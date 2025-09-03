Descubren en Marte la existencia de un núcleo interno sólido como la Tierra: así cambiaría la historia del planeta rojo

“En los planetas rocosos, la presencia de un núcleo interno sólido tiene implicaciones significativas en su composición y evolución térmica, así como en su historia magnética”, se lee en el estudio que publica este miércoles la revista Nature.

En él, investigadores chinos y estadounidenses presentan pruebas directas sobre la existencia de ese núcleo sólido en Marte, y amplían el conocimiento sobre las propiedades y la evolución del planeta rojo, así como de otros cuerpos planetarios similares.

Datos del módulo de aterrizaje InSight

El equipo encabezado por la Universidad de Ciencias y Tecnología de China usó datos del módulo de aterrizaje InSight, que desde diciembre de 2018 y durante cuatro años recopiló información sobre las capas interiores y, en especial, la actividad sísmica marciana.

Las mediciones sugieren la presencia de dos fases sísmicas: PKKP (la fase de tránsito profundo del núcleo) y PKiKP, una fase sísmica reflejada que se utiliza para indicar la presencia de un núcleo interno sólido, como se ha demostrado anteriormente para la Tierra y la Luna.

Las ondas sísmicas de la fase PKKP llegaron al sismómetro del aterrizador Insight entre 50 y 200 segundos antes de lo que cabría esperar si el núcleo fuera puramente líquido, lo que sugiere la presencia de un elemento sólido en su estructura.

Núcleo externo y núcleo interno: metal y metal fundido

Estudios previos apuntaban a la presencia de líquido en el corazón del planeta rojo. Estos últimos hallazgos indican que el núcleo interno, aunque pequeño, es de hecho sólido y está rodeado de metal fundido: un núcleo externo líquido.

Ese sólido núcleo interno marciano se extiende desde el centro del planeta hasta un radio de aproximadamente 613 kilómetros (380 millas), según los científicos.

Marte. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Es probable que esté compuesto de hierro y níquel, los mismos ingredientes que el núcleo terrestre, pero muy posiblemente también enriquecido con elementos más ligeros como el oxígeno.

El núcleo externo líquido de Marte es más grande, extendiéndose desde los 613 kilómetros (380 millas) hasta los 1800 kilómetros (1.100 millas) desde el centro del planeta.

La cristalización del núcleo interno de Marte podría haber ocurrido en el pasado y aún estar ocurriendo hoy, según explicó uno de los investigadores principales, Daoyuan Sun, de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China, en un correo electrónico a la agencia AP.

Inicialmente, el núcleo de Marte habría sido completamente líquido. Ahora, no está claro si el núcleo externo líquido contiene material sólido, como gotitas, o si podría existir una “zona blanda” cerca del límite entre los núcleos interno y externo, añadió el científico chino.

Estudios previos apuntaban a la presencia de líquido en el corazón de Marte, pero ahora se estima que el núcleo interno, aunque pequeño, es de hecho sólido. | Foto: DW

Los martemotos y el violento origen de Marte

Para su estudio, Sun y su equipo se basaron principalmente en 23 martemotos registrados por InSight, todos ellos relativamente débiles. Los epicentros se ubicaron a una distancia de entre 1.200 y 2.360 kilómetros (740 y 1465 millas) del módulo de aterrizaje.

“Nuestros resultados sugieren que Marte tiene un núcleo interno sólido que representa aproximadamente una quinta parte del radio del planeta, aproximadamente la misma proporción que el núcleo interno de la Tierra. Sin embargo, esta similitud podría ser mera coincidencia”, afirmó Sun.

Los datos de la misión Insight ya han servido para otros estudios científicos, el más reciente, sobre el efecto de los martemotos sobre el plantea rojo, publicado hace una semana en Science.

En ese artículo se indica que Marte no es como siempre lo han mostrado las ilustraciones de los libros de texto, con capas ―corteza, manto y núcleo― lisas y estratificadas, sino que su interior es una amalgama irregular de rocas que dan testimonio de su violento origen.

Mucho por aclarar sobre el núcleo de Marte

Nicholas Schmerr, un investigador de la Universidad de Maryland que no participó en el más reciente estudio, elogió los resultados, pero matizó que las preguntas sobre el núcleo de Marte aún no están resueltas.

Con InSight fuera de servicio, no se registrarán nuevos terremotos que permitan conocer mejor el interior del planeta rojo, señaló. “Existen muchos detalles sobre la forma exacta del núcleo interno y la composición de los núcleos interno y externo de Marte que requerirán una red de estaciones sismométricas similares a InSight para su resolución”, explicó Schmerr en otro correo electrónico a AP.

Se necesita un modelado más detallado para obtener una imagen más clara de cómo se formó el núcleo interno y “qué revela sobre la historia del campo magnético de Marte”, añadió por su parte Sun. Actualmente, Marte carece de campo magnético, posiblemente debido a la lenta cristalización de su núcleo sólido, aclaró Schmerr.