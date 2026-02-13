Ciencia

Encuentran fósiles del impresionante mastodonte y un perezoso gigante: tienen hasta 40.000 años de antigüedad

Un hallazgo en Cartago (Costa Rica) reveló restos de megafauna que datan de miles de años.

Redacción Tecnología
13 de febrero de 2026, 6:57 p. m.
Especialistas confirmaron la presencia de dos gigantes del Pleistoceno en Costa Rica.
Especialistas confirmaron la presencia de dos gigantes del Pleistoceno en Costa Rica. Foto: AFP

Un hallazgo sin precedentes vuelve a poner a Costa Rica en el mapa de la paleontología regional. El Museo Nacional confirmó el descubrimiento de fósiles pertenecientes a un mastodonte y a un perezoso gigante, cuyos restos tendrían hasta 40.000 años de antigüedad. Se trata de uno de los descubrimientos más importantes de las últimas décadas en el país.

Los vestigios corresponden a especies de la megafauna pleistocénica y fueron localizados en la provincia de Cartago, al este de San José, luego de que una persona alertara sobre la posible presencia de material fósil en una propiedad privada.

Un aviso ciudadano que destapó un tesoro paleontológico

De acuerdo con el Museo Nacional costarricense, la alerta permitió iniciar una serie de inspecciones técnicas que derivaron en excavaciones formales. Los especialistas determinaron que los restos pertenecen a un mastodonte y a un perezoso gigantes, especies que habitaron el continente americano durante el Pleistoceno.

Análisis del terreno y capas de sedimentación permitieron estimar la edad de los hallazgos.
Los estudios preliminares sitúan los fósiles en un rango de hasta 40.000 años de antigüedad. Foto: AFP

“Los estudios preliminares, a partir de análisis geológicos del terreno y de las distintas capas de sedimentación, estiman que los restos podrían tener una antigüedad de entre 10.000 y 40.000 años”, agregó.

La antigüedad estimada ubica a estos ejemplares en un periodo en el que grandes mamíferos dominaban diversos ecosistemas antes de su extinción.

Descubren fósil de una gigantesca especie terrestre que habría cruzado continentes hace millones de años

49 piezas recuperadas tras 13 excavaciones

El Museo Nacional indicó que hasta el momento se han realizado 13 excavaciones, de las cuales se han recuperado 49 piezas fósiles. Entre los restos encontrados figuran vértebras, un fémur, falanges, costillas y otros elementos óseos que aún continúan en proceso de identificación y estudio detallado.

“Por la magnitud y cantidad de material recuperado, este hallazgo se convierte en uno de los más relevantes registrados en el país en las últimas décadas”, aseguró el museo costarricense, que no proporcionó el lugar exacto del hallazgo por razones de seguridad.

El Museo Nacional calificó el descubrimiento como uno de los más relevantes en décadas.
Entre los restos hallados destacan vértebras, un fémur y varias costillas en análisis. Foto: AFP

El resguardo de la ubicación busca proteger el sitio ante posibles saqueos o intervenciones no autorizadas.

El fósil de los ‘humanos ancestrales’ que sorprendió a científicos: “pariente que todavía no hemos identificado”

Trabajo interdisciplinario y nueva sala permanente

La recuperación de los fósiles está liderada por la geóloga Joanna Méndez, del Departamento de Historia Natural, con el respaldo de especialistas en conservación y protección del patrimonio cultural. En el proceso también han participado geólogos, arqueólogos, biólogos, estudiantes de la Universidad de Costa Rica y un experto en paleontología del Museo de Historia Natural de Nuevo México, Estados Unidos.

El ministro de Cultura y Juventud de Costa Rica, Jorge Rodríguez, anunció que se habilitará una sala permanente en el Museo Nacional para exhibir los hallazgos paleontológicos, lo que permitirá al público conocer más sobre estas especies que habitaron el territorio miles de años atrás.

*Con información de AFP.

Una alerta ciudadana dio paso a uno de los descubrimientos científicos más relevantes en décadas.

Noticias Destacadas