‘100 maneras de dar las gracias’: la campaña que entrega vehículos eléctricos a jóvenes en el país

En Colombia estudiar no siempre depende solo del esfuerzo académico. Para miles de jóvenes, llegar a una universidad implica recorrer largas distancias, asumir costos de transporte o combinar jornadas laborales con sus estudios.

En ese contexto, iniciativas del sector privado comienzan a plantear soluciones concretas a problemas estructurales. Una de ellas es ‘100 maneras de dar gracias’, un programa impulsado por Ofero Colombia que entregó cien vehículos eléctricos a estudiantes de educación superior en distintas regiones del país.

La iniciativa se convirtió en una radiografía social: más de 300 jóvenes compartieron historias marcadas por la persistencia, la necesidad y el deseo de seguir estudiando a pesar de los obstáculos.

Los beneficiarios, provenientes de 13 departamentos —entre ellos Atlántico, Antioquia, Bolívar, Magdalena y Valle del Cauca—, evidencian una realidad común en la que la movilidad sigue siendo una barrera silenciosa para el acceso y la permanencia en la educación.

La iniciativa se convirtió en una radiografía social: más de 300 jóvenes compartieron historias marcadas por la persistencia, la necesidad y el deseo de seguir estudiando a pesar de los obstáculos. Foto: Ofero Colombia - API

Efecto mariposa

Para muchos de los participantes contar con un vehículo no solo representa comodidad, sino una posibilidad real de cambiar su rutina diaria.

Es el caso de Nelson Largacha, quien trabaja más de ocho horas diarias haciendo domicilios a pie para poder sostenerse. “Una Ofero para mí no sería un lujo, sino una oportunidad de cambiar mi realidad y mi futuro”, afirmó.

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Historias como la suya reflejan cómo el tiempo, el cansancio y los costos de transporte pueden incidir directamente en la continuidad académica. La movilidad, entonces, deja de ser un tema logístico y se convierte en un factor de equidad.

Cada historia pone sobre la mesa la realidad de un país donde las oportunidades no están distribuidas de manera equitativa y por eso las pequeñas intervenciones pueden tener efectos significativos en la vida de las personas.

Para los cien estudiantes beneficiados el cambio es inmediato, pues tardan menos tiempo en desplazamientos, tienen mayores posibilidades de generar ingresos y facilidades para continuar sus estudios.

La empresa cuenta actualmente con cerca de 200 tiendas y comercializa más de 4.000 unidades mensuales, con una proyección de expansión que superaría los 330 puntos de venta en el corto plazo. Foto: Ofero Colombia - API

Cerrar brechas sociales

El programa también abre la discusión sobre el papel que pueden jugar las empresas en la reducción de brechas estructurales. “Creemos que la movilidad puede ser una forma de transformar vidas. Cada vehículo representa una oportunidad para que un estudiante llegue más lejos y continúe construyendo su futuro”, señaló Gustavo Gaviria, gerente de Ofero Colombia.

Esta iniciativa se enmarca en una tendencia creciente en la que compañías privadas no solo buscan posicionar sus productos, sino conectar su modelo de negocio con impactos sociales tangibles.

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El caso de Ofero también refleja el momento que vive la movilidad eléctrica en el país. La empresa cuenta actualmente con cerca de 200 tiendas y comercializa más de 4.000 unidades mensuales, con una proyección de expansión que superaría los 330 puntos de venta en el corto plazo.

Este crecimiento no solo responde a una demanda por alternativas más sostenibles, sino también a la necesidad de soluciones de transporte más económicas, especialmente entre jóvenes.

Además, su modelo basado en aliados comerciales ha permitido generar dinámicas de emprendimiento y empleo en distintas regiones, lo que amplía el impacto más allá del usuario final.