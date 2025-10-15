Suscribirse

Ciencia

En la Tierra existió un ‘dragón espada’: tras 20 años, se comprobó gracias al hallazgo de su esqueleto casi completo

Lo que comenzó como un hallazgo curioso en las costas británicas terminó revelando una de las piezas más importantes del rompecabezas del Jurásico.

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

15 de octubre de 2025, 10:48 p. m.
El fósil del “dragón espada” fue objeto de un exhaustivo análisis dirigido por los científicos Dean Lomax y Judy Massare, quienes trabajaron con el ejemplar exhibido en el Museo Real de Ontario.
Los científicos Dean Lomax y Judy Massare analizaron el esqueleto del “dragón espada” en el Museo Real de Ontario. | Foto: AFP

Después de más de dos décadas desde su hallazgo en los acantilados del sur del Reino Unido, un fósil marino acaba de revelar un sorprendente secreto.

Se trata del esqueleto más completo encontrado hasta ahora de un ictiosaurio, un reptil marino que dominó los océanos durante el Jurásico y que acaba de ser reconocido oficialmente como una nueva especie: el “dragón espada de Dorset”.

Un hallazgo que esperó 20 años para revelar su historia

El descubrimiento se remonta al año 2001 cuando el paleontólogo y coleccionista Chris Moore localizó, entre las rocas costeras de Dorset, un esqueleto prácticamente entero de un animal con forma de pez y delfín.

En aquel entonces, el investigador no imaginaba que su hallazgo se convertiría en uno de los fósiles más importantes del Jurásico temprano.

Un descubrimiento hecho hace más de 20 años acaba de revelar su verdadera identidad: un impresionante reptil que surcó los mares durante el Jurásico.
El fósil del Xiphodracon goldencapensis, descubierto entre Charmouth y Seatown, muestra un esqueleto tan bien preservado que los científicos pudieron estudiar su cráneo con total detalle. | Foto: Onlinelibrary/A.P.I.

Durante años, el fósil permaneció en exhibición en el Museo Real de Ontario, en Canadá, mientras los científicos analizaban su estructura ósea.

Finalmente, este mes de octubre, un grupo de expertos publicó sus conclusiones en la revista Papers in Palaeontology, confirmando que el fósil pertenece a una especie nunca antes registrada, bautizada como Xiphodracon goldencapensis, un nombre que alude a su aspecto y al lugar donde fue encontrado.

El reptil marino más completo de su época

El esqueleto de este “dragón espada” mide cerca de 2,18 metros, desde el hocico hasta la última vértebra conservada, e incluye un cráneo perfectamente preservado. Aunque parte de la cola y las aletas no se conservaron, los científicos estiman que el animal completo pudo alcanzar unos tres metros de longitud.

El fósil además de destacar por su estado de conservación también pertenece al Pliensbachiano, una etapa del Jurásico Inferior poco documentada y clave para comprender la evolución de los ictiosaurios después de la gran extinción del Triásico.

Una investigación reciente confirmó que un fósil descubierto en 2001 pertenece a una nueva especie de ictiosaurio que habitó los océanos hace millones de años.
Las fotografías e ilustraciones del fósil muestran la complejidad del cráneo de este antiguo reptil marino, donde sobresalen estructuras afiladas y entrelazadas que lo diferencian de otros ictiosaurios. | Foto: Onlinelibrary/A.P.I.

Los expertos explican que el cráneo cuenta con rasgos únicos como huesos nasales y lagrimales con proyecciones afiladas, además de una cavidad nasal con forma de cuña. Estas características anatómicas lo distinguen de cualquier otra especie conocida.

Durante más de dos siglos, la costa de Dorset ha sido un tesoro para la paleontología británica, famosa por la abundancia de fósiles marinos hallados entre sus acantilados. Sin embargo, el “dragón espada” representa un hallazgo sin precedentes: el ictiosaurio más completo jamás descubierto de esa etapa geológica, y una pieza clave para entender cómo estos antiguos reptiles sobrevivieron y prosperaron tras uno de los mayores cataclismos de la historia del planeta.

