Aval Fiduciaria impulsa la inversión en Colombia: lidera Premios Prixtar y lanzará un nuevo fondo global

Con un portafolio diversificado que combina activos locales e internacionales, entre ellos renta fija, variable, alternativas e instrumentos inmobiliarios, Aval Fiduciaria se consolida como una de las compañías más sólidas de la industria de inversión colectiva en el país.

Ese posicionamiento llevó a 10 de sus Fondos de Inversión Colectiva (FIC) a liderar los Premios Prixtar, otorgados por LVA Índices. En esta edición, los fondos de la entidad lideraron cinco categorías, ratificando el desempeño estable y competitivo de su portafolio.

Desde la creación de los premios, los FIC administrados por Aval Fiduciaria han obtenido 43 reconocimientos, demostrando consistencia en el tiempo y una gestión destacada en distintos perfiles de riesgo y ciclos de mercado.

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Oferta amplia y consolidada

Aval Fiduciaria —una de las compañías del Grupo Aval— administra 33 fondos organizados en 13 familias y actualmente gestiona cerca de 25 billones de pesos en activos de FIC y atiende a más de 150.000 clientes. Es uno de los administradores de activos más importantes del país.

La presencia de diez fondos en posiciones destacadas dentro de cinco categorías de los Premios Prixtar confirma el buen comportamiento relativo de la entidad frente a sus competidores. Estas evaluaciones consideran rentabilidad, consistencia y eficiencia en la gestión, dos atributos especialmente relevantes en un entorno económico volátil en el que los inversionistas buscan estabilidad y un manejo responsable del riesgo.

“No es solo un reconocimiento, esto reafirma nuestro compromiso con la inversión y con los clientes. La mesa de inversión tiene un valor fundamental al tener visiones de mediano y largo plazo para cumplir los objetivos con los que estamos enfrentando el mercado hoy en día”, señaló Alejandro Gómez, presidente de Aval Fiduciaria.

Pero, además del desempeño financiero, Aval Fiduciaria ha avanzado en el propósito estratégico de ampliar el acceso a los vehículos de inversión. Por eso, cuenta con mecanismos de vinculación digital que han facilitado que más colombianos accedan a los FIC de manera rápida, sencilla y remota.

Este avance es relevante porque en el país sólo alrededor del 5 % de la población invierte en fondos, evidenciando el amplio potencial para mejorar la participación de los hogares en el mercado de capitales y fomentar hábitos de ahorro e inversión de largo plazo.

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Innovación en pagos y nuevos productos

En línea con su estrategia de modernización, Aval Fiduciaria avanza en el desarrollo de un modelo de pagos inmediatos en alianza con Gou Payments, que permitirá incorporar esta funcionalidad en sus servicios fiduciarios. La iniciativa busca hacer las operaciones más ágiles, reducir fricciones y mejorar la experiencia de los usuarios, en sintonía con la evolución del sistema de pagos impulsada por el Banco de la República.

“Estamos muy contentos de poder hacer parte de esta evolución del sistema de pagos en el país impulsado por el Banco de la República, y llevar facilidad a nuestros productos y clientes, eliminando fricciones y generando una experiencia positiva”, agregó Gómez.

La entidad también prepara el lanzamiento de un nuevo FIC que invertirá en ETFs del Mercado Global Colombiano (MGC), siguiendo modelos de asignación estratégica multi-asset diseñados por BlackRock, uno de los administradores de activos más grandes del mundo.

El nuevo fondo ofrecerá a los inversionistas exposición internacional diversificada, con controles de riesgo eficientes y rebalanceos automáticos que se ajustan a las condiciones del mercado.