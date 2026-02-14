Ciencia

Acontecimiento en Marte trastoca a los científicos: descubren que más de 20 organismos rodearon al robot de la Nasa

Un estudio detectó microbios terrestres en una misión enviada al planeta rojo.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

14 de febrero de 2026, 11:59 a. m.
Más de 20 bacterias resistieron los controles previos al despegue.
Más de 20 bacterias resistieron los controles previos al despegue. Foto: Getty Images

Un hallazgo inesperado encendió las alertas en la comunidad científica. Un estudio reveló que uno de los vehículos enviados por la NASA al planeta rojo no viajó completamente solo: más de una veintena de microorganismos lograron acompañarlo, pese a los estrictos procesos de desinfección aplicados antes del lanzamiento.

Microbios resistentes que burlaron los controles

La investigación fue liderada por especialistas del Jet Propulsion Laboratory (JPL), centro de investigación de la NASA, quienes revisaron muestras tomadas durante el armado de la sonda Phoenix, misión que despegó rumbo a Marte en 2007.

El análisis permitió identificar 26 tipos distintos de bacterias que consiguieron sobrevivir a los protocolos de limpieza aplicados en las llamadas “salas blancas” en la Tierra, espacios altamente controlados donde se construyen y ensamblan las naves espaciales.

Estos diminutos organismos no provenían del planeta marciano. Su origen era terrestre. Sin embargo, demostraron una capacidad sorprendente para resistir condiciones extremas. De acuerdo con los investigadores, pertenecen a un grupo de bacterias capaces de soportar radiación intensa, ambientes muy secos y escasez de nutrientes.

Tecnología

Tarjetas para San Valentín: ideas bonitas para enviar por WhatsApp

Tecnología

Destacan cinco aspectos clave que debe tener en cuenta al usar un cajero electrónico

Tecnología

Candidata creada con IA concurrirá en las elecciones legislativas de Colombia: su aparición causa revuelo en las redes

Tecnología

Elon Musk publicó un tuit de la visión del futuro de la humanidad: video de cómo serán los hogares en la Luna

Tecnología

Cuál es el regalo único que debería dar alguna vez en la vida el día de San Valentín, según la IA

Tecnología

WhatsApp denunció que el gobierno ruso bloquea la app para “obligar a la gente a usar una aplicación de vigilancia estatal”

Estados Unidos

Hora y canal para ver la llegada de los cuatro astronautas de SpaceX y la NASA a la EEI este sábado 14 de febrero

Tecnología

Hypatia III: la misión a Marte que científicas españolas buscan recrear en uno de los entornos más extremos del planeta

Tecnología

Una tormenta de polvo anómala e intensa reescribe lo que sabíamos sobre la presencia de agua en Marte

Tecnología

Elon Musk sorprende con inesperado comentario sobre su deseo de que su muerte esté ligada a Marte: “Es un compromiso”

La revisión se centró en materiales obtenidos durante la construcción de la misión lanzada en 2007.
Científicos del JPL analizaron muestras recogidas mientras se ensamblaba la sonda Phoenix. Foto: Getty Images

Esa resistencia las convierte en candidatas potenciales para mantenerse activas, al menos por un tiempo, en escenarios tan hostiles como el de Marte. Aunque no existe evidencia de que hayan sobrevivido en la superficie marciana, el simple hecho de que hayan logrado llegar hasta allí representa un reto para la exploración espacial.

Otro dato que llamó la atención es que, tras estudiar su material genético, varios de estos microorganismos resultaron desconocidos para la ciencia. Es decir, ni siquiera estaban registrados previamente en la Tierra, lo que deja en evidencia cuánto falta por comprender sobre la vida microscópica en ambientes extremos.

Una tormenta de polvo anómala e intensa reescribe lo que sabíamos sobre la presencia de agua en Marte

El desafío de la exploración espacial

La búsqueda de señales de vida fuera de la Tierra se basa en la necesidad de evitar cualquier tipo de contaminación que pueda alterar los resultados.

Si un organismo terrestre dejara rastros en el suelo marciano, podría generar confusión y hacer pensar que se trata de vida originada en ese planeta. Esa posibilidad pondría en entredicho años de investigación.

Científicos advierten que una mínima contaminación podría confundirse con señales auténticas de vida marciana.
Evitar cualquier rastro biológico ajeno es clave para garantizar investigaciones confiables fuera del planeta. Foto: Getty Images

Este riesgo forma parte de lo que se conoce como “protección planetaria”, un conjunto de medidas diseñadas para impedir la contaminación cruzada: llevar microbios terrestres a otros mundos o traer posibles formas de vida extraterrestre a nuestro planeta.

Más de Tecnología

Investigadores hallaron organismos en una nave ensamblada para viajar a Marte.

Acontecimiento en Marte trastoca a los científicos: descubren que más de 20 organismos rodearon al robot de la Nasa

Tarjetas y frases para dedicar en San Valentín y enviar por WhatsApp

Tarjetas para San Valentín: ideas bonitas para enviar por WhatsApp

Protegerse al retirar dinero en el cajero automático es una responsabilidad individual que forma parte de la seguridad personal y financiera.

Destacan cinco aspectos clave que debe tener en cuenta al usar un cajero electrónico

La propuesta promete someter sus decisiones a votaciones virtuales ciudadanas.

Candidata creada con IA concurrirá en las elecciones legislativas de Colombia: su aparición causa revuelo en las redes

La colonización espacial volvió a escena con nuevas imágenes futuristas.

Elon Musk publicó un tuit de la visión del futuro de la humanidad: video de cómo serán los hogares en la Luna

La IA identifica un obsequio capaz de convertirse en recuerdo permanente.

Cuál es el regalo único que debería dar alguna vez en la vida el día de San Valentín, según la IA

La compañía calificó la decisión como un retroceso para la seguridad digital de los ciudadanos.

WhatsApp denunció que el gobierno ruso bloquea la app para “obligar a la gente a usar una aplicación de vigilancia estatal”

Los miembros de Crew-12 son el cosmonauta de Roscosmos, Andrei Fedyaev, los astronautas de la NASA, Jack Hathaway y Jessica Meir, y la astronauta de la ESA, Sophie Adenot.

Hora y canal para ver la llegada de los cuatro astronautas de SpaceX y la NASA a la EEI este sábado 14 de febrero

Una alerta ciudadana dio paso a uno de los descubrimientos científicos más relevantes en décadas.

Encuentran fósiles del impresionante mastodonte y un perezoso gigante: tienen hasta 40.000 años de antigüedad

San Valentín es una festividad que se celebra en varios países del mundo cada 14 de febrero.

Las frases de San Valentín más bonitas y románticas para enviar a su pareja por WhatsApp

Noticias Destacadas