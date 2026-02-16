Ciencia

Preocupación científica por cambio en el Océano Índico: alteraría el clima en el mundo y afectaría los ecosistemas marinos

Detectan aumento inusual de agua dulce en el sur del Índico.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

16 de febrero de 2026, 9:28 p. m.
Cambios en los vientos están reconfigurando corrientes marinas clave.
Cambios en los vientos están reconfigurando corrientes marinas clave. Foto: Getty Images

Un grupo de investigadores encendió las alertas tras detectar una transformación significativa en el sur del Océano Índico, una zona clave para el equilibrio climático del planeta. El hallazgo fue dado a conocer el 3 de febrero en la revista Nature Climate Change y advierte que el aumento sostenido de la temperatura global está modificando los vientos y las corrientes marinas, con efectos que van mucho más allá de esa región.

El estudio, liderado por especialistas de la Universidad de Colorado en Boulder, señala que en las últimas seis décadas ha llegado cada vez más agua dulce al sector meridional del océano, frente a Australia Occidental. Aunque podría parecer un detalle menor, esta variación altera el delicado balance entre el mar y la atmósfera, pieza fundamental para regular el clima mundial.

“Estamos observando un cambio a gran escala en la circulación del agua dulce a través del océano”, afirmó Weiqing Han, profesora del Departamento de Ciencias Atmosféricas y Oceánicas. “Está ocurriendo en una región clave en la circulación oceánica global”, comentó.

“Estamos observando un cambio a gran escala en la circulación del agua dulce a través del océano”, afirmó Han.
Weiqing Han advirtió que el movimiento del agua dulce en el océano está cambiando de forma amplia y sostenida. Foto: University of Colorado Boulder

Uno de los datos que más llamó la atención fue la magnitud del fenómeno, según explicó el autor principal, Gengxin Chen, el volumen adicional equivale a incorporar cada año cerca del 60 % del agua dulce del lago Tahoe en esa zona marítima.

Tecnología

La muerte no es el final para las cuentas de Meta: la empresa patentó una IA para que usuarios fallecidos sigan activos

Tecnología

Nasa pide prepararse este jueves 19 de febrero: lo que pase ese día cambiará la fecha del viaje a la Luna

Tecnología

Bajo la Antártida se esconde la mayor anomalía gravitacional de la Tierra que podría generar el cambio radical en un paradigma

Tecnología

Eclipse teñirá a la Luna de rojo “sangre” y Colombia podrá presenciarlo: horarios que debe saber para no perdérselo

Tecnología

Si sueña con trabajar en misiones espaciales, así puede postularse a la convocatoria de becas para graduados de la ESA

Tecnología

Expresidente Barack Obama contradijo a Elon Musk y aseguró que sí existen los aliens: reveló detalles de la famosa Área 51

Tecnología

No abra este mensaje si contiene estas palabras: podría ser una estafa para despojarlo de sus cuentas bancarias

Bogotá

Lluvias en Bogotá este 16 de febrero: Ideam indica las zonas en las que se prevén precipitaciones

Nación

Ideam advierte las zonas en las que llovería este 16 de febrero

Nación

Pronóstico del clima para hoy 13 de febrero: lluvias en Bogotá y en gran parte del país

“Para ponerlo en perspectiva, la cantidad de agua dulce que fluye hacia esta zona oceánica es suficiente para abastecer de agua potable a toda la población de Estados Unidos durante más de 380 años”, señaló.

Este aumento no se debe a más lluvias locales. Las simulaciones y los registros históricos muestran que el calentamiento global ha cambiado la dirección y fuerza de los vientos en los océanos Índico y Pacífico tropical, redirigiendo corrientes que ahora transportan más agua menos salina hacia el sur.

Advertencia científica: el océano se volverá negro por semanas y traerá consecuencias fatales

Menos sal, más capas: riesgos para el clima y la vida marina

De acuerdo con la investigación, cuando el agua del mar pierde salinidad, se vuelve más liviana. Esto provoca que las capas superficiales queden más separadas de las profundas, dificultando la mezcla natural que permite intercambiar calor y nutrientes. Ese “aislamiento” entre capas tiene consecuencias directas.

Los nutrientes que permanecen en el fondo tardan más en llegar a la superficie, donde el plancton (base de la cadena alimentaria marina) necesita luz y alimento para prosperar. Si esa dinámica se debilita, el impacto puede extenderse a peces, mamíferos marinos y, en general, a la biodiversidad oceánica.

Según el informe, el aumento de temperatura profundizará los cambios en corrientes y biodiversidad.
El análisis publicado en Nature anticipa impactos en el clima y en la conexión entre océanos. Foto: Getty Images

Además, la menor mezcla impide que el calor acumulado en la superficie se distribuya hacia zonas más profundas. Esto intensifica el estrés térmico en ecosistemas que ya enfrentan temperaturas en aumento.

“El calentamiento actual ampliará aún más las reservas de agua dulce y ampliará la vía subtropical, lo que afectará el clima, el intercambio interoceánico y los ecosistemas marinos”, comenta la investigación publicada en Nature.

El fenómeno también se conecta con otra preocupación: la estabilidad de la gran circulación oceánica que funciona como una “cinta transportadora” planetaria.

Investigaciones previas habían advertido que el deshielo en el Ártico y en Groenlandia podría ralentizar ese sistema en el Atlántico Norte. Ahora, la expansión de esta reserva de agua dulce en el Indopacífico podría añadir más presión al conjunto del sistema.

El enfriamiento acelerado del sur del Océano Índico —producto de estos cambios en vientos y corrientes— se convierte así en una señal clara de lo interconectados que están los mares del planeta. Un ajuste en una región puede repercutir en patrones climáticos globales, lluvias, sequías y en la salud de los ecosistemas marinos.

Más de Tecnología

La compañía dueña de Facebook e Instagram explora cómo prolongar la presencia digital.

La muerte no es el final para las cuentas de Meta: la empresa patentó una IA para que usuarios fallecidos sigan activos

La simulación de abastecimiento marcará el rumbo del viaje orbital.

Nasa pide prepararse este jueves 19 de febrero: lo que pase ese día cambiará la fecha del viaje a la Luna

La mayor irregularidad gravitacional del mundo se ubica hoy en el mar de Ross.

Bajo la Antártida se esconde la mayor anomalía gravitacional de la Tierra que podría generar el cambio radical en un paradigma

La sombra de la Tierra cubrirá progresivamente el disco lunar en horas de la madrugada.

Eclipse teñirá a la Luna de rojo “sangre” y Colombia podrá presenciarlo: horarios que debe saber para no perdérselo

La astronauta francesa Sophie Adenot viajará al espacio en la misión Epsilon.

Si sueña con trabajar en misiones espaciales, así puede postularse a la convocatoria de becas para graduados de la ESA

El expresidente aseguró que no vio pruebas de visitas extraterrestres durante su gobierno.

Expresidente Barack Obama contradijo a Elon Musk y aseguró que sí existen los aliens: reveló detalles de la famosa Área 51

Los estafadores solicitan información sensible.

No abra este mensaje si contiene estas palabras: podría ser una estafa para despojarlo de sus cuentas bancarias

La Luna formará un aro luminoso alrededor del Sol en un evento que tendrá horario definido para Colombia.

Eclipse solar “anillo de fuego” del 17 de febrero 2026: a qué hora, dónde y cómo verlo en Colombia

Logo de YouTube

YouTube cambiará el envío de alertas de nuevos videos de sus canales favoritos para evitar la saturación de notificaciones

Noticias Destacadas