El error que habría cometido Albert Einstein y que, 100 años después, fue descubierto gracias al avance tecnológico

Cuando se habla de personajes históricos, Albert Einstein no puede quedar fuera de la lista. Fue un hombre que marcó profundamente la física y aportó conocimientos fundamentales que aún influyen en muchos aspectos del mundo actual.

Sus descubrimientos transformaron la manera en que la humanidad entiende el universo, el tiempo y el espacio, y sentaron las bases de gran parte de la ciencia y la tecnología modernas. Más allá de su imagen icónica y su genialidad, su legado sigue vigente más de un siglo después.

Sin embargo, no todo fue perfecto. Einstein también cometió errores que, hoy en día, han sido estudiados y analizados para comprender mejor su pensamiento. Según el portal National Geographic, todo se remonta a 1927, durante la 5ª Conferencia de Solvay, cuando Einstein se enfrentó a Niels Bohr debido a sus desacuerdos sobre el principio de complementariedad. Einstein rechazaba la idea de que la realidad fuera aleatoria, postura que resumió en su célebre frase: “Dios no juega a los dados con el universo”.

Casi un siglo después, fue posible llevar a cabo un experimento mental ideado por Einstein para cuestionar las ideas de Bohr. Según la misma fuente, un artículo publicado en la revista Physical Review Letters reportó que un equipo de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China, usando un interferómetro de Einstein-Bohr, demostró que Einstein estaba equivocado en su interpretación de la mecánica cuántica.

Para lograrlo, utilizaron pinzas ópticas capaces de capturar átomos de rubidio y analizarlos de forma individual, lo que permitió examinar sus propiedades en condiciones controladas y avanzar en la resolución de la histórica controversia teórica entre Einstein y Bohr.

El experimento confirmó que no es posible conocer la trayectoria de una partícula sin alterar su comportamiento. Al controlar átomos y fotones en una doble rendija, los investigadores observaron que al intentar medir el camino de la partícula, el patrón de interferencia desaparece.

Estos hallazgos confirman las predicciones de Bohr y el principio de incertidumbre de Heisenberg, evidenciando que la medición de una propiedad complementaria imposibilita conocer la otra al mismo tiempo.

Más allá de su valor histórico, el experimento desarrollado en China representa un avance significativo para la computación cuántica, al apoyarse en un sistema adaptable que facilita el análisis de procesos como la decoherencia y la pérdida de información. Asimismo, contradice la visión determinista de Einstein y demuestra con precisión que el azar forma parte esencial de la realidad cuántica.