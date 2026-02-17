Ciencia

Ni humano ni neandertal: científicos encontraron algo que nunca esperaban en un cráneo fósil

Un nuevo análisis cambió la edad estimada de un antiguo cráneo europeo.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

17 de febrero de 2026, 7:15 p. m.
Restos óseos conservados bajo calcita revelaron datos inesperados.
Restos óseos conservados bajo calcita revelaron datos inesperados. Foto: CGTN

Lo que parecía solo un resto de un cráneo atrapado en la piedra terminó convirtiéndose en uno de los enigmas más comentados de la paleoantropología europea.

El cráneo descubierto en 1960 en la cueva de Petralona, al norte de Grecia, ha sido durante décadas motivo de discusión: ¿era de un humano moderno?, ¿de un neandertal?, ¿o de algo distinto?

Más de medio siglo después, nuevas pruebas reavivaron el debate. Y los resultados sorprendieron incluso a quienes llevan años estudiándolo: no encaja del todo ni con nuestra especie ni con los neandertales.

La gruesa capa de calcita que lo cubría ayudó a preservarlo, pero también dificultó determinar su antigüedad.
Nuevas pruebas volvieron a poner en duda su clasificación y sorprendieron a la comunidad científica. Foto: ScienceDirect

El fósil, conocido como Petralona 1 o el “Hombre de Petralona”, fue hallado incrustado en una gruesa capa de calcita. Esa especie de costra mineral actuó como un escudo natural, conservando detalles del cráneo con una precisión poco común. Sin embargo, también complicó durante años la tarea de establecer su antigüedad.

Tecnología

El ambicioso proyecto con el que investigadores buscan desvelar la región más oculta de nuestra galaxia

Tecnología

Esto es lo que debe hacer de ahora en adelante para que nunca más le vuelvan a hacer llamadas spam

Tecnología

La batería de su celular puede durar muchas horas más si activa esta útil función en la configuración

Tecnología

🔴 Eclipse solar 2026 EN VIVO: así se ve en imágenes el impresionante “anillo de fuego” que ilumina el cielo este 17 de febrero

Tecnología

Su celular Android cuenta con un truco que permite activar funciones ocultas con solo aplicar el método de los siete toques

Mundo

Lo que se sabe de la investigación contra Shein por venta de muñecas sexuales con aspecto infantil

Tecnología

Android 17 ya es una realidad y lanza su primera beta: estos son los principales cambios en rendimiento que llegan

Tecnología

Encuentran fósiles del impresionante mastodonte y un perezoso gigante: tienen hasta 40.000 años de antigüedad

Tecnología

El secreto oculto en los huesos del T. rex: el descubrimiento que podría cambiar lo que sabemos de los dinosaurios

Tecnología

El pie que puede modificar la historia de la evolución humana; estudio científico presenta un contemporáneo de Lucy

Las estimaciones anteriores eran muy dispares: algunos estudios sugerían que tenía unos 170.000 años, mientras otros lo situaban cerca de los 700.000. La diferencia no era menor y cambiaba por completo su lugar en la historia humana.

Preocupación científica por cambio en el Océano Índico: alteraría el clima en el mundo y afectaría los ecosistemas marinos

Más antiguo de lo pensado y con identidad incierta

Para aclarar el misterio, una nueva investigación publicada en Sciencedirect señaló que investigadores optaron por una estrategia diferente. En vez de estudiar directamente el hueso, analizaron la capa de calcita que lo cubría.

La lógica es sencilla: si esa formación mineral se creó después de que el cráneo ya estuviera allí, cualquier resto bajo ella necesariamente es más antiguo.

Mediante técnicas de datación por series de uranio, determinaron que esa capa tiene alrededor de 286.000 años, con un margen aproximado de 9.000 años. En otras palabras, el cráneo debe ser aún más viejo que esa cifra.

Este dato lo ubica en un periodo clave de la evolución humana en Europa, cuando distintas poblaciones compartían territorio y el panorama era mucho más complejo de lo que se creía.

YouTube video tU5yWFHKFjo thumbnail

Pero la edad no fue lo único llamativo. La forma del cráneo tampoco coincide plenamente con los rasgos típicos de Homo sapiens ni con los de los neandertales.

  • Su estructura robusta y ciertas proporciones del rostro apuntan hacia un grupo más antiguo, generalmente asociado con Homo heidelbergensis.

Este grupo humano habitó África y Europa entre hace aproximadamente 700.000 y 200.000 años, y es considerado por muchos investigadores como un antepasado común de neandertales y humanos modernos en diferentes ramas evolutivas.

El hallazgo sugiere que la transición entre especies no fue un reemplazo rápido y ordenado, sino una etapa en la que distintos linajes convivieron durante miles de años. De hecho, el nuevo rango de edad indica que este grupo arcaico pudo haber coexistido con los primeros neandertales en el continente europeo.

Aun así, no todos los expertos coinciden en asignarle una etiqueta definitiva. La clasificación exacta del fósil sigue siendo motivo de discusión, lo que demuestra que el árbol genealógico humano está lejos de ser una línea recta.

Más de Tecnología

El Observatorio Europeo Austral ha aprobado un ambicioso proyecto destinado a estudiar las regiones más ocultas del centro de la Vía Láctea.

El ambicioso proyecto con el que investigadores buscan desvelar la región más oculta de nuestra galaxia

Las llamadas spam se han convertido en una de las molestias más frecuentes para los usuarios de telefonía móvil.

Esto es lo que debe hacer de ahora en adelante para que nunca más le vuelvan a hacer llamadas spam

La duración de la batería es una de las mayores preocupaciones de quienes usan el celular a diario.

La batería de su celular puede durar muchas horas más si activa esta útil función en la configuración

El evento astronómico será visible en diferentes regiones del mundo.

🔴 Eclipse solar 2026 EN VIVO: así se ve en imágenes el impresionante “anillo de fuego” que ilumina el cielo este 17 de febrero

La depuración USB está disponibles en equipos con sistema operativo Android.

Su celular Android cuenta con un truco que permite activar funciones ocultas con solo aplicar el método de los siete toques

El Servicio Postal de EE.UU. dejó de aceptar paquetes procedentes de China y Hong Kong debido a este cambio.

Lo que se sabe de la investigación contra Shein por venta de muñecas sexuales con aspecto infantil

El desarrollo de Android 17 marcará la evolución de los dispositivos Android en los próximos años, tanto en hardware como en software.

Android 17 ya es una realidad y lanza su primera beta: estos son los principales cambios en rendimiento que llegan

Las estafas financieras pueden afectar a cualquier persona y dejar consecuencias graves, como la pérdida total del dinero en cuentas bancarias.

Si nota este mensaje mientras retira dinero en el cajero automático, presione este botón de inmediato para evitar ser estafado

La compañía dueña de Facebook e Instagram explora cómo prolongar la presencia digital.

La muerte no es el final para las cuentas de Meta: la empresa patentó una IA para que usuarios fallecidos sigan activos

Noticias Destacadas