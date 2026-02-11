El fin del misterio de los perros azules en Chernóbil: científicos revelan el motivo detrás del fenómeno

A lo largo de los años han surgido numerosos misterios; sin embargo, hay uno en particular que ha captado la atención de la comunidad científica, hasta convertirse en un detalle que podría resultar clave. Se trata de los perros azules de Chernóbil.

Lo ocurrido en Chernóbil marcó un antes y un después en la historia de la energía nuclear. El accidente, considerado uno de los más graves registrados, transformó para siempre los protocolos de seguridad y la forma en que el mundo entiende este tipo de tecnología. Tras casi 40 años, las imágenes que siguen surgiendo desde la zona de exclusión continúan generando asombro y estremecimiento.

Entre los hallazgos más impactantes se encuentran varios perros con una coloración azulada en su pelaje, vistos deambulando por el área afectada. Estos animales fueron avistados por voluntarios de Dogs of Chernobyl (afiliada a la organización sin fines de lucro Clean Futures Fund) a finales de 2025, lo que despertó rápidamente la curiosidad en redes sociales y medios internacionales.

El proyecto compartió recientemente fotografías y testimonios sobre el hallazgo. Sus integrantes, que realizan jornadas de captura y esterilización, aseguraron haberse encontrado con al menos tres caninos completamente azules. Aunque aún no existe una explicación definitiva sobre el fenómeno, el caso ha reavivado el interés científico en los efectos a largo plazo del desastre nuclear.

Recientemente, fueron avistados unos perros azules de Chernóbil. Foto: Instagram @dogsofchernobyl1

Días después de que las imágenes se hicieran virales, la organización Clean Futures Fund salió a aclarar lo sucedido. A través de sus redes sociales, desmintió que el extraño color azul en el pelaje de algunos perros estuviera relacionado con efectos de la radiación. La entidad explicó que no existían evidencias que vincularan el fenómeno con contaminación radiactiva.

“No sabemos el motivo y estamos intentando atraparlos para poder descubrir qué está pasando. Lo más probable es que se estén metiendo en algún tipo de sustancia química. Parecen estar muy activos y en este momento no hemos podido atraparlos”, se lee en una publicación de Instagram hecha por la organización.

De acuerdo con reportes de medios como CBS News, la hipótesis más probable es que los animales hayan entrado en contacto con el líquido de un baño portátil con fugas, lo que habría teñido temporalmente su pelaje. El tinte, según detallaron, no sería permanente ni representaría una mutación causada por el entorno nuclear.

El contexto histórico del lugar sigue siendo determinante. Tras la explosión del reactor en 1986, más de 120.000 personas fueron evacuadas debido a la dispersión de material radiactivo. En medio de la urgencia, muchos residentes tuvieron que abandonar a sus mascotas, ya que solo podían llevar consigo lo imprescindible, lo que dio origen a la población de animales que aún hoy habita la zona de exclusión.

Defensores de los animales han señalado que muchos de los perros abandonados tras la evacuación se desplazaron hacia las instalaciones de la antigua planta nuclear, donde sus crías continúan viviendo hasta hoy.

Según el Clean Futures Fund, actualmente existen cientos de caninos callejeros en la zona de exclusión, motivo por el cual la organización, creada en 2017, impulsa campañas de esterilización, castración y atención veterinaria.