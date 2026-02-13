Ciencia

Descubren fósil de una gigantesca especie terrestre que habría cruzado continentes hace millones de años

Los fósiles estarían fechados entre 84 y 66 millones de años atrás.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
13 de febrero de 2026, 8:03 a. m.
El recorrido habría ocurrido cuando la Tierra vivía uno de los climas más extremos de su pasado y los continentes aún estaban conectados por rutas hoy inimaginables.
El recorrido habría ocurrido cuando la Tierra vivía uno de los climas más extremos de su pasado y los continentes aún estaban conectados por rutas hoy inimaginables. Foto: SEMANA, creada con IA de ChatGPT

En el campo de la paleontología, no siempre son los hallazgos monumentales los que transforman el conocimiento científico. En ocasiones, pequeños restos recuperados durante prácticas académicas resultan suficientes para replantear teorías sobre la evolución y dispersión de las especies.

Así ocurrió con un fósil de tortuga descubierto en Montana, Estados Unidos, y descrito en la revista Historical Biology, cuyo análisis sitúa la existencia del género Basilemys en cinco millones de años y aporta nuevas pistas sobre los movimientos de fauna en el Cretácico.

Hasta ahora era un misterio: revelan qué se esconde bajo el hielo de la Antártida

La investigación, encabezada por científicos de la Universidad Estatal de Montana (MSU), examinó un ejemplar encontrado en 2021 en la formación Frontier, una serie de sedimentos del Cretácico medio ubicada en el suroeste del estado. Aunque los restos eran incompletos —fragmentos del caparazón y del plastrón, sin cráneo ni extremidades—, el entorno geológico y la datación detallada del estrato donde apareció le otorgaron un valor científico excepcional.

Hasta ahora, Basilemys era conocida principalmente por registros del Cretácico superior, con fósiles fechados entre 84 y 66 millones de años atrás. Se trataba de una tortuga terrestre de gran tamaño, frecuente en distintos yacimientos de Norteamérica. Sin embargo, el nuevo hallazgo sería más antiguo, lo que obligó a revisar la cronología establecida para este género.

Tecnología

¿El fin de las regletas eléctricas?: el invento tecnológico que podría revolucionar la forma de conectar los aparatos en el hogar

Tecnología

Si quiere bloquear los anuncios mientras navega en su celular, haga este ajuste en segundos y sin instalar aplicaciones

Tecnología

Un mundo rocoso descubierto por científicos en los confines del sistema solar reabre el debate sobre el origen de los planetas

Tecnología

Si su celular tiene solo 15% de batería, esta es la clave para evitar que se apague antes de llegar a casa y poder conectarlo

Tecnología

Llamadas ‘spam’ en Colombia crecieron casi 70 % y expusieron a millones a fraudes

Tecnología

Sale a la luz peligrosa estafa en San Valentín que permitiría a criminales dejarlo sin dinero en sus cuentas bancarias

Tecnología

La estrella que se oscureció como nunca antes: perdió el 97% de su brillo por casi 200 días

Tecnología

El fósil de los ‘humanos ancestrales’ que sorprendió a científicos: “pariente que todavía no hemos identificado”

Noticias Estados Unidos

“La diosa del amanecer”: el asombroso fósil alado de 200 millones de años descubierto en Estados Unidos

Tecnología

Científicos encontraron en Argentina a uno de los dinosaurios más antiguos: “No fue fácil encontrar restos, casi que desistimos”

El fósil de Montana sugiere que Basilemys no solo llegó a América, sino que lo hizo con rapidez, colonizando el oeste del continente en apenas unos pocos millones de años.
El fósil de Montana sugiere que Basilemys no solo llegó a América, sino que lo hizo con rapidez, colonizando el oeste del continente en apenas unos pocos millones de años. Foto: SEMANA, creado con IA de ChatGPT

Mediante el análisis de circones detríticos y técnicas de datación uranio-plomo, los investigadores determinaron que el nivel fósil tiene una antigüedad cercana a los 89,9 millones de años. Este resultado no solo amplía la historia conocida de Basilemys, sino que también la sitúa en el Cretácico medio, un periodo caracterizado por temperaturas globales elevadas que influyeron en la distribución de múltiples especies.

El valor científico del descubrimiento va más allá de modificar una fecha en la línea temporal. Basilemys forma parte de la familia Nanhsiungchelyidae, un grupo de tortugas cuyo origen se sitúa en Asia y cuyos registros fósiles se concentran en Eurasia. La especie hallada en Montana es la única evidencia de esta familia en territorio americano, lo que la convierte en una pieza clave para esclarecer en qué momento y por qué ruta estos reptiles lograron desplazarse desde Asia hasta Norteamérica.

Restos paleontológicos asignados al género Basilemys, recuperados en la Formación Frontier.
Restos paleontológicos asignados al género Basilemys, recuperados en la Formación Frontier. Foto: Historical Biology (2025).

Antes de este hallazgo, las teorías sobre esa migración se apoyaban en pruebas limitadas y cronologías poco precisas. El nuevo fósil reduce considerablemente la incertidumbre, ya que indica que los antecesores de Basilemys debieron arribar al continente americano antes de hace 90 millones de años.

Los investigadores plantean que ese desplazamiento habría sido posible gracias al clima inusualmente cálido que predominaba en las altas latitudes durante el Cretácico medio, cuando zonas como Beringia ofrecían condiciones mucho más templadas que en la actualidad.

El fin del misterio de los perros azules en Chernóbil: científicos revelan el motivo detrás del fenómeno

De acuerdo con modelos paleoclimáticos citados en el estudio, durante el máximo térmico del Cenomaniense-Turoniense las regiones polares alcanzaban temperaturas cercanas a los 13 °C. En ese contexto, reptiles de sangre fría como las tortugas podían no solo subsistir, sino ampliar su distribución hacia el norte.

El ejemplar de Montana sugiere que Basilemys cruzó con éxito ese corredor y se estableció en el oeste de América en un lapso relativamente corto desde su llegada.

Más de Tecnología

Las regletas revolucionaron la manera de conectar aparatos eléctricos en casa.

¿El fin de las regletas eléctricas?: el invento tecnológico que podría revolucionar la forma de conectar los aparatos en el hogar

Al eliminar o ignorar estas aplicaciones, se pierde la oportunidad de detectar a tiempo problemas que podrían comprometer la vida útil del equipo y reducir su eficiencia con el paso del tiempo.

Si quiere bloquear los anuncios mientras navega en su celular, haga este ajuste en segundos y sin instalar aplicaciones

El recorrido habría ocurrido cuando la Tierra vivía uno de los climas más extremos de su pasado y los continentes aún estaban conectados por rutas hoy inimaginables.

Descubren fósil de una gigantesca especie terrestre que habría cruzado continentes hace millones de años

Descubren un extraño orden de planetas que contradice los modelos clásicos.

Un mundo rocoso descubierto por científicos en los confines del sistema solar reabre el debate sobre el origen de los planetas

El consumo rápido de energía no suele deberse a una sola razón, sino a varios factores combinados.

Si su celular tiene solo 15% de batería, esta es la clave para evitar que se apague antes de llegar a casa y poder conectarlo

.

Llamadas ‘spam’ en Colombia crecieron casi 70 % y expusieron a millones a fraudes

Crean identidades falsas, simulan videollamadas y usan bots para generar vínculos emocionales durante meses y así cometer fraudes.

Sale a la luz peligrosa estafa en San Valentín que permitiría a criminales dejarlo sin dinero en sus cuentas bancarias

Un gigantesco sistema de anillos alrededor de un objeto subestelar provocó un raro eclipse de su estrella por 9 meses.

La estrella que se oscureció como nunca antes: perdió el 97% de su brillo por casi 200 días

Este 14 de febrero evite decir estas frases para no arruinar su cita.

Las frases que no debería enviarle a su pareja este 14 de febrero porque podría arruinar su San Valentín

Restringir chats permite asegurar a algunas conversaciones de WhatsApp que no podrán ser leídas por alguien que tenga acceso físico a su celular.

El método infalible para enviar archivos grandes por WhatsApp sin perder calidad ni complicaciones

Noticias Destacadas