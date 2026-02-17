Ni humano ni neandertal: científicos encontraron algo que nunca esperaban en un cráneo fósil

Lo que parecía solo un resto de un cráneo atrapado en la piedra terminó convirtiéndose en uno de los enigmas más comentados de la paleoantropología europea.

El cráneo descubierto en 1960 en la cueva de Petralona, al norte de Grecia, ha sido durante décadas motivo de discusión: ¿era de un humano moderno?, ¿de un neandertal?, ¿o de algo distinto?

Más de medio siglo después, nuevas pruebas reavivaron el debate. Y los resultados sorprendieron incluso a quienes llevan años estudiándolo: no encaja del todo ni con nuestra especie ni con los neandertales.

Nuevas pruebas volvieron a poner en duda su clasificación y sorprendieron a la comunidad científica. Foto: ScienceDirect

El fósil, conocido como Petralona 1 o el “Hombre de Petralona”, fue hallado incrustado en una gruesa capa de calcita. Esa especie de costra mineral actuó como un escudo natural, conservando detalles del cráneo con una precisión poco común. Sin embargo, también complicó durante años la tarea de establecer su antigüedad.

Las estimaciones anteriores eran muy dispares: algunos estudios sugerían que tenía unos 170.000 años, mientras otros lo situaban cerca de los 700.000. La diferencia no era menor y cambiaba por completo su lugar en la historia humana.

Preocupación científica por cambio en el Océano Índico: alteraría el clima en el mundo y afectaría los ecosistemas marinos

Más antiguo de lo pensado y con identidad incierta

Para aclarar el misterio, una nueva investigación publicada en Sciencedirect señaló que investigadores optaron por una estrategia diferente. En vez de estudiar directamente el hueso, analizaron la capa de calcita que lo cubría.

La lógica es sencilla: si esa formación mineral se creó después de que el cráneo ya estuviera allí, cualquier resto bajo ella necesariamente es más antiguo.

Mediante técnicas de datación por series de uranio, determinaron que esa capa tiene alrededor de 286.000 años, con un margen aproximado de 9.000 años. En otras palabras, el cráneo debe ser aún más viejo que esa cifra.

Este dato lo ubica en un periodo clave de la evolución humana en Europa, cuando distintas poblaciones compartían territorio y el panorama era mucho más complejo de lo que se creía.

Pero la edad no fue lo único llamativo. La forma del cráneo tampoco coincide plenamente con los rasgos típicos de Homo sapiens ni con los de los neandertales.

Su estructura robusta y ciertas proporciones del rostro apuntan hacia un grupo más antiguo, generalmente asociado con Homo heidelbergensis.

Este grupo humano habitó África y Europa entre hace aproximadamente 700.000 y 200.000 años, y es considerado por muchos investigadores como un antepasado común de neandertales y humanos modernos en diferentes ramas evolutivas.

El hallazgo sugiere que la transición entre especies no fue un reemplazo rápido y ordenado, sino una etapa en la que distintos linajes convivieron durante miles de años. De hecho, el nuevo rango de edad indica que este grupo arcaico pudo haber coexistido con los primeros neandertales en el continente europeo.

Aun así, no todos los expertos coinciden en asignarle una etiqueta definitiva. La clasificación exacta del fósil sigue siendo motivo de discusión, lo que demuestra que el árbol genealógico humano está lejos de ser una línea recta.