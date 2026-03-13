Reaparece en Antioquia murciélago clave para el control de insectos: llevaba 20 años sin ser visto

Durante años, el Saccopteryx antioquensis fue casi una leyenda científica. Este pequeño murciélago, endémico del oriente de Antioquia, desapareció de los registros durante más de dos décadas, lo que llevó a muchos investigadores a temer que estuviera extinto. Sin embargo, su inesperado redescubrimiento no solo confirmó que la especie aún sobrevive, sino que también impulsó nuevas iniciativas para proteger su hábitat y reforzar la conservación de la biodiversidad colombiana.

La especie fue registrada por primera vez en la década de los noventa en municipios del oriente antioqueño como Sonsón y San Luis. Los pocos ejemplares encontrados permitieron describirla como una especie distinta dentro del género Saccopteryx.

Pero a diferencia de otros murciélagos de este grupo, el Saccopteryx antioquensis tiene un pelaje oscuro y denso y carece de las líneas blancas onduladas que suelen aparecer en la espalda de especies similares. Además, se trata de un murciélago insectívoro, lo que significa que cumple un papel fundamental en el control natural de insectos en los ecosistemas donde habita.

Se trata de un murciélago insectívoro, lo que significa que cumple un papel fundamental en el control natural de insectos en los ecosistemas donde habita. Foto: La Ruta de las Alas

Tras su descubrimiento inicial, los científicos intentaron encontrar nuevamente a la especie, pero durante casi veinte años no hubo registros. Esta ausencia generó preocupación en la comunidad científica, pues su distribución es extremadamente limitada y depende de ecosistemas muy específicos.

El murciélago habita en zonas kársticas, paisajes con cuevas y formaciones rocosas del oriente de Antioquia, territorios que han enfrentado presiones por actividades como la minería, la ganadería y la deforestación.

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El panorama cambió cuando investigadores de la Universidad de Antioquia lograron registrar nuevamente un individuo durante un monitoreo en la región. El hallazgo fue confirmado mediante registros acústicos y análisis científicos que demostraron que la especie seguía presente en el territorio. A partir de ese momento, el redescubrimiento se convirtió en un impulso para ampliar las investigaciones y diseñar estrategias de conservación.

Para detectar a este esquivo murciélago, los científicos combinaron métodos tradicionales, como redes de captura, con herramientas tecnológicas de bioacústica que registran los ultrasonidos emitidos por estos animales durante la ecolocalización.

“La bioacústica nos permite grabar esos pulsos de alta frecuencia que los humanos no podemos escuchar”, explicó la investigadora Leidy Laura López, quien ha participado en el estudio de la especie. Según la experta, el análisis de esos sonidos permite identificar murciélagos incluso cuando no se observan directamente en su hábitat.

El Saccopteryx antioquensis tiene un pelaje oscuro y denso y carece de las líneas blancas onduladas que suelen aparecer en la espalda de especies similares. Foto: La Ruta de las Alas

La ruta de las alas

Los nuevos registros obtenidos en el oriente antioqueño confirmaron que el Saccopteryx antioquensis sigue habitando el llamado Corredor Kárstico, una zona que hoy se ha convertido en foco de proyectos de conservación. Allí se desarrolla una iniciativa conocida como La Ruta de las alas, que busca proteger los ecosistemas utilizados por los murciélagos y promover una nueva percepción sobre estos animales, frecuentemente incomprendidos.

“La captura se realizó en una zona donde se están impulsando mecanismos de conservación, lo que demuestra la importancia de proteger estos territorios”, señaló López al referirse al valor del hallazgo para la protección del hábitat natural de la especie.

Más allá del interés científico, la presencia de este murciélago tiene implicaciones ambientales importantes. Los murciélagos insectívoros ayudan a controlar poblaciones de insectos, incluidos mosquitos que pueden transmitir enfermedades.

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“Si disminuye la cantidad de murciélagos insectívoros es posible que aumenten los mosquitos y los riesgos asociados”, explicó el investigador Jefferson Sánchez, líder del proyecto La Ruta de las Alas.

El redescubrimiento del Saccopteryx antioquensis también resalta el valor de los ecosistemas colombianos y la importancia de investigarlos antes de que desaparezcan. Colombia es uno de los países con mayor diversidad de murciélagos en el mundo, y varias de sus especies aún son poco conocidas por la ciencia. En ese contexto, la reaparición de este pequeño mamífero alado no solo representa una buena noticia para Antioquia, sino también un recordatorio de que la biodiversidad aún guarda sorpresas.

Hoy, lo que durante años se consideró una especie perdida se ha convertido en un símbolo de esperanza para la conservación. Su redescubrimiento demuestra que incluso en medio de la presión ambiental, la naturaleza puede resistir y ofrecer una segunda oportunidad para protegerla.