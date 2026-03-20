Turismo, educación y menos emisiones: el Puerto de Cartagena le apuesta al desarrollo sostenible

En un momento en que el comercio internacional avanza hacia un crecimiento cada vez más sostenible, el Grupo Puerto de Cartagena demuestra que la competitividad logística y la sostenibilidad pueden ir de la mano. Desde el Caribe colombiano esta organización ha consolidado un modelo que integra eficiencia operativa, innovación tecnológica y compromiso ambiental y social.

El récord histórico de 4,1 millones de TEU movilizados en 2025 y la conexión de Colombia con 840 puertos en 150 países reflejan más de tres décadas de crecimiento sostenido. Hoy, esa trayectoria también se traduce en decisiones concretas de infraestructura verde y eficiencia energética.

Transición energética y eficiencia operativa

La estrategia energética del puerto es una muestra de ello. Actualmente, las terminales avanzan en la electrificación de 42 grúas de patio: una transformación que reduce el consumo de combustibles fósiles y las emisiones asociadas a la operación portuaria. A este proceso se suman 6.000 paneles solares instalados en Contecar y más de 1.700 paneles adicionales que entrarán en funcionamiento en 2026, lo que amplía la capacidad de generación de energía limpia.

El proyecto Puerto Ecomóvil, con 47 vehículos eléctricos para movilidad interna, complementa esta transición. Los resultados son visibles: tras 11 años de medición voluntaria de la huella de carbono, el indicador de eficiencia por contenedor movilizado pasó de 18,8 a 11,6 kilogramos de CO₂ por TEU entre 2015 y 2025, una mejora acumulada del 38 por ciento .

Biodiversidad y turismo sostenible

En la Terminal de Cruceros de Cartagena, el espacio Port Oasis Cartagena ofrece a los visitantes internacionales que llegan a la ciudad un entorno natural que integra manglares, especies de fauna local y experiencias de educación ambiental.

En 2025 la organización impactó los 17 ODS con 115 metas, una trayectoria que evidencia la profundidad de su visión sostenible. Foto: Héctor Rico Suárez- Grupo Puerto de Cartagena

Este espacio ha sido reconocido como Puerto de Destino Turístico Sostenible, mientras que iniciativas del puerto recibieron el GRI Infra Awards Andean en la categoría de biodiversidad, consolidando al puerto como un caso singular dentro de la industria marítima mundial.

Impacto social y desarrollo comunitario

A través de la Fundación Puerto de Cartagena, más de 187.000 personas han sido beneficiadas con programas enfocados en educación, liderazgo juvenil, cultura y desarrollo comunitario.

Este compromiso se refleja también en la evolución del aporte del puerto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Mientras en 2020 se reportaban 7 ODS y 70 metas, en 2025 la organización impactó los 17 ODS con 115 metas, una trayectoria que evidencia la profundidad de una visión que integra crecimiento económico, responsabilidad ambiental y desarrollo social.

El Grupo Puerto de Cartagena reafirma así su vocación de ser un catalizador de sostenibilidad: una organización que conecta personas, mercados y territorios, y que entiende que la sostenibilidad no es solo una meta del presente, sino la base para seguir siendo competitivos y relevantes en el futuro.