Nuevo proyecto inmobiliario en Cartagena: así será morros Vita

El desarrollo inmobiliario en la zona norte de Cartagena suma un nuevo capítulo con el inicio de morros Vita, el más reciente proyecto sobre la línea de playa en el macroproyecto Serena del Mar.

La iniciativa, liderada por Epic Diseño + Construcción en asocio con Novus Civitas, marca el cierre de una etapa de expansión residencial en este sector del Caribe colombiano, consolidado como uno de los polos de inversión más dinámicos de la ciudad.

Morros Vita es el último de los proyectos en primera línea de playa dentro del complejo morros, una familia de desarrollos que ha venido transformando el paisaje urbano de la zona. El nuevo proyecto contempla la construcción de 226 apartamentos distribuidos en una torre de cinco pisos más altillo, en cumplimiento de la normativa vigente para el área.

Su ubicación privilegiada, frente a las playas de Manzanillo del Mar, ofrece una conexión directa con el entorno natural, uno de los principales atributos que buscan los compradores de este tipo de desarrollos. Foto: Morros Vita - API

Su ubicación privilegiada, frente a las playas de Manzanillo del Mar, ofrece una conexión directa con el entorno natural, uno de los principales atributos que buscan los compradores de este tipo de desarrollos.

El inicio de obra se formalizó tras haber alcanzado el punto de equilibrio en noviembre de 2025 y de cumplir con los requisitos establecidos por Alianza Fiduciaria, entidad encargada de velar por la correcta administración de los recursos.

Entre las condiciones exigidas se incluyeron la aprobación de la licencia de construcción, la estructuración financiera del proyecto y la vinculación de compradores al esquema fiduciario, elementos clave para garantizar la viabilidad y transparencia del proceso.

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Con un plazo estimado de ejecución de 30 meses, morros Vita proyecta su entrega para finales de 2028. Durante este periodo, se espera la generación de aproximadamente 700 empleos, entre directos e indirectos, vinculando mano de obra y empresas contratistas principalmente de Cartagena y Barranquilla. Este impacto laboral refuerza el papel del sector constructor como motor de la economía regional.

Desde el punto de vista arquitectónico, el proyecto apuesta por un diseño inspirado en la biofilia, una tendencia que busca integrar la naturaleza con los espacios habitables. Según sus promotores, la propuesta se traduce en formas orgánicas, estructuras curvilíneas y el uso de materiales que favorecen la conexión con el entorno. La idea central gira en torno a un concepto de “lujo apacible”, entendido como bienestar, equilibrio y calidad de vida.

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Morros Vita se suma a una trayectoria consolidada dentro del complejo, donde Epic Diseño + Construcción ya ha desarrollado cerca de 1.300 apartamentos en ocho proyectos, entre ellos Eco, Ío, Zoe, Eos, Kai, Aura y Park I. Este último se encuentra próximo a ser entregado en 2026, mientras que Aura avanza en su construcción con fecha estimada para 2027. Además, recientemente se anunció el lanzamiento de morros Park II, evidenciando la continuidad de la apuesta inmobiliaria en la zona.

Uno de los componentes más relevantes del desarrollo urbanístico es la creación de un gran parque central, denominado “Central Park Verde Azul”, que conectará varios de los proyectos residenciales. Este espacio será diseñado por Arquitectónica GEO, una firma especializada en paisajismo y sostenibilidad. La propuesta busca integrar áreas verdes, espacios de recreación y recorridos peatonales, aportando valor ambiental y social al conjunto.

A esto se suma la proyección de un centro comercial dentro del área de morros, que tendrá entre 20 y 30 locales comerciales. Este espacio incluirá servicios esenciales como bancos, droguerías y minimercados, pensados para atender las necesidades cotidianas de los residentes. Su apertura está prevista para finales de 2027, consolidando así una oferta integral que combina vivienda, comercio y entorno natural.

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Con más de 40 años de experiencia en el sector, Epic Diseño + Construcción continúa fortaleciendo su presencia en Cartagena, donde ha desarrollado la mayoría de sus cerca de 40 proyectos inmobiliarios. La empresa también ha extendido su operación a mercados internacionales como Miami, reflejando una estrategia de crecimiento que combina experiencia local con proyección global.

El inicio de morros Vita no solo representa el cierre de una etapa en la línea de playa de Serena del Mar, sino también la consolidación de un modelo urbanístico que apuesta por la integración entre desarrollo inmobiliario, sostenibilidad y calidad de vida en uno de los destinos más atractivos del país.