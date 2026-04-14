Así estarían operando los ladrones en Bogotá: alértese si ve esta práctica en las vías

La Secretaría de Seguridad de Bogotá identificó la nueva práctica de los delincuentes en la capital de la República. Las evidencias recolectadas tras las denuncias ciudadanas y el trabajo articulado entre la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Policía Metropolitana permitieron detectar una nueva alerta para los ciudadanos.

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La manipulación y ocultamiento de las placas en las motocicletas es una señal de alerta para la ciudadanía. Las autoridades identificaron que esta es una práctica recurrente en los delincuentes de la ciudad, con el fin de evadir controles y dificultar su identificación.

Dificultar la identificación de las placas son una nueva modalidad que están usando los delincuentes para evadir a las autoridades. Foto: Secretaría de Seguridad

El reporte hecho por la Secretaría de Seguridad de Bogotá incluye comportamientos como el levantamiento de la placa de las motocicletas; las doblan, cubren con cinta o incluso llegan a retirar la identificación del vehículo por completo.

“Una motocicleta sin placa visible o con la placa alterada es una señal de alerta. No es un comportamiento normal y puede estar asociado a la comisión de delitos. La invitación es a que la ciudadanía esté atenta y reporte de inmediato”, señaló César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá.

Este comportamiento obedece a una estrategia utilizada por los delincuentes que implementan a la hora de delinquir y les permite huir sin dejar rastro, lo que hace que se trate de una nueva modalidad de delincuencia.

Operativos de control

La Secretaría de Seguridad aseguró que se han fortalecido los operativos de control en la vía para sancionar esta conducta que, además, es una infracción al Código Nacional de Tránsito, por lo que puede derivar en investigaciones penales si están relacionadas con un caso delictivo.

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Así mismo, los ciudadanos pueden ayudar a combatir esta modalidad que están implementando los delincuentes. Según la secretaría, un llamado al 123 de la ciudadanía que evidencia este tipo de prácticas puede prevenir un delito.

Estos son los factores que pueden tener en cuenta los ciudadanos para denunciar y actuar de manera oportuna: