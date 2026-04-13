¿Necesita un abogado gratis en Bogotá? Estos son los puntos y servicios disponibles

Miles de colombianos necesitan un abogado para responder a sus necesidades legales; sin embargo, muchos de ellos no cuentan con los recursos monetarios para acceder a uno. Ante esta problemática, la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá pone a disposición de los ciudadanos estos profesionales de forma gratuita en esta red.
Bogotá cuenta con una red de atención gratuita que le permite a los ciudadanos recibir orientación jurídica, redactar documentos legales e incluso resolver conflictos sin costo. Se trata de las Casas de Justicia, que son espacios donde diferentes entidades del Estado trabajan de manera articulada para garantizar el acceso a la justicia.
La Secretaría de Seguridad explica que existen 16 Casas de Justicia donde los ciudadanos pueden recibir asesoría jurídica sin costo, orientación para trámites legales e incluso acompañamiento para resolver conflictos.
Solo en 2025, más de 171.000 personas recibieron atención presencial en estas sedes, especialmente en localidades como Bosa y Ciudad Bolívar. Las Casas de Justicia se consolidan como una herramienta clave para garantizar el acceso a la justicia en Bogotá, especialmente para quienes no pueden costear un abogado, pero necesitan defender sus derechos.
¿Qué servicios puede recibir?
De acuerdo con la entidad, en estos puntos puede acceder a:
- Asesoría jurídica gratuita
- Redacción y radicación de documentos legales
- Orientación en trámites
Los abogados facilitadores pueden ayudar en procesos como:
- Derechos de petición
- Acciones de tutela
- Demandas de mínima cuantía
- Liquidaciones laborales
Además, existen unidades de mediación, donde se pueden resolver conflictos entre vecinos o familiares sin necesidad de acudir a un juez.
Los ciudadanos deben tener en cuenta que algunos servicios no están disponibles en estas casas de justicia, como asesorías en procesos penales, divorcios o sucesiones, demandas administrativas y casos complejos de responsabilidad civil. En estos casos, los usuarios son orientados hacia otras entidades.
Puntos específicos
En nueve sedes funciona la llamada Ruta Mujer, que ofrece apoyo psicosocial y jurídico en casos de violencia de género o intrafamiliar. Este servicio está disponible en localidades como Kennedy, Suba, Bosa, Ciudad Bolívar y Usme.
Si una sede no cuenta con este servicio, las autoridades garantizan la remisión a entidades competentes como la Fiscalía General de la Nación o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En estos espacios también hacen presencia entidades como comisarías de familia, inspecciones de policía y Medicina Legal, lo que facilita la atención integral.