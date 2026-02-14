Ciencia

Científicos descubren un misterioso fósil de 444 millones de años con una conservación sin precedentes

El análisis reveló una preservación sorprendente de tejidos blandos, incluyendo músculos, tendones e intestinos, algo extremadamente raro en el registro fósil.

Redacción Tecnología
14 de febrero de 2026, 4:27 p. m.
Este descubrimiento permitió observar con un nivel de detalle inusual cómo eran los organismos antiguos y cómo podían conservarse en condiciones extraordinarias.
Este descubrimiento permitió observar con un nivel de detalle inusual cómo eran los organismos antiguos y cómo podían conservarse en condiciones extraordinarias. Foto: Getty Images

Un hallazgo excepcional transformó el panorama de la paleontología cuando, en una cantera aislada del sur de Sudáfrica, un grupo de investigadores recuperó un fósil marino del periodo Ordovícico con estructuras internas preservadas. Este descubrimiento permitió observar con un nivel de detalle inusual cómo eran los organismos antiguos y cómo podían conservarse en condiciones extraordinarias.

El ejemplar, encontrado en una zona geológica singular, parecía en un inicio poco significativo, ya que no mostraba rasgos corporales reconocibles como cabeza o extremidades. Sin embargo, el análisis reveló una preservación sorprendente de tejidos blandos, incluyendo músculos, tendones e intestinos, algo extremadamente raro.

Descubren fósil de una gigantesca especie terrestre que habría cruzado continentes hace millones de años

Procedente de la formación Soom Shale, ubicada a unos 400 km de Ciudad del Cabo, el organismo se mantuvo intacto gracias a condiciones sin oxígeno que impidieron su descomposición. La paleontóloga Sarah Gabbott le dio nombre en honor a su madre, un gesto que unió el valor científico del hallazgo con un significado personal.

La singularidad del ejemplar radica no solo en su antigüedad, sino en la forma en que se preservó: los tejidos blandos permanecieron mientras que las estructuras duras desaparecieron por completo. La investigación revela que no se observan caparazones ni exoesqueletos, y el organismo parece estar expuesto desde el interior, mostrando detalles anatómicos que rara vez se conservan en el registro fósil.

Descubren en Sudáfrica un fósil con órganos internos preservados tras más de 440 millones de años.
Un fósil de 444 millones de años conserva músculos, tendones y vísceras, un hallazgo sin precedentes en paleontología. Foto: UNIVERSIDAD DE LEICESTER

Este tipo de preservación contradice el patrón habitual de la paleontología, donde las partes blandas se degradan rápidamente y solo perduran los componentes rígidos. Por ello, el hallazgo ofrece una oportunidad para estudiar formas de vida que probablemente pasaron desapercibidas durante millones de años.

La conservación durante aproximadamente 444 millones de años fue posible gracias a un entorno químico extremo. La ausencia de oxígeno, combinada con la presencia de sulfuro de hidrógeno, creó condiciones hostiles para las bacterias responsables de la descomposición, permitiendo que los tejidos internos permanecieran intactos.

Descubren en la formación de Soom un fósil de 444 millones de años, sobreviviente de una glaciación extrema.
El fósil de Keurbos susanae fue hallado en Sudáfrica, en sedimentos formados tras una extinción masiva. Foto: onlinelibrary

A este proceso se sumó la acción de minerales como arcillas, calcio y fósforo, que envolvieron rápidamente el organismo y sellaron sus estructuras antes de que pudieran deteriorarse. Mediante técnicas modernas, entre ellas la microfluorescencia de rayos X, los investigadores identificaron estos compuestos y reconstruyeron el mecanismo de mineralización que actuó como una cápsula natural del tiempo.

A pesar de los estudios realizados, la criatura denominada Keurbos susanae aún no ha podido clasificarse con precisión dentro del linaje de los artrópodos. La falta de rasgos externos dificulta su comparación con otros organismos conocidos, y el hecho de que solo existan dos ejemplares limita las posibilidades de investigación.

Nuevo modelo matemático cambia lo que sabíamos sobre los dinosaurios: así se movían estos gigantes prehistóricos

La escasez de evidencias adicionales impide conclusiones definitivas, pero al mismo tiempo plantea una reflexión profunda sobre el registro fósil. El descubrimiento sugiere que numerosas especies carentes de estructuras duras pudieron existir sin dejar rastro evidente, lo que impulsa a replantear los métodos de búsqueda y a explorar nuevas formaciones geológicas en distintas regiones del planeta.

Según los informes de la Universidad de Leicester, el espécimen fue presentado en la revista Paleontology después de 25 años de estudio y análisis.

