Hasta ahora era un misterio: revelan qué se esconde bajo el hielo de la Antártida

Un equipo internacional de científicos ha logrado cartografiar con un nivel de detalle sin precedentes el terreno que se esconde bajo la inmensa capa de hielo de la Antártida. El mapa revela un paisaje sorprendentemente variado, con sistemas montañosos, profundos cañones, extensos valles y llanuras, además de más de 30.000 colinas que hasta ahora no habían sido cartografiadas.

Aunque la superficie helada del continente ha sido ampliamente estudiada, el terreno que permanece oculto bajo el hielo —situado en algunos lugares a casi cinco kilómetros de profundidad— continúa siendo poco conocido, ya que su estudio exige complejas campañas de medición sobre el terreno y vuelos científicos que solo se realizan de forma limitada.

Un mapa sin precedentes del lecho antártico

Para elaborar esta cartografía completa del continente, los investigadores combinaron imágenes satelitales de última generación con una técnica innovadora llamada análisis de perturbación del flujo de hielo, lo que permite deducir la topografía subglacial a partir de las ondulaciones y características visibles en la superficie helada.

El trabajo, publicado en la revista Science, tiene implicaciones clave para mejorar los modelos que proyectan cómo podría responder el hielo antártico al calentamiento global.

“Tener el mapa más preciso de la forma del lecho de la Antártida es crucial, porque la forma del lecho es un control importante sobre la fricción que actúa contra el flujo de hielo, que a su vez necesitamos incluir en los modelos numéricos que se utilizan para proyectar qué tan rápido fluirá el hielo de la Antártida hacia el océano, se derretirá y contribuirá al aumento del nivel del mar global”, explicó el glaciólogo Robert Bingham de la Universidad de Edimburgo en Escocia, quien codirigió el estudio.

Un peligro oculto bajo el hielo antártico podría alterar el clima global. Foto: Getty Images

Estudios previos han demostrado que el terreno irregular, con montañas escarpadas y formaciones abruptas, puede frenar el desplazamiento del hielo hacia el océano.

Un continente oculto bajo el hielo

La Antártida alberga la mayor masa de hielo del planeta, con un 70 % del agua dulce mundial. Su manto helado alcanza un grosor promedio de 2,1 kilómetros, llegando hasta 4,8 kilómetros en su punto más profundo. Bajo esta colosal capa se oculta un paisaje de dimensiones continentales: la Antártida es un 40 % más grande que Europa.

“Todos estos continentes contienen una variedad de paisajes muy diferentes en sí mismos, desde imponentes cadenas montañosas hasta inmensas llanuras planas. El paisaje oculto de la Antártida también contiene estos vastos extremos”, señaló Bingham. “Aburrido no es”.

Estas formaciones geológicas se originaron hace más de 34 millones de años, antes de que el continente se cubriera de hielo, cuando el continente aún estaba conectado con Sudamérica. Posteriormente, la dinámica de la propia capa de hielo continuó modelando el relieve.

De radares a satélites: revolución en la cartografía antártica

Hasta ahora, cartografiar la topografía subglacial antártica requería sobrevolar el continente con radares o atravesarlo con equipos remolcados por motos de nieve. Estos métodos dejaban grandes áreas sin explorar, con espacios de entre 5 y 150 kilómetros sin datos.

El paisaje oculto bajo el hielo antártico mostró cañones profundos, valles y sistemas montañosos de dimensiones continentales. Foto: DW

El método utilizado en el nuevo estudio, dijo Helen Ockenden, del Institut des Geosciences de l’Environnement en Francia y autora principal del estudio, “es realmente emocionante porque nos permite combinar las matemáticas de cómo fluye el hielo con observaciones satelitales de alta resolución de la superficie del hielo, y determinar cómo debe verse el paisaje debajo del hielo en todas partes del continente, incluidas todas esas brechas de los estudios. Así que realmente obtenemos una idea mucho más completa de cómo todas las características del paisaje se conectan entre sí”.

El análisis permitió además reconocer sistemas de valles y canales profundamente excavados bajo el hielo, algunos con formas similares a las de antiguos paisajes glaciares visibles hoy en otras zonas del planeta, ofreciendo nuevas pistas sobre cómo era la Antártida antes de quedar cubierta por hielo.

Además, los investigadores destacaron un dato revelador: hasta este trabajo, la superficie de Marte estaba mejor mapeada que el suelo antártico.

Pese al avance, los autores señalan que el mapa todavía no capta las formas del terreno más pequeñas, ya que la reconstrucción actual solo resuelve accidentes geográficos de entre 2 y 30 kilómetros, por lo que futuros estudios permitirán aumentar aún más la precisión.

El nuevo mapa no solo ayudará a refinar los modelos utilizados para elaborar proyecciones sobre el aumento del nivel del mar que utiliza el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de la ONU (IPCC), sino que también permitirá identificar qué zonas requieren estudios de campo adicionales y cuáles ya están suficientemente documentadas.

*Con información de DW.