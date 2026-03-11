Conciertos, festivales y eventos que moverán la agenda cultural en marzo: fechas, artistas y tips financieros

Con festivales que convocan a miles de personas, conciertos de talla global y celebraciones patrimoniales que exaltan la identidad sonora del país, marzo se perfila como uno de los meses más vibrantes del calendario cultural en 2026. Bogotá será epicentro de grandes encuentros, pero el movimiento artístico también se sentirá en distintas regiones, donde teatros, parques y escenarios abiertos confirmarán que la cultura sigue siendo punto de encuentro, dinamizadora económica y protagonista del primer semestre del año.

Programarse con anticipación será clave para no perder detalle de una agenda que promete marcar el pulso cultural de este año.

Claudia Uribe, experta en planeación financiera y autora del método Vortex —diseñado para ayudar a las personas a tomar el control de su economía—, recuerda que “es clave tener un presupuesto claro que permita tomar decisiones a partir de saber con qué ingresos se cuenta y qué gastos o compras se pueden hacer”.

Exposición de artistas y pensadores

Hasta el 14 de marzo, la exposición Artistas y pensadoras estará disponible en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, en el centro de Bogotá. La muestra reúne obras que exploran las múltiples formas en que las mujeres han aportado al arte y a la reflexión intelectual, destacando su papel en la construcción de discursos culturales y sociales.

A través de diferentes lenguajes artísticos —como la ilustración, la pintura, la instalación y la gráfica— la exposición invita a los visitantes a acercarse a las ideas y miradas de creadoras que han transformado el panorama cultural. Más que una exhibición, el espacio propone un diálogo entre arte y pensamiento, resaltando la influencia de las mujeres como artistas, investigadoras y pensadoras en la historia y la actualidad.

Festival del Cómic

El sábado 14 y domingo 15 de marzo se realizará el Festival Independiente de Cómic Colombiano – FICCO 2026, que celebra diez años como uno de los encuentros más relevantes dedicados al cómic, la ilustración y el manga en el país. El evento reunirá a artistas, colectivos, editoriales y aficionados, y tendrá lugar en la Biblioteca Pública Virgilio Barco.

La programación incluye el Bazar del Cómic, un espacio en el que más de 45 colectivos, editoriales y creadores independientes exhibirán sus publicaciones, desde novelas gráficas hasta fanzines e ilustraciones. Así como talleres y espacios formativos como “Los nuevos formatos del cómic”, donde se explorarán estructuras narrativas innovadoras, y el “Taller Relámpago de Cómic”, en el que los participantes podrán experimentar con técnicas básicas de dibujo y narrativa gráfica.

Regresa Estéreo Picnic

El 19, 20, 21 y 22 de marzo Bogotá volverá a vibrar con uno de los encuentros musicales más esperados del año. El Festival Estéreo Picnic reunirá a figuras internacionales como Lorde, Peso Pluma, Tyler, The Creator y Peggy Gou, junto a una amplia nómina de artistas que reflejan la diversidad sonora contemporánea.

Más que un festival de música, el FEP se ha consolidado como una experiencia cultural que integra arte, gastronomía y espacios de encuentro intergeneracional. Su cartel de 2026 confirma la apuesta por combinar grandes nombres de la escena global con talentos emergentes y propuestas latinoamericanas.

Más de 100 espectáculos llegarán a teatros, plazas y parques con una programación que reúne teatro, música, danza, performance, circo, clown, teatro gestual y narración oral. Foto: katyfotografiarte - stock.adobe.com

Artes Vivas se toman Bogotá

Del 27 de marzo al 5 de abril, Bogotá será epicentro de la segunda edición del Festival Internacional de Artes Vivas (FIAV). Más de 100 espectáculos llegarán a teatros, plazas y parques con una programación que reúne teatro, música, danza, performance, circo, clown, teatro gestual y narración oral.

La Comunidad de Madrid será la invitada internacional de honor y el Caribe colombiano la región nacional destacada. El festival, impulsado por el Ministerio de las Culturas, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Cámara de Comercio de Bogotá, se suma a la conmemoración del Día Mundial del Teatro con la campaña Colombia Celebra el Teatro, que extenderá funciones especiales y actividades de calle a distintas ciudades del país.

Festival Equino en Antioquia

El 28 de marzo, Rionegro, Antioquia, será escenario del Festival Equino Legado de Amazonas, un encuentro que celebra la elegancia, la tradición y la pasión por el caballo criollo colombiano, uno de los símbolos más representativos de la cultura ecuestre del país. El evento se realizará en San Antonio Picnic y reunirá a criadores, jinetes, aficionados y familias alrededor de esta tradición.

Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de exhibiciones equinas, espacios de encuentro para amantes del mundo ecuestre y actividades que resaltan el legado cultural asociado a esta raza. El festival busca, además, promover el reconocimiento del caballo criollo colombiano como patrimonio vivo del campo y fortalecer los lazos entre tradición, cultura y nuevas generaciones.



Planear para evitar imprevistos

Detrás de cada gran evento cultural hay una logística que también merece atención. Traslados, compras en espacios abiertos, consumos rápidos y entradas adicionales hacen parte de la dinámica de festivales y conciertos, donde el tiempo es limitado y la afluencia masiva.

Anticiparse a esos detalles marca la diferencia entre una jornada fluida y una llena de contratiempos.

Definir un presupuesto, prever gastos adicionales y organizar con tiempo la forma de pago son algunas de las recomendaciones para disfrutar la programación cultural sin sufrir ningún desajuste financiero.