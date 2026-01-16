Ciencia

El error que habría cometido Albert Einstein y que, 100 años después, fue descubierto gracias al avance tecnológico

A pesar de su genialidad, algunas de sus ideas resultaron incorrectas y han sido revisadas y analizadas con el avance de la ciencia.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Valentina Castañeda Sierra

Valentina Castañeda Sierra

16 de enero de 2026, 12:01 p. m.
Einstein defendía una visión determinista del universo, resumida en su famosa frase: “Dios no juega a los dados con el universo”.
Einstein defendía una visión determinista del universo, resumida en su famosa frase: “Dios no juega a los dados con el universo”. Foto: Getty Images

Cuando se habla de personajes históricos, Albert Einstein no puede quedar fuera de la lista. Fue un hombre que marcó profundamente la física y aportó conocimientos fundamentales que aún influyen en muchos aspectos del mundo actual.

Sus descubrimientos transformaron la manera en que la humanidad entiende el universo, el tiempo y el espacio, y sentaron las bases de gran parte de la ciencia y la tecnología modernas. Más allá de su imagen icónica y su genialidad, su legado sigue vigente más de un siglo después.

Sin embargo, no todo fue perfecto. Einstein también cometió errores que, hoy en día, han sido estudiados y analizados para comprender mejor su pensamiento. Según el portal National Geographic, todo se remonta a 1927, durante la 5ª Conferencia de Solvay, cuando Einstein se enfrentó a Niels Bohr debido a sus desacuerdos sobre el principio de complementariedad. Einstein rechazaba la idea de que la realidad fuera aleatoria, postura que resumió en su célebre frase: “Dios no juega a los dados con el universo”.

Nuevas fotos muestran cómo brillan las auroras en Júpiter, superando en intensidad a las terrestres.
La NASA reveló imágenes inéditas del resplandor polar en Júpiter, de enorme energía. Foto: Getty Images/iStockphoto

Casi un siglo después, fue posible llevar a cabo un experimento mental ideado por Einstein para cuestionar las ideas de Bohr. Según la misma fuente, un artículo publicado en la revista Physical Review Letters reportó que un equipo de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China, usando un interferómetro de Einstein-Bohr, demostró que Einstein estaba equivocado en su interpretación de la mecánica cuántica.

Tecnología

Nuevo modelo matemático cambia lo que sabíamos sobre los dinosaurios: así se movían estos gigantes prehistóricos

Tecnología

Donald Trump suma a un inesperado aliado en la estrategia para sus mensajes políticos

Tecnología

La historia de joven que se hizo millonario tras dejar la escuela y dedicarse a los videojuegos

Tecnología

Lo que nadie imaginaba: por qué Estados Unidos está arrojando esferas gigantes al mar

Tecnología

Así es el Phantom 3500, el avión comercial de alta tecnología: elimina las ventanas y volará en 2027

Tecnología

Una cifra que sorprende: cuántos kilómetros separan a la Tierra del Sol

Tecnología

Wikipedia celebra su 25 aniversario con una dedicatoria especial a sus editores más destacados

Tecnología

Elon Musk reveló quienes serán los primeros grupos de trabajadores que se enfrentarán a la inteligencia artificial

Mundo

La niña de 12 años con coeficiente intelectual superior al de Albert Einstein y Stephen Hawking; esta es su impresionante historia

Cultura

Eduardo Kobra: “En las calles, ni la estética ni la pintura son lo más importante, el mensaje y el significado lo son”

3I/ATLAS reaparecerá y científicos advierten que debemos prepararnos para presenciar un fenómeno sin precedentes este 22 de enero

Para lograrlo, utilizaron pinzas ópticas capaces de capturar átomos de rubidio y analizarlos de forma individual, lo que permitió examinar sus propiedades en condiciones controladas y avanzar en la resolución de la histórica controversia teórica entre Einstein y Bohr.

El experimento confirmó que no es posible conocer la trayectoria de una partícula sin alterar su comportamiento. Al controlar átomos y fotones en una doble rendija, los investigadores observaron que al intentar medir el camino de la partícula, el patrón de interferencia desaparece.

Casi un siglo después, científicos lograron poner a prueba uno de los experimentos mentales propuestos por Einstein para cuestionar la postura de Bohr.
Casi un siglo después, científicos lograron poner a prueba uno de los experimentos mentales propuestos por Einstein para cuestionar la postura de Bohr. Foto: Getty Images

Estos hallazgos confirman las predicciones de Bohr y el principio de incertidumbre de Heisenberg, evidenciando que la medición de una propiedad complementaria imposibilita conocer la otra al mismo tiempo.

Más allá de su valor histórico, el experimento desarrollado en China representa un avance significativo para la computación cuántica, al apoyarse en un sistema adaptable que facilita el análisis de procesos como la decoherencia y la pérdida de información. Asimismo, contradice la visión determinista de Einstein y demuestra con precisión que el azar forma parte esencial de la realidad cuántica.

Más de Tecnología

Los dinosaurios y mamuts eran mucho más lentos de lo que se creía.

Nuevo modelo matemático cambia lo que sabíamos sobre los dinosaurios: así se movían estos gigantes prehistóricos

Einstein defendía una visión determinista del universo, resumida en su famosa frase: “Dios no juega a los dados con el universo”.

El error que habría cometido Albert Einstein y que, 100 años después, fue descubierto gracias al avance tecnológico

La línea entre sátira y discurso institucional se ha vuelto cada vez más difusa en la comunicación presidencial.

Donald Trump suma a un inesperado aliado en la estrategia para sus mensajes políticos

Detrás de la fortuna hubo horas de trabajo y decisiones difíciles.

La historia de joven que se hizo millonario tras dejar la escuela y dedicarse a los videojuegos

Una tecnología flotante intenta demostrar que el vaivén del oleaje puede transformarse en electricidad estable.

Lo que nadie imaginaba: por qué Estados Unidos está arrojando esferas gigantes al mar

Otto Aerospace espera poner en los aires el Phantom 3500 en 2027.

Así es el Phantom 3500, el avión comercial de alta tecnología: elimina las ventanas y volará en 2027

Este 6 de julio la Tierra llegará al punto más alejado del Sol en su órbita de este 2023.

Una cifra que sorprende: cuántos kilómetros separan a la Tierra del Sol

La organización observa que los usuarios buscan más respuestas en redes sociales y chatbots que en la web tradicional.

Wikipedia celebra su 25 aniversario con una dedicatoria especial a sus editores más destacados

El Kosmos 482 podría finalizar en un impacto a la Tierra.

Lo que se sabe de la nave espacial que está fuera de control e impactará la Tierra: “probablemente será un impacto fuerte”

Bill Gates

Estas son las carreras universitarias que Bill Gates recomienda estudiar en 2026

Noticias Destacadas