Violento robo a plena luz del día en un café de Bogotá: hombre amenazó con una pistola a varias personas y les quitó todo

La inseguridad en Bogotá no para y en las últimas horas se volvió a registrar un robo en un local comercial. Los hechos ocurrieron sobre las 3:30 de la tarde de este lunes, 7 de abril, y quedaron captados en un video que le está dando la vuelta a las redes sociales.

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En las imágenes se observa cómo transcurría con normalidad el día en un café de la localidad de Chapinero, hasta que un sujeto con gorra y sudadera ingresó al sitio mientras que algunos clientes estaban sentados en las mesas.

El hombre entró con normalidad, escogió a su primera víctima, quien estaba mirando el celular, y en cuestión de segundos desenfundó un arma y le robó el teléfono.

Al percatarse de esto, uno de los testigos alcanzó a huir del café, mientras que el delincuente se fue directamente al mostrador y le quitó el celular a otra persona.

De forma agresiva y gritando, el ladrón se dirigió hacia cada una de sus víctimas siempre apuntando el arma de fuego. “Tranquilo, tranquilo”, se escucha que una de las personas le dice al hombre.

Tras varios segundos en el café, el delincuente después salió tranquilamente del lugar y, al parecer, a las afueras del sitio lo estaba esperando su cómplice en una motocicleta, por lo que huyeron rápidamente.

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Pese a que el hecho se registró a plena luz del día y en una de las localidades más concurridas de la ciudad, hasta el momento no se tiene información sobre alguna captura relacionada con este robo.

A través de redes sociales, los videos no tardaron en hacerse virales y muchos bogotanos están cuestionando, nuevamente, la inseguridad que se presenta en la capital del país, ya que son recurrentes las situaciones de este tipo todos los días.

Este es el momento en el que el sujeto ingresó al sitio. Foto: API

Por lo mismo, han criticado con dureza al alcalde Carlos Fernando Galán y le han exigido mejores estrategias para combatir este tipo de crímenes, que prácticamente son el pan de cada día.