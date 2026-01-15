Marte no siempre fue rojo: estudio revela un pasado azul y lleno de agua

Al menos la mitad de la superficie de Marte estuvo cubierta por un gran océano hace unos 3.000 millones de años, según un estudio publicado en la revista npj Space Exploration. El hallazgo refuerza la idea de que el planeta rojo tuvo un entorno húmedo y potencialmente habitable.

Investigaciones previas ya habían aportado indicios de antiguos océanos y ríos en Marte. Sin embargo, los nuevos datos ofrecen evidencias más precisas sobre su extensión y profundidad.

Valles Marineris: huellas de agua antigua

La clave del estudio está en Valles Marineris, el mayor sistema de cañones del planeta, que se extiende a lo largo del ecuador marciano. Con más de 4.000 kilómetros de largo y hasta 200 kilómetros de ancho, es el sistema de cañones más grande —mas no el más largo— del sistema solar.

A partir de imágenes de alta resolución obtenidas por satélites y róvers, como Mars Express y Mars Reconnaissance Orbiter de la Agencia Espacial Europea (ESA), los investigadores identificaron estructuras geológicas similares a ríos y deltas terrestres.

“Las imágenes satelitales únicas y de alta resolución de Marte nos han permitido estudiar el paisaje marciano con gran detalle mediante levantamientos topográficos y cartografía”, afirma el autor principal Ignatius Argadestya, en un comunicado de la Universidad de Berna.

Deltas que desembocaban en un océano

El equipo detectó en el extremo inferior del sistema de cañones los llamados “depósitos con frente escarpado”, interpretados como “deltas en abanico”, formaciones que se crean cuando sedimentos fluviales desembocan directamente en un cuerpo de agua estancada.

Los científicos encontraron un cañón profundo con rastros de antiguos deltas y ríos. Foto: DW

“Al medir y cartografiar las imágenes marcianas, pude reconocer montañas y valles que se asemejan al paisaje montañoso de la Tierra. Sin embargo, lo que más me impresionó fueron los deltas que descubrí en el borde de una de las montañas”, agrega Argadestya.

Según el estudio, el nivel del agua habría sido estable y alcanzado profundidades de hasta un kilómetro en algunos puntos.

“Las estructuras deltaicas se desarrollan donde los ríos desembocan en los océanos, como sabemos por numerosos ejemplos en la Tierra. Las estructuras que pudimos identificar en las imágenes son claramente la desembocadura de un río en un océano”, explica el coautor Fritz Schlunegger, profesor de Geología Exógena de la misma universidad suiza.

Un océano del tamaño del Ártico

Los resultados indican que este océano marciano fue al menos tan grande como el océano Ártico terrestre y cubrió gran parte del hemisferio norte del planeta.

Los autores del reciente estudio usaron imágenes conseguidas por satélites y sondas espaciales en Marte. Foto: DW

“No somos los primeros en postular la existencia y el tamaño del océano. Sin embargo, las afirmaciones anteriores se basaban en datos menos precisos y, en parte, en argumentos indirectos. Nuestra reconstrucción del nivel del mar, por otro lado, se basa en pruebas claras de la existencia de dicha costa, ya que pudimos utilizar imágenes de alta resolución”, señala Schlunegger.

“Hemos podido aportar pruebas de la existencia del océano más profundo y extenso que ha existido hasta la fecha en Marte, un océano que se extendía por todo el hemisferio norte del planeta”, declara Argadestya.

Hoy, las antiguas estructuras del delta están cubiertas por dunas moldeadas por el viento, aunque su forma original sigue siendo visible.

¿Un Marte azul y habitable?

El hallazgo refuerza la hipótesis de que Marte tuvo condiciones favorables para la vida en el pasado.

“Conocemos Marte como un planeta seco y rojo. Sin embargo, nuestros resultados muestran que en el pasado fue un planeta azul, similar a la Tierra. Este hallazgo también demuestra que el agua es un recurso precioso en un planeta y que podría desaparecer en algún momento”, señala Argadestya.

En una próxima etapa, el grupo de investigación estudiará la composición mineralógica de los antiguos suelos marcianos: Ahora que sabemos que Marte fue un planeta azul, también queremos saber qué tipo de meteorización tuvo lugar allí, concluye.

*Con información de DW.