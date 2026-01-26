Las innovadoras técnicas de este cirujano plástico colombiano atraen pacientes de todo el mundo: así funcionan

Colombia se ha convertido en uno de los mercados más importantes y atractivos para la cirugía estética en el mundo. La calidad de los profesionales médicos, los avances en tecnología y una tasa de cambio favorable han atraído a muchas personas, nacionales y extranjeras, para realizarse todo tipo de procedimientos corporales en el país.

El cirujano plástico Hugo Aguilar Villa dirige uno de los centros médicos con más reconocimiento y prestigio del país: HAV Plastic Surgery con sedes en la ciudad de Bogotá y Bucaramanga. En sus más de 11 años de experiencia el Dr. Aguilar ha desarrollado una serie de técnicas quirúrgicas innovadoras, procedimientos y tratamientos con resultados muy exitosos, seguros y con tiempos de recuperación menores y más cómodos para los pacientes.

Una de las preocupaciones más comunes entre las personas es la flacidez, un proceso natural que todos experimentamos después de los 30 años y que responde a factores como la edad, la exposición al sol, las dietas de bajo aporte nutricional o el embarazo en las mujeres. “La pérdida de colágeno hace que tengamos una piel mucho más flácida y que puede llegar a verse más envejecida”, explicó Aguilar.

Para corregir esta y otras condiciones, el Dr. Aguilar utiliza en todos sus procedimientos tecnología de punta y un abordaje integral en sus pacientes. Una tecnología indispensable en sus cirugías y la cual es pionera a nivel mundial es el conocido Renuvion, el cual puede ser usado en las diferentes partes del cuerpo: brazos, muslos, rostro, espalda y abdomen entre otras, logrando resultados impecables en los pacientes, reduciendo la flacidez postoperatoria y reduciendo el período de recuperación de los pacientes. “Renuvion ha sido un gran aliado y un avance significativo para la cirugía plástica en América Latina”, mencionó Aguilar.

El doctor Hugo Aguilar Villa con la tecnología Runuvion, pionera en la cirugía del país. Foto: HAV Plastic Surgery - API

Para quienes no lo conocen, “Renuvion es una tecnología pionera en el tratamiento de la retracción de la piel, basada en radiofrecuencia asistida por plasma. Este sistema combina la energía de un electrocauterio con helio, que al ionizarse genera plasma, permitiendo una contracción precisa y controlada de los tejidos”, explicó el especialista. Y las cifras así lo comprueban: con Renuvion la piel alcanza un porcentaje de retracción de entre el 60 y el 70%.

Según cada paciente, este proceso también puede requerir complementarse con el retiro de exceso de piel, lo cual ayuda a potencializar el resultado. “En cirugía plástica todo en realidad depende de las necesidades de cada paciente, en individualizar los tratamientos y en la realización de una adecuada valoración. Por eso es muy importante que los profesionales que realizan estos procedimientos cuenten con las certificaciones necesarias y con el entrenamiento adecuado para el manejo de equipos de alta tecnología como lo es Renuvion, para obtener los mejores resultados”, advirtió Aguilar.

Colombia es el primer país de América Latina que implementa esta tecnología. Y el doctor Aguilar fue uno de los primeros en adquirirla. “Es por eso que he viajado a muchos países, capacitando y entrenando a los médicos en el uso de la herramienta, tanto en la parte teórica como en la práctica”, señaló.

Innovación para los pacientes

En el consultorio de HAV Plastic Surgery la innovación es un pilar infaltable. Aguilar recordó que, en los inicios de la cirugía plástica corporal, el enfoque estaba principalmente en retirar el exceso de piel y reposicionar tejidos. Fue después que comenzaron a incorporarse técnicas como la liposucción y la lipoescultura, las cuales permitieron no solo retirar grasa, sino redefinir la silueta corporal de manera más armónica.

“Con el avance de la especialidad, la cirugía plástica empezó a explorar nuevos conceptos, como la voluminización muscular y, por primera vez, la modificación del contorno corporal a partir de la estructura ósea. Esto respondió al deseo de los pacientes de tener una cintura más pequeña y una figura con más curvas”, manifestó Aguilar.

Y así fue como nació la técnica de remodelación costal: una técnica diseñada para afinar la cintura respetando la función protectora de la caja torácica. A diferencia de lo que muchos imaginan, no implica retirar las costillas. Un aspecto clave, pues la caja torácica se encarga de proteger órganos internos vitales.

HAV Plastic Surgery, la clínica de Hugo Aguilar Villa, es pionera en el uso de técnicas y tecnología de punta para garantizar procedimientos más exitosos y evitar complicaciones. Foto: HAV Plastic Surgery - API

La remodelación costal consiste en realizar un corte parcial en la parte superior de la costilla que permite debilitarla de forma controlada para poder modificar su angulación. Este abordaje tiene varias técnicas, todas realizadas por Aguilar: se puede realizar sin incisiones, por lo que se utiliza un dispositivo tipo piezómetro y una aguja que permite realizar el corte directamente sobre la costilla, dejándola debilitada sin abrir la piel. “Es una buena técnica, sin embargo, el resultado depende en gran medida del paciente y del uso posterior de un corsé”, indicó Aguilar.

La alternativa favorita de Aguilar es la técnica creada por él mismo y conocida como RIBOSS, en la que sí se realiza una pequeña incisión para acceder directamente a la costilla, sobre la cual se efectúa el mismo corte controlado. La principal diferencia de RIBOSS es que las costillas se estabilizan con pequeñas placas de titanio, lo que permite una recuperación más controlada, menos dolor y mayor previsibilidad en el resultado ya que el cirujano puede definir con precisión el grado de angulación y lograr una reducción de cintura que puede oscilar entre 10 y hasta 20 centímetros y su mantenimiento en el tiempo”, explicó el médico.

También es muy reconocida la técnica de “Osteosintesis Costal Anterior” o el sonado “ARCO”, otra de las creaciones del especialista, y la cual está indicada para pacientes que presentan protrusión de las costillas hacia el frente —una condición relativamente frecuente que se manifiesta con costillas salidas en la región anterior del tórax— . “En esos casos se realiza una incisión estratégica en el surco inframamario, lo que permite un abordaje estético y discreto”, precisó Aguilar. Su principal ventaja es que, combinada con la remodelación costal posterior, logra una disminución global del diámetro de la caja torácica y una mejoría inigualable del contorno corporal de los pacientes.

Si bien estas técnicas se realizan en mujeres y hombres, los avances más significativos han sido en el trabajo con pacientes transgénero. En personas con anatomía masculina que buscan feminizar su cuerpo, antes solo se recurría a la colocación de grasa de manera lateral para simular caderas más amplias. “Sin embargo, con el desarrollo de la técnica de remodelación costal, se logró un abordaje más estructural del contorno corporal, con resultados que ninguna otra cirugía pudiera ofrecer a estos pacientes”, subrayó el especialista.

Ecografías, vitales para la seguridad del paciente

Para garantizar los más altos estándares de seguridad, Aguilar implementó el uso de la ecografía o ultrasonido durante los procedimientos, integrando el ecógrafo Clarius en su práctica. Esto permite conocer en tiempo real los avances de la cirugía y evitar complicaciones.

La lipoinyección es un gran ejemplo. Antes este procedimiento presentaba ciertas complicaciones porque se realizaba prácticamente a ciegas: se utilizaba una cánula para poner la grasa en el glúteo, guiándose solo por la sensibilidad y la experiencia del médico.

“Lamentablemente comenzaron a presentarse complicaciones graves, como el embolismo graso, que ocurre cuando la grasa ingresa a determinados vasos sanguíneos, generando consecuencias serias para el paciente”, puntualizó Aguilar, quien agregó que el ultrasonido de Clarius se convirtió en el “ecógrafo ideal dentro de la cirugía plástica y los tratamientos estéticos, al permitir realizar lipoinyecciones guiadas por ecografía”.

Karmen Mestre, ex participante del Desafío Súper Humanos y una de las clientes del doctor Hugo Aguilar Villa. Foto: HUV Plastic Surgery - API

Gracias a estos avances es posible identificar con precisión el espacio adecuado para colocar la grasa y así reducir el riesgo de complicaciones. “Con el tiempo se evidenció que el ecógrafo no solo es útil durante el procedimiento, también en la etapa prequirúrgica. Por ejemplo, permite evaluar la pared abdominal e identificar posibles hernias, lo cual brinda mayor seguridad al momento de introducir la cánula y planificar otras intervenciones”, señaló.

Finalmente, Aguilar destacó la consolidación de Colombia como un mercado gigantesco para los procedimientos estéticos de contorno corporal. “Pacientes de Europa, Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, incluso pacientes de países pioneros como Brasil, se operan aquí. Hemos abierto un gran mercado”, concluyó.

*Contenido elaborado con el apoyo de Gilmedica.