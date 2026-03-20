De mover mercancía a mover valor: así está cambiando la logística en Colombia

Durante décadas, la logística fue entendida como una función operativa: mover productos de un punto a otro. Sin embargo, la globalización, la digitalización y la aceleración del consumo, impulsada en buena medida por el comercio electrónico, transformaron ese panorama. Hoy la cadena de suministro es un factor clave para la eficiencia y el crecimiento empresarial.

En ese contexto, AGV Open Market, antes Solistica, busca redefinir su papel en el sector. La compañía, que opera en Colombia y Brasil, combina tecnología, sostenibilidad y experiencia en almacenamiento y transporte para posicionarse como una plataforma que integra operaciones, información y colaboración empresarial.

Esa visión se presentó durante el ‘AGV Open Market | Links 2026, Consolidando el Futuro de la Logística’, un encuentro que reunió en Bogotá a más de 300 líderes empresariales, expertos del sector y representantes de diversas industrias.

Juan Carlos Castro, director general de AGV Open Market. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

Para Juan Carlos Castro, su director general, el cambio de identidad refleja una transformación profunda en la forma de entender la logística: “Nació de la necesidad de pasar de ser un operador tradicional a convertirnos en una plataforma integral que conecta oferta y demanda logística en toda la región. Pasamos de mover cajas a mover valor”.

El cambio responde a un entorno exigente, en el que las empresas necesitan operaciones más ágiles y transparentes. “La logística deja de ser un centro de costos para convertirse en un habilitador de competitividad y, muchas veces, en el factor que define el éxito”, señaló.

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De hecho, en países como Colombia, donde las cadenas de suministro enfrentan desafíos como limitaciones de infraestructura, bloqueos en rutas estratégicas y riesgos de seguridad, la compañía apuesta por una logística más predictiva basada en datos y tecnología.

“Ya no se trata solo de reaccionar cuando ocurre un problema, sino de anticiparlo. Cuando podemos prever lo que va a ocurrir, tomamos decisiones rápidas y se reduce la incertidumbre”, explicó. Entre las innovaciones presentadas se destacan una nueva torre de control logística, que integra información operativa en tiempo real y soluciones de robótica para automatizar procesos en centros de distribución, y Gaia, un agente basado en IA, que permite consultar información en lenguaje natural.

“Queremos que un cliente pueda preguntar desde su celular dónde está su pedido o cómo ha sido su nivel de servicio en los últimos 30 días y recibir la respuesta en segundos”, dijo.

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AGV Open Market también presentó avances en cadena de frío, sistemas de logística inversa y herramientas de analítica que traducen las operaciones en indicadores ambientales y de sostenibilidad. “Integrar tecnología, talento y sostenibilidad permite construir un ecosistema más colaborativo y competitivo en el país”, afirmó Alejandro Toro, director comercial de AGV Open Market.

Para Toro, el verdadero diferencial ya no está en ejecutar operaciones ni en ver el servicio solo en función del precio: “Pasamos de una logística de administración del costo a la administración de la eficiencia. Ese equilibrio permite que la logística deje de ser un soporte y se convierta en un motor de desarrollo empresarial”.