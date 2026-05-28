Caminar sigue consolidándose como una de las actividades físicas más recomendadas por expertos en salud debido a sus beneficios sobre el corazón, el metabolismo y el bienestar mental.

Vacaciones de mitad de año: experta advierte sobre errores en el cuidado de la piel y el cabello por exposición al sol

La constancia y el movimiento moderado son claves para mejorar la calidad de vida

Una afirmación difundida por entrenadores y especialistas en fitness volvió a poner el tema sobre la mesa, de acuerdo a lo que se registra en el portal Cienradios de Radio Mitre.

Según el medio en mención, caminar una hora al día, cinco veces por semana, podría representar un gasto cercano a las 78.000 calorías al año.

La cifra parte de un cálculo sencillo. Según entrenadores citados en distintos medios especializados, una caminata de ritmo moderado puede ayudar a quemar entre 300 y 350 calorías por hora.

Si esa rutina se mantiene de lunes a viernes durante todo el año, el gasto energético acumulado puede alcanzar cifras significativas.

Especialistas señalan que el principal valor de caminar no está únicamente en la pérdida de peso, sino en la facilidad para convertirlo en un hábito sostenible.

A diferencia de rutinas de alta intensidad que pueden abandonarse rápidamente, caminar tiene varias ventajas.

Tiene un bajo impacto sobre las articulaciones, no requiere equipamiento costoso y puede adaptarse a distintas edades y condiciones físicas.

El cardiólogo Aurelio Rojasadvirtió que muchas personas apenas alcanzan entre 3.000 y 4.000 pasos diarios, una cifra inferior a las recomendaciones generales de actividad física.

Además, recordó que caminar favorece la liberación de endorfinas y ayuda a mejorar procesos relacionados con el bienestar emocional y la memoria.

Aunque el popular objetivo de los 10.000 pasos diarios continúa siendo una referencia extendida, investigaciones recientes sugieren que los beneficios pueden comenzar desde niveles menores de actividad.

Expertos consultados por medios internacionales coinciden en que lo más importante es mantener la regularidad y reducir el tiempo de inactividad.

Sin embargo, algunos especialistas también hacen una precisión importante: caminar por sí solo no siempre es suficiente para lograr pérdidas de peso relevantes o cambios corporales acelerados.

Nutricionistas y entrenadores recomiendan complementar las caminatas con ejercicios de fuerza y hábitos de alimentación equilibrados para obtener mejores resultados a largo plazo.

En paralelo, nuevas tendencias como la llamada “marcha japonesa”, basada en intervalos de intensidad durante caminatas cortas, también han ganado popularidad por su capacidad de aumentar el gasto calórico y mejorar la resistencia cardiovascular en menos tiempo.

La OMS lanza advertencia global por el sedentarismo: este es el tiempo mínimo de ejercicio recomendado según su edad

Más allá de las cifras exactas, los expertos coinciden en un punto: incorporar caminatas frecuentes puede convertirse en una herramienta sencilla y efectiva para combatir el sedentarismo.

De i gual manera, es una excelente herramienta para mejorar la salud mental y favorecer el bienestar general de manera progresiva.