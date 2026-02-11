Ciencia

Astrónomos ya tienen explicación para la misteriosa señal espacial más larga jamás registrada en la historia

La comunidad científica continúa investigando qué procesos físicos podrían sostener una liberación de energía durante un período tan prolongado.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
11 de febrero de 2026, 12:01 p. m.
Se detectó un estallido de rayos gamma de duración inusual.
Se detectó un estallido de rayos gamma de duración inusual. Foto: Getty Images/iStockphoto

El universo está lleno de misterios. Gracias a los avances científicos, algunos han logrado resolverse, mientras que muchos otros siguen generando interrogantes. En los últimos años, el desarrollo tecnológico ha permitido ampliar el conocimiento sobre el espacio y ha hecho posibles descubrimientos que hoy captan la atención de la comunidad científica y del público en general.

Uno de los enigmas más recientes gira en torno a un evento excepcional: un estallido de rayos gamma que se prolongó durante siete horas y fue catalogado como GRB 250702B. La comunidad científica buscaba comprender los procesos físicos capaces de explicar un fenómeno de tal magnitud y duración.

Para profundizar en lo ocurrido y entender qué lo hace diferente, la revista Sky at Night Magazine entrevistó a Eliza Neights, investigadora del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA y especialista en estallidos de rayos gamma y en fenómenos extremos.

La idea de una energía oscura constante empieza a ser revisada ante nuevos datos astronómicos.
La comunidad científica busca explicar los procesos físicos que lo originaron. Foto: Science Photo Library/imago images

¿Qué son los rayos gamma?

De acuerdo con la Clínica Universidad de Navarra, los rayos gamma son una forma de radiación electromagnética de muy alta frecuencia y energía, ubicada en el extremo del espectro, más allá de los rayos X. Tienen longitudes de onda extremadamente cortas (menores a 0,01 nanómetros), lo que les permite atravesar casi cualquier material, incluidos los tejidos humanos.

Tecnología

Ya disponible Starlink, el internet satelital de Elon Musk: así puede tenerlo en su celular para una conexión sin interrupciones

Tecnología

¿Respondió una llamada spam por error? Esto es lo que debería hacer de inmediato para proteger su privacidad y evitar estafas

Tecnología

¿Adiós a las cortinas y persianas? La nueva tecnología que cambiaría para siempre las ventanas de la casa

Tecnología

El mejor sitio para ubicar el router y duplicar la velocidad del wifi para que llegue a todos los rincones de la casa

Tecnología

Regalos tecnológicos para San Valentín 2026: qué obsequiarle a su pareja este 14 de febrero

Tecnología

Si tiene problemas con la cobertura wifi, haga esto con los antiguos cables para mejorar la conexión en segundos

Tecnología

Meta apuesta por la inteligencia artificial para transformar fotos y publicaciones en Facebook: así funciona su nueva herramienta

Tecnología

Prepárese para mirar al cielo: 2026 traerá los fenómenos astronómicos más esperados del año

Tecnología

Científicos advierten y llaman a estos países a prepararse para un eclipse solar inédito que iluminará el cielo dentro de poco

Tecnología

Científicos señalan que febrero tendrá un fenómeno astronómico visible en el cielo colombiano; solo una vez al año

https://www.semana.com/tecnologia/articulo/cientificos-se-alertaron-por-gigantesca-criatura-que-hallaron-en-las-profundidades-del-oceano-nunca-antes-vista/202611/

No poseen masa ni carga eléctrica y se originan en reacciones nucleares, procesos de desintegración radiactiva y fenómenos astronómicos. Fueron detectados por primera vez en la década de 1960 por satélites militares estadounidenses que buscaban explosiones nucleares y, de manera inesperada, registraron intensas ráfagas provenientes del espacio.

Un estallido sin precedentes

El reciente GRB 250702B llamó la atención de los astrónomos porque inicialmente se manifestó como tres pulsos procedentes de la misma región del cielo. En un principio parecían eventos independientes, pero un análisis posterior confirmó que se trataba de un único estallido extraordinariamente prolongado.

Con una duración aproximada de siete horas (unos 25.000 segundos), este fenómeno se convirtió en el estallido de rayos gamma más largo jamás registrado, superando ampliamente el récord anterior. Su duración extrema desafía los modelos tradicionales que explican estos eventos y ha obligado a los científicos a plantear nuevas hipótesis sobre su origen.

Todo apunta a un proceso poco común conocido como “fusión de helio”. En este escenario, un agujero negro orbita una estrella de helio —es decir, una estrella que ha perdido sus capas externas y conserva un núcleo muy denso—. Cuando la estrella se expande, el agujero negro puede quedar atrapado en su interior y comenzar a consumirla.

Durante ese proceso, se libera una enorme cantidad de energía y momento angular, lo que permitiría sostener un chorro energético durante mucho más tiempo de lo habitual. De esta manera se originaría un estallido de rayos gamma de duración extrema como el observado.

Los avances tecnológicos recientes han permitido nuevos descubrimientos espaciales.
Los avances tecnológicos recientes han permitido nuevos descubrimientos espaciales. Foto: Getty Images

Hasta el momento, los casos documentados de estallidos de rayos gamma de duración extrema son contados. Una de las razones es que estos fenómenos liberan su energía de manera más sostenida y menos intensa, lo que reduce su alcance y hace que solo puedan detectarse cuando ocurren relativamente cerca.

Además, los sistemas de observación actuales suelen estar calibrados para identificar explosiones breves y muy brillantes. Por ello, cuando se presentan eventos más prolongados y de menor intensidad, pueden no ser reconocidos con facilidad. Esta combinación de baja frecuencia y dificultades técnicas explica por qué siguen siendo tan poco registrados, a pesar de los avances en la investigación.

Más de Tecnología

Starlink es un sistema de internet satelital diseñado para ofrecer conectividad global

Ya disponible Starlink, el internet satelital de Elon Musk: así puede tenerlo en su celular para una conexión sin interrupciones

Las llamadas spam son con fines comerciales o delictivos.

¿Respondió una llamada spam por error? Esto es lo que debería hacer de inmediato para proteger su privacidad y evitar estafas

Se detectó un estallido de rayos gamma de duración inusual.

Astrónomos ya tienen explicación para la misteriosa señal espacial más larga jamás registrada en la historia

Esta es la nueva tecnología que llega para cambiarlo todo, que se perfila como la más cómoda y elegante.

¿Adiós a las cortinas y persianas? La nueva tecnología que cambiaría para siempre las ventanas de la casa

Una red wifi abierta o con una clave débil permite que otros se conecten sin autorización.

El mejor sitio para ubicar el router y duplicar la velocidad del wifi para que llegue a todos los rincones de la casa

Intercambiar regalos durante esta fecha es una tradición en muchos países.

Regalos tecnológicos para San Valentín 2026: qué obsequiarle a su pareja este 14 de febrero

El router wifi es el dispositivo encargado de distribuir la red inalámbrica en los diferentes espacios.

Si tiene problemas con la cobertura wifi, haga esto con los antiguos cables para mejorar la conexión en segundos

Meta incorporó una herramienta basada en Meta AI que permite animar la foto de perfil.

Meta apuesta por la inteligencia artificial para transformar fotos y publicaciones en Facebook: así funciona su nueva herramienta

Compartir datos desde el celular es una alternativa eficaz en situaciones puntuales.

Si el internet falló y se cayó, con este pequeño truco podrá mantener su televisor conectado al wifi sin necesidad de cables

Un experimento puso en duda que la imaginación sea solo humana.

Científicos descubrieron en simios una capacidad que se creía que era exclusivamente de los seres humanos

Noticias Destacadas