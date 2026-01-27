Ni ciudades ni monumentos: estos serían los rastros que dejaría la humanidad tras una extinción en la Tierra

Los hallazgos científicos han demostrado que uno de los hitos más determinantes de la historia humana, el dominio del fuego, se produjo unos 350.000 años antes de lo que se creía. Este tipo de descubrimientos pone en evidencia que incluso los avances más trascendentales pueden perderse con el tiempo y que, muchas veces, solo los vestigios materiales permiten reconstruir una parte de lo que fue el pasado.

Esta reflexión abre una pregunta inevitable sobre el futuro de la humanidad: ¿qué señales quedarían en la Tierra si la humanidad deja de existir? Si, como hacen hoy los investigadores con civilizaciones antiguas, un explorador del futuro remoto analizara la Tierra, tendría que basarse en rastros dispersos para inferir que una especie inteligente habitó el planeta y transformó profundamente su entorno.

Aunque la naturaleza recupere los espacios y desaparezcan ciudades, carreteras y edificios, el planeta no quedará en silencio absoluto. Persistirían huellas duraderas, difíciles de descifrar y ajenas a los grandes monumentos, que hablarán menos de nuestra identidad cultural y más del impacto global que la civilización humana ejerció sobre la Tierra durante su breve existencia.

De acuerdo con lo expuesto por el autor Bill Bryson en su libro Una breve historia de casi todo, la fosilización es un fenómeno extremadamente raro: se calcula que apenas uno de cada mil millones de huesos logra conservarse como fósil. De hecho, los científicos estiman que menos de una décima parte del 1% de todas las especies que han existido en la Tierra han dejado algún rastro fósil. Las probabilidades disminuyen aún más cuando se considera la posibilidad de que esos restos lleguen a ser descubiertos.

Aunque la naturaleza recupere los espacios y desaparezcan ciudades, carreteras y edificios, el planeta no quedará en silencio absoluto. Foto: Ilustración generada por IA Bing Image Creator

Sin embargo, como señala Paul Davis, curador de geología del Museo de Lyme Regis, en la Costa Jurásica de Inglaterra, el escenario no es completamente descartable. En el caso de los humanos, la presencia de estructuras resistentes como huesos y dientes juega a favor, aumentando ligeramente las opciones de que nuestra existencia deje alguna señal detectable en el futuro.

“Los fósiles pasan por un proceso de transformación de ser vivo a, en esencia, piedra (...) Los huesos o las conchas se van modificando lentamente, a través de millones de años de agua, productos químicos y minerales fluyendo a través de los sedimentos y rocas en los que están incrustados”, precisó el curador de geología.

Ilustración de fósiles, generada con inteligencia artificial. Foto: Ilustración generada por IA Bing Image Creator

Los paleontólogos Jan Zalasiewicz y Sarah Gabbott, investigadores de la Universidad de Leicester, sostienen que la huella de la humanidad en el planeta ya quedó marcada de forma permanente. En su libro Discarded (2025), ambos científicos aseguran que los llamados tecnofósiles —objetos y materiales creados por el ser humano— se convertirán en el rastro más claro y duradero de nuestra civilización en el registro geológico.

Los autores recuerdan que los humanos modernos, Homo sapiens, hemos ocupado apenas un instante en la extensa historia de la Tierra: alrededor de 300.000 años frente a los más de 4.540 millones del planeta. Pese a esa brevedad, advierten que nuestra especie ha provocado transformaciones profundas, al punto de convertirse en la principal responsable de su propio deterioro y del desequilibrio ambiental global.

Zalasiewicz compara ese impacto con uno de los episodios más dramáticos del pasado geológico. Así como un meteorito desencadenó la extinción de los dinosaurios, la humanidad estaría desempeñando un papel similar, aunque por medios distintos. No se trata de una colisión repentina, sino de una interferencia constante y creciente en los ecosistemas, capaz de alterar la vida en la Tierra.

“El gran meteorito que acabó con los dinosaurios. En este caso, nosotros somos el meteorito (...) Al causar la extinción o transportar animales y plantas, hemos alterado el camino de la evolución biológica, por lo tanto, hemos alterado el patrón del registro fósil, y eso va a aparecer (...) Basándose en eso, nuestros exploradores del lejano futuro se preguntarán qué pasó y por qué. Y van a centrarse en la capa donde empezó todo: la nuestra”, precisó el paleontólogo.