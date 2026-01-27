Ciencia

Albert Einstein reveló que existen dos tipos de personas en el mundo: ¿a cuál pertenece usted?

El físico es una de las figuras más influyentes de la historia, pues sus ideas transformaron la ciencia y aún impactan la tecnología y la comprensión del mundo actual.

27 de enero de 2026, 4:29 p. m.
El planteamiento invita a cuestionar una visión excesivamente cómoda de la realidad.
Albert Einstein es considerado uno de los científicos más influyentes de la historia gracias a sus aportes decisivos a la física moderna. Su teoría de la relatividad modificó de forma radical la comprensión científica del universo antes del siglo XX, al replantear conceptos fundamentales como el tiempo, el espacio y la energía. Además, en 1921 fue galardonado con el Premio Nobel de Física por su explicación del efecto fotoeléctrico.

Asimismo, sus investigaciones permitieron esclarecer fenómenos que hasta entonces carecían de una base teórica sólida, como el movimiento browniano, observado originalmente por Robert Brown en el siglo XIX. Por estas y más contribuciones, Einstein ocupa un lugar central entre las grandes figuras históricas, ya que sus ideas no solo transformaron la ciencia de su época, sino que continúan influyendo en la tecnología y en la comprensión del mundo actual más de cien años después.

Sin embargo, hay una frase que, con el paso de los años, sigue llamando la atención y no pasa desapercibida; aunque no existe una confirmación histórica definitiva sobre su autoría, diversos historiadores coinciden en atribuirle estas palabras por reflejar fielmente su pensamiento: “Hay dos tipos de personas: quienes viven como si nada fuera un milagro y quienes viven como si todo lo fuera”.

El planteamiento invita a cuestionar una visión excesivamente cómoda de la realidad, en la que todo parece estar completamente definido, medido y justificado por modelos racionales que, con el paso del tiempo, han reemplazado antiguos enigmas.

Desde hace años, la presencia constante de la tecnología ha “saturado” los espacios para la imaginación y la sorpresa. Foto: Getty Images

Para Einstein, lo desconocido seguía siendo una fuerza esencial para el progreso humano, tal como expresó al afirmar que “la emoción más hermosa que podemos experimentar es lo misterioso”, según lo reseñado por el portal okdiario.com. Su reflexión propone una actitud activa frente al mundo, en la que el conocimiento no adormece la curiosidad, sino que la impulsa, recordando que una vida sin asombro puede convertirse en una existencia insensible ante la profundidad de la realidad.

¿Qué tipo de persona es según Albert Einstein?

Desde hace años, la presencia constante de la tecnología ha “saturado” los espacios para la imaginación y la sorpresa. La conexión permanente y la confianza en las respuestas inmediatas dejan poco margen para pensar en realidades más amplias o en orígenes que escapan a la medición. Frente a este panorama, el pensamiento de Albert Einstein propone una mirada distinta: a “vivir como si todo fuera un milagro”, basada en la curiosidad como impulso para seguir explorando, no para clausurar los enigmas del universo, sino para profundizar en ellos.

Einstein defendía una visión determinista del universo, resumida en su famosa frase: “Dios no juega a los dados con el universo”.
Esta visión no supone rechazar la lógica ni el método científico, sino asumir que el simple hecho de que el cosmos pueda ser comprendido ya resulta asombroso. A lo largo de la historia, cada avance ha abierto nuevas preguntas en lugar de cerrar todas las anteriores. El hallazgo de la estructura del ADN, por ejemplo, no explicó por completo la vida, sino que dio origen a nuevas líneas de investigación, demostrando que el conocimiento científico avanza por capas sucesivas de comprensión.

La frase atribuida a Einstein resulta efectiva porque propone una forma de relacionarse con la realidad. Es posible aceptar el funcionamiento de las cosas sin cuestionarlo, o bien reconocer que entender los mecanismos no les resta profundidad ni valor. Comprender no equivale a banalizar, sino a apreciar con mayor claridad la complejidad que sostiene aquello que parece cotidiano.

Desde esta perspectiva, la ciencia muestra que el universo es un escenario dinámico, lleno de interrogantes que se renuevan constantemente. Aun con todo lo aprendido, siempre existirán límites al conocimiento humano. Tal vez, como sugería Einstein, la diferencia no radique en poseer habilidades excepcionales, sino en mantener viva una curiosidad intensa que permita seguir preguntando y observando el mundo con asombro.

Noticias Destacadas