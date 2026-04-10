Cámara captó video del momento en el que un sujeto roba a dos estudiantes de un colegio en Bogotá: los dejó atemorizados

La inseguridad en Bogotá se está convirtiendo en el pan de cada día y en las últimas horas se registró un nuevo robo en plena calle. En esta ocasión, las víctimas fueron dos estudiantes de colegio.

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Los hechos ocurrieron el pasado 7 de abril en el barrio Galán, en la localidad de Puente Aranda. Todo quedó registrado en un video captado por una cámara de seguridad del sector.

En las imágenes se observa a dos adolescentes con su uniforme caminando por una calle, al parecer después de salir de la institución educativa. En un punto, un hombre en una bicicleta se les acercó.

Durante algunos segundos, los tres caminaron mientras que el señalado delincuente les decía cosas a los jóvenes, quienes intentaban cada vez acelerar más el paso.

Casi al llegar a una esquina, el ladrón puso la bicicleta delante de sus víctimas y les impidió el paso, mientras que las amenazaba y les exigía sus pertenencias.

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Tras algunos segundos, los estudiantes no tuvieron más remedio que entregar sus celulares ante el miedo de que el hombre les hiciera algo, pues supuestamente los estaba amenazando de agredirlos con un cuchillo.

En ese momento, en el video aparece una motocicleta que era conducida por un sujeto que, al parecer, sería cómplice y se encarga de revisar que no haya ninguna alerta por la zona.

Finalmente, el audiovisual termina con el ladrón yéndose tranquilamente en su bicicleta, mientras que los dos adolescentes terminaron asustados, por lo que se devolvieron en la misma cuadra y cruzaron a la otra acera.

Este es el momento en el que los jóvenes se devolvieron asustados tras lo sucedido. Foto: API

Ante lo sucedido, los residentes del barrio Galán le hicieron un llamado a las autoridades para que se extremen las medidas de seguridad, ya que han denunciado que los hurtos son recurrentes en este sector, especialmente en horas de la noche.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad, en lo corrido del 2025 se registraron más de 30 mil casos de robos de celulares, una práctica que se ha vuelto muy común para los delincuentes.