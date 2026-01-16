Ciencia

Nuevo modelo matemático cambia lo que sabíamos sobre los dinosaurios: así se movían estos gigantes prehistóricos

La investigación permite reconstruir con mayor precisión cómo se desplazaban, migraban y se relacionaban con su entorno los grandes vertebrados del pasado.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
16 de enero de 2026, 12:44 p. m.
Los dinosaurios y mamuts eran mucho más lentos de lo que se creía.
Los dinosaurios y mamuts eran mucho más lentos de lo que se creía. Foto: Getty Images/iStockphoto

Un estudio liderado por el geólogo Javier Ruiz, de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), y el arqueólogo Juan Manuel Jiménez-Arenas, de la Universidad de Granada, ha revelado que los grandes dinosaurios y los mamuts se desplazaban a velocidades mucho más bajas de lo que se creía hasta ahora.

La investigación, publicada en la revista Scientific Reports, revisa las estimaciones sobre la velocidad máxima de algunos de los animales terrestres más grandes que han existido y redefine su capacidad de movimiento a partir de datos reales de elefantes actuales. Estos, los animales terrestres más pesados que existen hoy, no superan los 25 kilómetros por hora.

A partir de esta referencia, los nuevos datos sitúan a los grandes mamíferos extintos en rangos de velocidad comparables —e incluso inferiores— a los de la marcha atlética humana de élite, y muy lejos de las velocidades alcanzadas por los grandes velocistas, según ha informado la UCM en un comunicado.

Fósiles recientemente analizados revelan datos sobre los primeros dinosaurios.
Un nuevo estudio científico demuestra que los grandes dinosaurios y mamuts se desplazaban a velocidades mucho menores de lo que se había estimado durante décadas. Foto: Grok IA

En concreto, los resultados indican que el mamut lanudo (Mammuthus primigenius), con un peso aproximado de seis toneladas, habría sido el proboscídeo extinto más veloz, alcanzando algo más de 20 km/h. En contraste, el Mammut borsoni, que llegó a pesar hasta 16 toneladas, apenas habría superado los 15 km/h.

Tecnología

El error que habría cometido Albert Einstein y que, 100 años después, fue descubierto gracias al avance tecnológico

Tecnología

Donald Trump suma a un inesperado aliado en la estrategia para sus mensajes políticos

Tecnología

La historia de joven que se hizo millonario tras dejar la escuela y dedicarse a los videojuegos

Tecnología

Lo que nadie imaginaba: por qué Estados Unidos está arrojando esferas gigantes al mar

Tecnología

Así es el Phantom 3500, el avión comercial de alta tecnología: elimina las ventanas y volará en 2027

Tecnología

Una cifra que sorprende: cuántos kilómetros separan a la Tierra del Sol

Tecnología

Wikipedia celebra su 25 aniversario con una dedicatoria especial a sus editores más destacados

Tecnología

¿Cómo sonaban realmente los dinosaurios? Científicos revelan la verdad y contradicen a Hollywood

Tecnología

Científicos descubren cómo los dinosaurios influyeron en los ríos y los paisajes de la Tierra

Tecnología

En Sudamérica habitó el mamífero más pequeño de la “era de los dinosaurios”: paleontólogos encontraron el fósil

Los dinosaurios gigantes resultaron ser aún más lentos. El Argentinosaurus huinculensis, uno de los mayores animales terrestres conocidos, con unas 75 toneladas de peso, no habría excedido los 10 km/h. En Europa, el Turiasaurus riodevensis, hallado en Teruel y con un peso estimado de 42 toneladas, habría alcanzado como máximo los 11,8 km/h.

El error que habría cometido Albert Einstein y que, 100 años después, fue descubierto gracias al avance tecnológico

El estudio también analiza la velocidad de los mamuts que habitaron la cuenca de Orce, en Granada. El Mammuthus meridionalis, especie contemporánea de los primeros humanos de Eurasia occidental, se movería a una velocidad máxima aproximada de 18 km/h, incluso en el caso de ejemplares excepcionales como el conocido “Titán del Pleistoceno” de Fuente Nueva 3, que pudo alcanzar las 14 toneladas.

El trabajo, en el que participaron investigadores de las universidades de Queensland (Australia) y Helsinki (Finlandia), redefine las capacidades atléticas de los gigantes del pasado y subraya la importancia de emplear modelos matemáticos ajustados a la biomecánica real de animales vivos.

Modelos matemáticos

La velocidad de desplazamiento de los animales depende de múltiples factores, entre ellos el tipo de locomoción y la masa corporal. Los animales plantígrados y graviportales —aquellos con patas columnares adaptadas a soportar grandes pesos— son notablemente más lentos que los digitígrados o ungulígrados. Además, a partir de los 100 kilogramos de peso, la velocidad máxima disminuye progresivamente a medida que aumenta el tamaño corporal.

En el sur de Inglaterra, se han descubierto huellas de dinosaurios, arrojando nueva información sobre sus caminos y comportamientos.
Las estimaciones se basan en datos empíricos de elefantes modernos, los animales terrestres más pesados actuales, cuya velocidad máxima no supera los 25 km/h. Foto: Imagen generada con IA: Grok

En paleontología, donde no es posible observar directamente el movimiento de especies extintas, la estimación de la velocidad se basa en modelos matemáticos. Hasta ahora, estos modelos agrupaban animales con anatomías y formas de locomoción muy distintas, lo que daba lugar a importantes sobreestimaciones.

Según explicó la UCM, las ecuaciones tradicionales llegaron a exagerar la velocidad real de los elefantes actuales hasta en un 70 %, un margen de error incompatible con una reconstrucción rigurosa del comportamiento ecológico de especies extintas.

Marte no siempre fue rojo: estudio revela un pasado azul y lleno de agua

Para corregir este sesgo, el equipo investigador desarrolló nuevos cálculos basados exclusivamente en datos empíricos de elefantes vivos, considerados el mejor análogo de los grandes vertebrados del pasado.

Gracias a estas nuevas conclusiones, los paleontólogos pueden reconstruir con mayor fidelidad cómo se desplazaban, migraban y aprovechaban su entorno algunas de las especies más impresionantes que han habitado la Tierra.

*Con información de Europa Press

Más de Tecnología

Los dinosaurios y mamuts eran mucho más lentos de lo que se creía.

Nuevo modelo matemático cambia lo que sabíamos sobre los dinosaurios: así se movían estos gigantes prehistóricos

Einstein defendía una visión determinista del universo, resumida en su famosa frase: “Dios no juega a los dados con el universo”.

El error que habría cometido Albert Einstein y que, 100 años después, fue descubierto gracias al avance tecnológico

La línea entre sátira y discurso institucional se ha vuelto cada vez más difusa en la comunicación presidencial.

Donald Trump suma a un inesperado aliado en la estrategia para sus mensajes políticos

Detrás de la fortuna hubo horas de trabajo y decisiones difíciles.

La historia de joven que se hizo millonario tras dejar la escuela y dedicarse a los videojuegos

Una tecnología flotante intenta demostrar que el vaivén del oleaje puede transformarse en electricidad estable.

Lo que nadie imaginaba: por qué Estados Unidos está arrojando esferas gigantes al mar

Otto Aerospace espera poner en los aires el Phantom 3500 en 2027.

Así es el Phantom 3500, el avión comercial de alta tecnología: elimina las ventanas y volará en 2027

Este 6 de julio la Tierra llegará al punto más alejado del Sol en su órbita de este 2023.

Una cifra que sorprende: cuántos kilómetros separan a la Tierra del Sol

La organización observa que los usuarios buscan más respuestas en redes sociales y chatbots que en la web tradicional.

Wikipedia celebra su 25 aniversario con una dedicatoria especial a sus editores más destacados

El Kosmos 482 podría finalizar en un impacto a la Tierra.

Lo que se sabe de la nave espacial que está fuera de control e impactará la Tierra: “probablemente será un impacto fuerte”

Bill Gates

Estas son las carreras universitarias que Bill Gates recomienda estudiar en 2026

Noticias Destacadas