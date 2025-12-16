El fósil de los ‘humanos ancestrales’ que sorprendió a científicos: “pariente que todavía no hemos identificado”

Un antiguo esqueleto hallado en África volvió a sacudir las certezas sobre los orígenes de los seres humanos, se trata de Little Foot “Pie Pequeño”, un fósil con más de tres millones de años que según nuevas investigaciones, no encajaría del todo en ninguna de las especies humanas primitivas conocidas.

La posibilidad de estar frente a un ancestro distinto reabre el debate sobre cómo fue realmente la evolución humana en el continente africano.

El fósil que creó debate

El descubrimiento fue en 1998 en las cuevas de Sterkfontein, en Sudáfrica, uno de los yacimientos más importantes del mundo para entender la historia humana.

Allí apareció uno de los esqueletos de homínido más completos jamás encontrados, lo que desde el inicio lo convirtió en una pieza clave para la ciencia.

Desde su descubrimiento, los restos se convirtieron en una pieza central para la investigación científica. | Foto: La Trobe University

El paleoantropólogo Ronald Clarke, quien lideró la excavación, sostuvo durante años que los restos pertenecían a Australopithecus prometheus, sin embargo, otros especialistas no estuvieron de acuerdo y afirmaron que se trataba de Australopithecus africanus, una especie ya conocida y documentada en ese mismo lugar.

Nuevas pistas que apuntan a un ancestro diferente

La discusión tomó un nuevo rumbo con la publicación de un estudio reciente encabezado por el investigador Jesse Martin, de la Universidad de La Trobe, con colaboración de la Universidad de Cambridge.

El trabajo comparó cuidadosamente a Little Foot con otros fósiles similares y llegó a una conclusión llamativa, no coincide plenamente ni con A. prometheus ni con A. africanus.

Según el análisis, el cráneo y otras partes del esqueleto presentan características que no terminan de alinearse con las especies ya clasificadas. En términos simples, Little Foot muestra una combinación de rasgos que lo hacen distinto a los demás fósiles conocidos de su época. Esto llevó a los investigadores a plantear que podría tratarse de un linaje humano antiguo que aún no ha sido identificado formalmente.