reducir complicaciones y a mejorar los resultados clínicos del procedimiento.