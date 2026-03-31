¿Quiénes son los 23 cabecillas criminales de Medellín a los que les levantaron las órdenes de captura?

La decisión de la Fiscalía General de la Nación de suspender las órdenes de captura contra 23 cabecillas de estructuras criminales en Medellín destapó un mapa detallado del poder ilegal que ha operado durante años en los barrios de la ciudad. Se trata de hombres señalados de dirigir redes de narcotráfico, extorsión, sicariato y control territorial, muchos de ellos con amplia trayectoria en el crimen organizado y vínculos históricos con la llamada “Oficina”.

Fuentes judiciales indicaron que varios de estos nombres no solo han sobrevivido a múltiples operaciones policiales, sino que han logrado consolidar estructuras con capacidad de mando sobre combos en distintas comunas. “Son figuras que han tenido incidencia directa en economías ilegales y en la regulación violenta de la vida en los barrios”, explicó un investigador consultado.

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Entre los perfiles más visibles aparece Albert Antonio Henao Acevedo, alias Alber, relacionado con redes de microtráfico y control de rentas ilegales en sectores estratégicos. A su lado figura Andrés Dimaría Oliveros Correa, alias Mundo Malo, señalado por su presunta participación en actividades de sicariato y cobros extorsivos.

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Otro nombre clave es Andrés Felipe Rodas Montoya, alias Yerbas, vinculado a la distribución de estupefacientes, mientras que Carlos Augusto Correa López, alias Mono Pepe, ha sido mencionado en procesos por coordinación de estructuras armadas urbanas. En esa misma línea aparece Dayron Alberto Muñoz Torres, alias El Indio, asociado a disputas territoriales, y Elder Darbey Zapata Rivera, alias Grande Pa, señalado de tener influencia en redes de cobro ilegal.

Las autoridades también han tenido en la mira a Fredy Alexánder Henao Arias, alias Naranjo, y a Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre, este último considerado durante años como uno de los principales articuladores de estructuras criminales en Medellín. “Pesebre ha sido un actor determinante en la recomposición de bandas tras capturas de antiguos jefes”, señalaron fuentes de inteligencia.

En el listado sobresale Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias El Montañero, vinculado a economías ilegales en zonas periféricas, junto a Iván Darío Suárez Muñoz, alias Iván El Barbado, y Jesús David Hernández Grisales, alias Chaparro, ambos relacionados con actividades de microtráfico y control de plazas.

El grupo también incluye a Jhon Fredy Yepes Hoyos, alias Clemente; Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias Vallejo; y José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas, este último considerado históricamente como uno de los jefes más influyentes de la criminalidad organizada en la ciudad. “Douglas ha tenido un rol clave en la articulación de acuerdos entre estructuras ilegales”, explicó un investigador.

En la lista figura además Juan Camilo Rendón Castro, alias Saya, junto a Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom, otro de los nombres de alto perfil que ha sido señalado como cabecilla de redes con alcance regional. A ellos se suman Juan Fernando Álvarez, alias Juan 23, y Mauricio de Jesús Morales Múnera, alias El Abogado, presuntamente vinculados a actividades de coordinación logística y financiera.

El documento también incluye a Óscar Fernando Salazar Gutiérrez, alias El Compa; Paulo Andrés Torres Flórez, alias Pocho; Rodrigo Henao Acevedo, alias Perica; Sebastián Murillo Echeverri, alias Lindolfo; y Walter Alonso Román Jiménez, alias El Tigre, todos con antecedentes o investigaciones relacionadas con estructuras criminales que operan en distintos sectores de Medellín.

La suspensión de las órdenes de captura ha generado preocupación en sectores de seguridad, debido a que al menos siete de estos cabecillas ya estarían en las calles. “Esto puede reconfigurar el equilibrio criminal en la ciudad”, advirtió una fuente, quien agregó que estos líderes tienen la capacidad de reorganizar estructuras y reactivar disputas.

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Por ahora, la decisión de la Fiscalía se enmarca en estrategias de sometimiento a la justicia y eventuales acercamientos con estructuras ilegales, aunque las autoridades no han entregado mayores detalles sobre los compromisos adquiridos por estos cabecillas.

Mientras tanto, en los barrios donde históricamente han operado estas estructuras, persiste la expectativa sobre el impacto real que tendrá el regreso de estos nombres a la dinámica de Medellín.