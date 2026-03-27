El acero a partir del reciclaje: Diaco, líder en soluciones que integran sostenibilidad, innovación y desarrollo económico

Hablar de sostenibilidad en la industria del acero implica ir más allá de la eficiencia productiva. Significa repensar su relación con el entorno y las comunidades que hacen posible su operación. En Diaco, esta visión se traduce en un modelo productivo basado en economía circular, reducción de emisiones y el fortalecimiento de la cadena de valor del reciclaje en Colombia, generando confianza y desarrollo, y entregando acero de la más alta calidad,cumpliendo con la normativa colombiana.

“Hoy, hasta el 98 por ciento de la materia prima utilizada en nuestros procesos proviene del reciclaje de chatarra ferrosa”, señalaron desde Diaco. Esta decisión no solo reduce la presión sobre los recursos naturales, sino que contribuye a dinamizar una red de empleo que involucra a miles de recicladores en todo el país. De hecho, desde 2018 la compañía ha capacitado a más de 470 a través de programas de formación técnica y fortalecimiento organizacional, dignificando su labor y consolidando un ecosistema de aprovechamiento más formal, eficiente e inclusivo.

El compromiso con la descarbonización es otro pilar central de su estrategia.Las emisiones asociadas a la producción de barras corrugadas son las más bajas de Colombia y las segundas en América Latina. “Este resultado responde a la implementación de tecnologías eficientes, el uso intensivo de material reciclado y la optimización de procesos energéticos, lo que posiciona al acero como un habilitador clave en la transición hacia edificaciones con menor huella ambiental”, destacaron desde Diaco.

Estrategias que impactan

En materia de gestión hídrica, Diaco ha avanzado en sistemas de recirculación que permiten operar con consumos significativamente inferiores al promedio global del sector. A la fecha, tres de sus operaciones ya funcionan bajo esquemas de cero vertimientos, lo que demuestra que “es posible compatibilizar la actividad industrial con la protección de los recursos naturales”, señalaron.

Diaco ostenta el primer lugar en Colombia en reducción de emisiones asociadas a la producción de barras corrugadas. Foto: Diaco - API

La sostenibilidad también se refleja en la transparencia y trazabilidad ambiental de sus productos. Diaco es la primera siderúrgica en Colombia en tener Declaración Ambiental de producto y hoy, la única con esta Declaración para el 100% de su portafolio del canal construcción. Esta es una herramienta que permite a clientes y aliados conocer de manera verificable el impacto ambiental del acero a lo largo de su ciclo de vida. Este tipo de instrumentos contribuyen a fortalecer la competitividad del sector y a responder a las crecientes exigencias del mercado en materia de construcción sostenible.

“También mantenemos rigurosos estándares de control frente a la radioactividad de los materiales reciclados, garantizando procesos seguros y alineados con la normativa internacional”, aseguraron desde Diaco. La gestión responsable de este riesgo ha sido fundamental para consolidar la confianza en el acero reciclado como insumo estratégico para el desarrollo del país.

Diaco ha creado un modelo basado en economía circular, reducción de emisiones y fortalecimiento de la cadena de valor del reciclaje. Foto: Diaco - API

Finalmente, en un contexto global que exige transformaciones profundas en los modelos productivos, la industria siderúrgica tiene la oportunidad de liderar soluciones que integren sostenibilidad, innovación y desarrollo económico. “Así, la experiencia de Diaco demuestra que la transición hacia una producción más responsable no solo es posible, sino necesaria para construir competitividad, generar valor compartido y contribuir a un futuro más sostenible para Colombia”, concluyeron desde la compañía.

*Contenido elaborado con el apoyo de Diaco.