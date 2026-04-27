Antioquia registra una de las mayores reducciones en el hurto de motocicletas en el país durante el inicio de 2026. Sin embargo, pese a esta caída, el departamento continúa concentrando el mayor número de casos a nivel nacional, lo que evidencia que el delito sigue siendo estructural.

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De acuerdo con cifras de Asopartes, los robos de motocicletas en Antioquia pasaron de 2.379 a 1.198 en el primer trimestre del año, lo que representa una disminución del 49 %. En el área metropolitana de Medellín, la reducción fue aún mayor, al caer 51 %, con un descenso de 1.614 a 784 casos.

La tendencia también se replica a nivel nacional. Entre enero y marzo de 2026 se registraron 7.581 hurtos de motocicletas, frente a 9.131 en el mismo periodo de 2025, lo que equivale a una caída del 17 %. Solo en marzo, la reducción alcanzó el 34 %, mostrando una menor presión del delito en ese mes.

En el caso de los automóviles, la dinámica es similar, aunque con descensos más moderados. A nivel nacional, los hurtos pasaron de 2.267 a 1.926 casos, una reducción del 15 %. En Antioquia, la caída fue del 23 %, mientras que en Medellín la disminución se ubicó en 16 %.

Pese a estos avances, el departamento sigue encabezando las cifras de hurto de motocicletas. Para el gremio, uno de los factores que explica esta persistencia es el mercado ilegal de autopartes, que continúa facilitando la operación de redes criminales.

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La falta de trazabilidad en la comercialización de piezas permite que el delito se mantenga activo, incluso en medio de la reducción de casos.

El reto, advierten desde Asopartes, no es solo reducir las cifras, sino sostener la tendencia en el tiempo. La consolidación de estos resultados dependerá del control al comercio ilegal de autopartes y de una mayor articulación entre autoridades y sector privado para atacar las causas estructurales del delito.